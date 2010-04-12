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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6406640764086409

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 915
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
585
Всього голосів : 915
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 18:43

Долярчик
Дозволяється поповнення депозиту протягом всього строку зберігання коштів але не пізніше 184 календарних днів з першого дня строку зберігання коштів або з першого дня кожного продовженого строку зберігання коштів.
п.с. Укргазбанк . дэпозит Класичний з продовженням 8)
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 19:28

  ЛАД написав:+ поставил, но небольшое уточнение.
Не "вряд ли", а точно нет, если не откажутся от сотрудничества с МВФ (МВФ не разрешит). Но если даже откажутся, то опять же не сольют, потому что в ЗВР будет пусто.


Сейчас там 17 млрд.
В конце 2017 было почти 19.
Думаю что ещё 2-3 млрд можно сливать достаточно смело, на относительную стабильность это не скажется.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 19:43

  Долярчик написав:...інфо з перших рук!..... там, кому потрібно, то гривнедепо в банку "Лева" можна поповнювати тільки перших три міс.

Три останніх не можна.
Перші руки протухли.
2.6. Вкладник, не пізніше ніж за 3 місяці до дня закінчення строку дії цього Договору,
вправі поповнити суму Вкладу шляхом внесення/перерахування коштів у валюті Вкладу
(п. 1.2.) на вкладний рахунок, вказаний у п. 2.1. цього Договору, та оформленні
відповідних розрахункових/касових документів.
2.7. Вчинення Вкладником дій по поповненню суми Вкладу (п. 2.6. Договору) є
підтвердженням згоди Сторін на зміну суми Вкладу. Сторони домовились, що така зміна
суми Вкладу не потребує укладення будь-яких додаткових договорів.
2.8. Банк вправі відмовити у прийнятті поповнення Вкладу, якщо такі поповнення не
відповідають вимогам передбачених п. 2.6. цього Договору або здійсненні пізніше
обумовленого цим Договором строку
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 19:45

  Nighthawk написав:
  Alex2007 написав:Это все из серии Пургеновских прогнозов-сновидений
Как и "вижу долл. по 47" (в начале 15 года)
:lol: :evil:


Нєє, стартували з "пА 115" :mrgreen:
Але місцями він вгадував. пА 13.2, пА 32, розмір траншу МВФ у травні-2014 (17,5 ярди).
А потім чувак завів бложек на ФБ, і почалася така ахінєя, що вуха в"януть. Краще б він зупинився весною-2014... Нда, і згідно Пургену, з 2016 року наша економіка повинна рости РІЗКО ДОГОРИ. Усі відчули? :mrgreen:

Я ему написал в комментах, что пишет всяку хрень последнее время, особенно всякие типа достижения нынешней власти, которые я в упор не вижу. Так он меня забанил, что он у меня даже в поиске не находится на Фейсбуке))) Да он по ходу проплаченный: навязывает чьи-то настроения для своей аудитории.
kmk
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 19:56

  kmk написав:
Я ему написал в комментах, что пишет всяку хрень последнее время


Да ребятки вы жжёте)))

Писать дафне из ольгино,что она пишет что-то "не то?"
И у ботов поменялись методички,которые вам не налазят УЖЕ на голову и УЖЕ не нравятся?

Капець,но до прозрения я так понял ещё лет 30-50,ну в смысле не будет никакого прозрения...

А что это курс везде развернулся под вечер? "бумажка" мальо?
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 19:57

  Vadim V написав:
  Долярчик написав:...інфо з перших рук!..... там, кому потрібно, то гривнедепо в банку "Лева" можна поповнювати тільки перших три міс.

М л я , ты можеш не на суржике тут балакати ? :twisted: , шо то за контора "банк лева" ?

... чо то ржу :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 19:58

kmk

...я об этом еще с 2014 пытаюсь донести , так людям больше верить не во что....
....Но появились новые ПРОВИДЦЫ !!!
холява
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 19:59

  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:...інфо з перших рук!..... там, кому потрібно, то гривнедепо в банку "Лева" можна поповнювати тільки перших три міс.

Три останніх не можна.
Перші руки протухли.
2.6. Вкладник, не пізніше ніж за 3 місяці до дня закінчення строку дії цього Договору,
вправі поповнити суму Вкладу шляхом внесення/перерахування коштів у валюті Вкладу
(п. 1.2.) на вкладний рахунок, вказаний у п. 2.1. цього Договору, та оформленні
відповідних розрахункових/касових документів.
2.7. Вчинення Вкладником дій по поповненню суми Вкладу (п. 2.6. Договору) є
підтвердженням згоди Сторін на зміну суми Вкладу. Сторони домовились, що така зміна
суми Вкладу не потребує укладення будь-яких додаткових договорів.
2.8. Банк вправі відмовити у прийнятті поповнення Вкладу, якщо такі поповнення не
відповідають вимогам передбачених п. 2.6. цього Договору або здійсненні пізніше
обумовленого цим Договором строку

....мені менеджер сказала так, коли Я підписував договір сьогодні на пів року! - що поповнення можливе лише перші три місяці!!! - а так, як пів року складається з 3+3міс. то...... :lol: :lol:
Востаннє редагувалось Долярчик в Сер 03 жов, 2018 20:09, всього редагувалось 2 разів.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 20:02

  холява написав:kmk

...я об этом еще с 2014 пытаюсь донести , так людям больше верить не во что....
....Но появились новые ПРОВИДЦЫ !!!

А чому Ви пишете Провидці?
Провидець - один.
П.С.Пише - подорожував до Голандії.Мабуть,літав за травою. :mrgreen:
https://softranger.livejournal.com
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 20:07

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Каким образом?
(У Вас уже спрашивали, но Вы пока не ответили).

Вопрос в такой мере содержал ответ, да и за меня ответили, что я просто поленился писать :)
Добавлю только, что корреляция цен на топливо и остальное сырье - явление не вполне самостоятельное. Цены растут на подъеме экономики и падают при проблемах. Когда в мире все хорошо, и нам легче.
Ну и, на всякий случай, оговорюсь, что рассматриваю это только как фактор, способствующий укреплению. Факторов много, и я не знаю, какие окажутся сильнее.

Возвращаюсь к старому разговору (всю прошлую неделю писал с телефона, было неудобно, да и времени не хватало).
Корреляция, действительно, есть, но именно корреляция, и зачастую не очень сильная.
С минимумов 2016 цены на зерно выросли примерно на 20(кукуруза)-30(пшеница)%. За то же время нефть выросла в 3 раза и пока продолжает расти.

Куплено в этом году для закачки примерно 10 млрд. кубов газа, т.е. грубо на 3 млрд. долл.
Украина в январе-июле 2018 года увеличила импорт нефтепродуктов в денежном эквиваленте на 31,5% по сравнению с январем-июлем 2017 года - до 2,753 миллиарда долларов. .....
Всего за отчетный период Украина импортировала 4,165 миллиона тонн нефтепродуктов.
.....
Как сообщал УНИАН, Украина в 2017 году увеличила валютные расходы на импорт нефтепродуктов на 27,3% - до 4,2 миллиарда долларов.

Подробности читайте на УНИАН: https://economics.unian.net/energetics/10220036-ukraina-uvelichila-import-nefteproduktov-pochti-na-tret.html
В этом году, по-видимому, получится примерно 5 млрд.
Украина в январе-июне 2018 года увеличила импорт угля каменного и антрацита (код ТНВЭД 2701) на 40,7% (3 млн 207,802 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 11 млн 84,65 тыс. тонн.

По данным Государственной фискальной службы (ГФС), уголь импортирован на сумму $1 млрд 531,067 млн, что на 21,8% больше, чем в январе-июне-2017 ($1 млрд 256,894 млн).

https://interfax.com.ua/news/economic/516392.html
Т.е. за год выйдет где-то 3 млрд.
Итого получится где-то 11 млрд. долл. Оценка очень скромная и грубая.
В 2017 было "27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки" экспорт 790 млн., импорт 11700 млн. или чистый импорт 10,9 млрд. долл. Т.е. в этом году должно быть заметно больше, хотя бы % на 20-30, т.е. хотя бы 13-14 млрд. долл. А скорее всего рост будет ещё больше, т.к. с апреля пошёл заметный рост нефти.
По экспорту продуктов и металла заметного роста вряд ли стоит ожидать.

Это всё, конечно, скорее, иллюстрации по теме. Но пока что рост цен на энергоресурсы, по-моему, работает для нас в минус.
Торгбаланс ухудшится на 2-3 млрд. Сколько добавится по инфляции, судить не берусь, но, на мой взгляд, немало.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
ЛАД
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