Додано: Сер 03 жов, 2018 20:29

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, упавший во вторник относительно доллара на 6,36 коп., на торгах среды потерял 4,38 коп., оказавшись на уровне 28,3201 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 03-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив заметные 6,36 коп., составил 28,3359 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 03 октября с уровней предыдущего закрытия 28,27/28,29 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.02 курс доллара, выйдя в реальную сферу, заметно вырос в цене, приподнявшись к 28,31/28,36 UAH/USD, не покидая диапазон 28,30-33/28,33-36 UAH/USD до 11.06 Киева на покупках нерезидентов, у которых стартовал сезон репатриации дивидендов на фоне «придержек» валюты экспортерами.



Вскоре стало очевидно, что Казначейство не порадует рынок очередной порцией компенсации НДС, и это заставило экспортеров выйти на межбанк с обязательными продажами выросшего притока внешнеторговой выручки. Появление на рынке системных продавцов валюты дало старт неспешной коррекции цен «американца», начавшейся с цифры 28,30/28,32 UAH/USD и затянувшейся до 12.15. В этот час нерезиденты, скупившись, покинули межбанк, оставив его «наедине» с экспортерами, офера которых одномоментно обвалили курс доллара до 28,26/28,28 UAH/USD.

Нисходящий тренд рынка доллара на МЕЖБАНКЕ, немного замедлившись, сохранился до 15.25 Киева, уронив «американца» на уровень 28,24/28,27 UAH/USD.



Очередной период стабильности в сопровождении низколиквидного равновесия покупок и продаж «американца» удерживал цены СКВ, по сути, до самого закрытия сессии.



Торги безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ в среду завершились в районе отметки

28,24/28,27 UAH/USD.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,3201 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ понизился на 0,90% с 28,0672 UAH/USD до 28,3201 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 03 октября гривня overnight котировалась банками по 17,00/18,00% годовых (с 12.01 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 03 октября, сохранив «бычий» тренд вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, у нерезидентов был пролонгирован стартовавший накануне сезон репатриации дивидендов, сопровождаемый покупками СКВ.



Во-вторых, как и накануне, против восходящего повышения курса безналичного доллара не возражали экспортеры, у которых на фоне текущих проблем с гривневой ликвидностью вырос приток экспортной выручки из-за рубежа.



О сохранении гривневой ликвидности на минимальном с 10 сентября уровне дали понять просевшие с уровня 48 054,6 млн. грн. к отметке 48 012,4 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Нехватку гривни отметили и выросшие до 17,00/18,00% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 03 октября немного повысились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, как показали курсовые хроники сессии межбанка в среду, значительная часть времени торгов рынок доллара пребывал в балансе спрос/предложение. Предложение экспортеров находило покупателей в рядах нерезидентов.



Во-вторых, к среде значительно растет приток экспортной выручки из-за рубежа, совпав с началом сезона репатриации дивидендов.



В-третьих, рынок безналичного доллара замедлил рост, демонстрируя свою склонность к стабильности. Если во вторник средневзвешенный курс «американца» вырос на 6,36 коп., нынче его «привес» составил 4,38 коп.



Наличный рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Днепр, Запорожье, Харьков, Одесса и Крыжополь) 03 октября продемонстрировал послеобеденное снижение действующих цен с явным акцентированием коррекции в менее значимых оферах. При этом привлекало внимание резкое сужение спреда долларовых цен.



Причинами подобного поведения наличной пары доллар-гривня стала нисходящая динамика безналичного доллара после 11.06 Киева на валютном межбанке, на которую отреагировали клиенты наличного рынка, а также сохранение известных проблем с гривневой ликвидностью (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков).



До полудня наличная пара в большинстве рынков вышеперечисленных населенных пунктов ограничилась практически симметричным (ростом бидов и снижением оферов) сужением маржи. А уже после обеда откатывались обе позиции.



Сессия наличного «неформального» рынка 03-го завершилась равновесием покупок и продаж, которое стало, причиной, как минимум, сохранения итоговой ликвидности на уровне предыдущей сессии. Дилеры столицы и Запорожья похвалились заметным ростом оборотов.



В течение среды позиция «спрос» наличного «неформального» доллара понизилась на 3,0-5,0 коп., офера потеряли 5,0-8,0 коп. Более заметное внутридневное снижение позиции «предложение» - результат послеобеденных небезуспешных попыток дилеров вышеперечисленных городов катализировать клиентские покупки доллара. Непростая в целом задача на падающем рынке.



По сравнению с закрытием вторника биды наличного «неформального» «американца» либо не изменились (Днепр, Киев, Крыжополь), либо прибавили 2,0-5,0 коп., позиция «предложение» либо не изменилась (Днепр, Запорожье, Харьков), либо выросла на 2,0-4,0 коп..



В контексте предсказательских способностей «неформального» наличного рынка для сценария ближайших торгов валютного межбанка, уместно обратить внимание на основную причину стартовавшей с полудня динамичной коррекции курса «зеленого» безнала, что в значительной степени повлекло за собой послеобеденное падение цен на наличный доллар в комплекте со сжатием маржи. Полагаю, «виноваты» в этом очень рано покинувшие межбанк нерезиденты, оставив рынок «на съедение» экспортерам, которые не успели реализовать обязательную часть выручки и были вынуждены после обеда распродавать ее по демпинговым ценам.



Существует вероятность вхождения рынка «зеленого» безнала в боковой тренд на торгах 04 октября. Основанием для подобного варианта сюжета является очевидное замедление «бычьего» тренда «зеленой» СКВ на торгах среды, а также снижение остроты спроса нерезидентов на доллар. Кроме того, не будем забывать, что в среду-четверг наблюдается пик притока экспортной выручки из-за рубежа, обязательные 50% которой надо продать на межбанке. Наконец, межсессионная курсовая динамика наличного «неформального» доллара, по сути, отсутствует.



Разумеется, зная все «расклады» еще до начала сессии, регулятор может организовать «послабление» на рынке гривневого ресурса, попросив об этом Казначейство. В среду остатки на транзитных и коррсчетах НБУ перестали снижаться, индицировав прекращение ужесточения монетарной политики регулятором. Так что вероятность появления на рынке порции (не обязательно в несколько миллиардов) гривны компенсации НДС вполне реальна. И это должно немного оживить рынок, задыхающийся от нехватки гривневого инструмента.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 03 октября в первом приближении отражает общую картину среды на украинском рынке наличных. Поэтому мы на рынке Днепра и сосредоточимся.



Впрочем, по порядку.



Торги 03 октября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,12/28,18 UAH/USD, евро – 32,50/32,75 UAH/EUR, рубль – 0,420/0,427 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги среды в условиях равновесия покупок и продаж валюты.



До полудня этот баланс, несмотря на «зеленых быков» межбанка, по сути, не очень нуждался в ценовой поддержке. «Естественное» равновесие покупок и продаж в наличной паре доллар-гривня позволило дилерам наличного рынка Днепра сразу пополудни «симметрично» сузить спред.



Около 12.17 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня сузили спред, подняв более значимые биды и понизив офера, реагируя стабилизацию рынка «зеленого» безнала и «естественную» сбалансированность своего рынка.



К указанному часу в городе действовали цены, сопровождаясь равновесием покупок и продаж: 28,17/28,23 UAH/USD, евро – 32,70/32,90 UAH/EUR, рубль 0,420/0,427 UAH/RUB.



В дальнейшем валютчики Днепра инициировали довольно динамичную коррекцию действующих цен, реагируя на настроения своих клиентов, активизировавших «принос» и откат «зеленого» безнала на межбанке.



Этими действиями наши валютчики смогли сохранить итоговое равновесие спроса и предложения, благодаря которому обороты, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом», повторили «хорошие» показатели предыдущей сессии.



В течение 03 октября позиция «спрос» наличного «неформального» розничного доллара понизилась на 3,0 коп., офера стали ниже на 7,0 коп.

Акцентирование снижения в менее значимой позиции «предложение» - вышеупомянутых успешных мероприятия наших валютчиков по восстановлению клиентских покупок доллара.



Меж тем, по сравнению с закрытием вторника биды и офера наличного розничного «неформального» доллара в Днепре не изменились.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 28,12/28,18 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию в равновесии спроса и предложения, которое по мере развития событий на межбанке практически не нуждалось в ценовой поддержке. Наблюдавшийся до полудня баланс спрос/предложение оптовых партий СКВ дал возможность оптовикам Днепра уже к полудню заметно сузить спред в паре доллар-гривня.



Около 12.18 Киева на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены составили: 28,17/28,23 UAH/USD, евро – 32,70/32,90 UAH/EUR, рубль 0,420/0,427 UAH/RUB.

На указанный час торговая активность на местном рынке была «ниже средней», наблюдалось равновесие покупок и продаж.



После обеда динамика дисконтирования долларовых цен в оптовом сегменте выросла. К подобному ускорению обязывали ставший более активным клиентский «принос» и коррекция «зеленого» безнала на межбанке.

Кроме того, подобным ценовым регулированием оптовики Днепра успешно выравнивали спрос и предложение в своем сегменте.

Итоговая сбалансированность оптового наличного рынка обеспечила сохранение оборотов на приличном уровне – ликвидность, заслужив от оптовиков «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



На протяжении 03 октября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизились на 3,0 коп., офера потеряли 7,0 коп. Более заметная коррекция оферов - следствие небезуспешных попыток оптовиков Днепра катализировать клиентские покупки валюты.



По сравнению с закрытием 02 октября биды и офера оптового «неформального» наличного доллара в Днепре не претерпели изменений.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 03 октября уровнями 32,50/32,75 UAH/EUR, констатировав в течение среды падение бидов на 15,0-20,0 коп. при коррекции оферов на 10,0-15,0 коп.

В отличие от наличной пары доллар-гривня, в которой дилеры Днепра после обеда пытались восстановить клиентские покупки, внутридневная курсовая динамика в наличной паре евро-гривня индицировала явное нежелание дилеров «связываться» с евро.



По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре потеряли 5,0 коп., офера не претерпели изменений.



Как рассказали дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение 03 октября пришлось заниматься проблемами в более популярной в Украине пары доллар-гривня, динамично дисконтируя ее цены после обеда.



Естественно, в подобной ситуации наличной паре евро-гривня уделялось гораздо меньше внимания валютчиков, однако они не упустили из виду динамичную коррекцию пары евро-доллар на мировом рынке стартовавшую с самого открытия европейской сессии рынка и сумевшую уронить основную валютную пару с уровня $1,1590 к отметке $1,1512 по состоянию на 20.00 Киева. Полагаю, сообразно этому падению евро «в миру» наши дилеры понизили обе позиции евронала в течение среды.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в среду (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1576 к отметке $1,1536, констатировав внутридневное его снижение на скромные 40 пунктов.



Полагаю, наши дилеры сообразно отреагировали на эту динамику, не забыв при этом учесть внутридневные потери наличной пары доллар-гривня.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 03 октября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1545, пара евро-доллар около 05.00 поднялась в диапазон $1,1575-1,1590, который не покидала до 10.00 Киева, инициировав с этого часа «антиралли», затянувшееся до 20.00, уронившее пару с дневного максимума $1,1590 к $1,1512.



После 20.10 коррекция пары евро-доллар исчерпалась, а евро, консолидировавшись в диапазоне $1,1512-1,1523, не покидала его до 21.10 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс евро в среду днем на европейской сессии рынка forex продолжает находиться в «плюсе» по отношению к доллару на фоне перспектив постепенного снижения властями Италии дефицита бюджета до отметки 2% ВВП.



По состоянию на 13.20 Киева курс евро к доллару рос до $1,1561 против уровня предыдущего закрытия в $1,1548 за евро.



Курс доллара к иене повышался до ¥113,81 за доллар со ¥113,66 по итогам предыдущих торгов.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,09%, до 95,42 пункта.



Курс единой европейской валюты восстанавливается в среду после достижения накануне минимума за шесть недель в $1,1504 доллара за евро на фоне обеспокоенности за бюджетные перспективы Италии.



В четверг в стране была достигнута договоренность о дефиците бюджета на 2019 год на уровне 2,4% ВВП, что превышает первоначальные цели властей страны.

В среду поддержку евро оказывают сообщения в итальянских СМИ о том, что правительство страны планирует постепенно снижать дефицит бюджета до 2% ВВП к 2021 году.

В среду, как и накануне, в центре внимания находится Италия. Новости о возможном сокращении дефицита бюджета были с оптимизмом восприняты всеми рынками, и евро тоже восстанавливается.



Спустя 2,5 часа курс доллара США растет к большинству мировых валют благодаря повышению спроса на рисковые активы.



Евро к 16.00 Киева торгуется на уровне $1,1531 против $1,1548 на закрытие сессии во вторник.



Курс доллара составляет ¥113,86 против ¥113,65 накануне.



Курс евро находится к указанному времени в районе ¥131,30 по сравнению со ¥131,24 в предыдущую сессию.



Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16-ти основных мировых валют, увеличивается в ходе торгов на 0,17%. Индекс растет пятую сессию подряд.



Главной позитивной новостью для американской валюты остается снижение напряженности в торговых отношениях с Канадой и Мексикой после того, как три страны согласились заключить новое трехстороннее торговое соглашение на смену NAFTA.



Кроме того, отчет отраслевой организации ADP Employer, опубликованный в среду, указал на рост числа рабочих мест в США в сентябре на 230 тыс. после подъема на 165 тыс. в предшествующий месяц. Показатель существенно превысил средний прогноз опрошенных Econoday экономистов, составлявший 179 тыс.



Министерство труда в пятницу предоставит официальную статистику. Аналитики в среднем прогнозируют, что количество рабочих мест в экономике увеличилось за минувший месяц на 184 тыс., а безработица опустилась до 3,8% с 3,9%.



Евро также восстанавливается после снижение накануне на сообщении итальянской газеты Corriere della sera о том, что власти Италии намерены постепенно сокращать дефицит бюджета и довести его с 2,4% ВВП в 2019 году до 2% в 2021 году.



Итак, на европейской сессии рынка forex курс доллара, как и доходность облигаций, реагируя на сильные данные.



По состоянию на 18.35 Киева курс евро к доллару снижался до $1,1524 за евро с уровня предыдущего закрытия в $1,1548 за евро.



Курс доллара к иене рос до ¥114,20 за доллар, максимума с ноября 2017 года, со ¥113,66 во вторник.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,18%, до 95,63 пункта.



10-летние облигации США снижаются в цене, а их доходность поднимается до 3.12%. Это сейчас основной фактор давления на низкодоходную иену.



Евро зафиксировал пятидневную проигрышную полосу по отношению к доллару, но не поднялся выше $1,16, так как хеджфонды взяли на вооружение тактику «продавать ралли» по отношению к единой валюте.



Евро утром среды рос на новостях из Италии о том, что правительство готово на уступки по вопросу сокращения дефицита госбюджета.



Американская макроэкономическая статистика была сильной.



Во-первых, индекс деловой активности в сфере услуг США в сентябре вырос до 61,6 пункта с августовского уровня в 58,5 пункта, показали данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали снижение показателя до 58,1 пункта.



При этом индекс занятости в секторе услуг страны в сентябре вырос до 62,4 пункта с августовских в 56,7. Подындекс, показывающий уровень новых заказов в сфере услуг США, в сентябре вырос до 61,6 пункта с 60,4 пункта в предыдущий месяц.



Индикатор экспортных заказов достиг максимума за пять месяцев - 61 пункт против 60,5 пункта в июле. Подындекс предпринимательской активности вырос до 65,2 пункта, что является самым высоким уровнем с января 2004 года, по сравнению с 56,5 пункта в июле.



Институт рассчитывает индекс ISM Non-Manufacturing на основании опроса менеджеров компаний из 62 сегментов сферы услуг. Значение индикатора публикуется с 2008 года, однако неофициальные расчеты указывают на то, что он достигал максимума в 62 пункта в августе 1997 года.



Во-вторых, другой отчет, который представила аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP), показал, что число рабочих мест в частных компаниях США в сентябре выросло на 230 тысяч по сравнению с показателем августа, тогда как аналитики, ожидали роста лишь на 187 тысяч. Рост в августе был пересмотрен до 168 тысяч со 163 тысяч. В сфере малого бизнеса число рабочих мест в сентябре выросло на 56 тысяч. Средние компании со штатом 50-499 человек увеличили штат на 99 тысяч мест.

Крупные компании создали за отчетный месяц 75 тысяч новых рабочих мест. Число занятых в частных строительных компаниях в сентябре выросло на 34 тысячи, а в производственном секторе - на 7 тысяч.



Министерство труда в пятницу предоставит официальную статистику. Аналитики в среднем прогнозируют, что количество рабочих мест в экономике увеличилось за минувший месяц на 184 тыс., а безработица опустилась до 3,8% с 3,9%.



Кроме того, доллар нашел поддержку в словах президента Федерального резервного банка Чикаго Чарльза Эванса, который заявил на телеканале Bloomberg, что он согласен с вариантом повышения ставки американского регулятора до «слегка ограничивающего уровня» в 3% или 3,25%, что, возможно, будет соответствовать сильному росту экономики США и темпам ее инфляции.

Эванс добавил, что его устраивают текущие ожидания финансовых рынков об еще одном повышении ставки Федрезерва в декабре. Напомним, на прошлой неделе ФРС повысила ставку на 0.25 процентного пункта, до 2-2.25% годовых.



Есть и другая точка зрения, которую мы не разделяем. Она гласит, что курс доллара США растет к большинству мировых валют благодаря повышению спроса на рисковые активы. Об этом пишет агентство Bloomberg. Главной позитивной новостью для американской валюты стало снижение напряженности в торговых отношениях с Канадой и Мексикой после того, как три страны согласились заключить новое трехстороннее торговое соглашение на смену NAFTA, а также позитивная макростатистика, о чем мы указали выше.



Муссирование темы ситуации в Италии, где доходность по 10-летним облигациям продолжает беспокоить трейдеров, на самом деле не более чем отвлекающее событие. Противостояние нового итальянского правительства с ЕС по дефициту бюджета – банальная частность, как и любая другая новость, которая выходила в последние месяцы и еще выйдет в ближайшие месяцы.



Главное для рынков, как мы указывали много раз, это окончание цикла роста аппетитов к риску и начало цикла сокращения аппетитов к риску.



В этой связи нельзя не упомянуть понедельничное выступление главы МВФ Кристин Лагард. Глава МВФ заявила, что «риски в мировой экономике начали материализовываться», что может означать предстоящее ухудшение прогноза роста мировой экономики. К рискам она отнесла протекционистскую риторику, которая начала превращаться в «реальные торговые барьеры», а также усилившееся давление на развивающиеся рынки, вызванное укреплением доллара США и ужесточением денежно-кредитной политики.



Не секрет, что глава МВФ не может выражаться иначе как крайне осторожно. Рынки же не будут ждать снижения темпов роста в мировой экономике, которое неизбежно произойдет со временем, а начнут отыгрывать предстоящий негатив заранее.



Каковы же могут быть масштабы сворачивания аппетитов к риску, можно предположить, вспомнив о том, что произошло в прошлый цикл сворачивания аппетитов к риску, имевший место быть в 2014-2015 гг, когда та же пара евро-доллар упала с $1,40 до $1,05. В этот же раз пара начала снижение с заметно более низкой отметки, с $1,25, и можно предположить, что и минимум по паре по итогам цикла будет также заметно ниже. Ждать проверки этого предположения недолго.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 32,50/32,75 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное снижение бидов на 15,0-20,0 коп. на фоне коррекции оферов этой СКВ на 10,0-15,0 коп.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение среды ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем в среду в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,420/0,427 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием вторника биды оптового рубля выросли на 30 пунктов, офера не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 03 октября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по потерявшему с закрытия вторника 5,0 коп. спросу и не изменившемуся предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 03 октября по спросу выросли на 30 пунктов, не изменившись по предложению.



С некоторыми «нюансами», которые заключались в терминации покупок нерезидентами валюты около 12.15 Киева, вызвавшей заметную просадку курса «американца», сессия отечественного валютного межбанка в целом повторила сюжет вторника, когда спрос «нерезидентов» компенсировался продажами экспортеров, страдающими от нехватки гривня. Истоки последнего очевидны: регулятор, не желая расходовать свои валютные резервы на интервенции, «затянул монетарные гайки», сжав гривневую ликвидность.



Подобная метода, сохраняя содержимого «закромов» НБУ, тем не менее, таит в себе риски для далекой от своего оптимального состояния украинской экономики.



Ранний выход с рынка нерезидентов дает основание ожидать скорого сворачивания сезона репатриации дивидендов, за которым предполагается возобновление компенсации остатков НДС Казначейством, способное пролонгировать текущий «бычий» тренд рынка «зеленого» безнала.

Но, думается, регулятор в контексте последнего его курса на изымание с рынка «лишней» гривневой ликвидности, «подсуетится», обеспечивая «смягчение» воздействия на рынок доллара «щедрости» Казначейства.



Наличный рынок, как показали сессии последних трех дней, достаточно оперативно следует за настроениями межбанка, которые «транслируются» на «наличку» «напуганными» или успокоившимися клиентами.



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