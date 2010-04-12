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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6408640964106411

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 915
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
585
Всього голосів : 915
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 23:42

А тем временем евро/долл. 1,1475, фунт 1,2947, брент пробивал до 86,7, правда, опустился до 85,86, а руб. 65,89.
Кто-то что-то сказал?
Но реакция странная - рост нефти при росте доллара, снижение руб. при росте нефти.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 00:23

Експорт товарів за підсумками 7 місяців 2018 року у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року збільшився на 12,7% і склав $ 26,9 млрд. Таким чином, український експорт зростає вже 19 місяців поспіль.

Структура експорту української продукції за різними товарними групами протягом перших 7 місяців 2018 року:

продукція АПК і харчової промисловості - $9,8 млрд (-0,6% порівняно з 7 місяцями 2017 року),
продукція металургійного комплексу - $7,2 млрд (+30,1% порівняно з 7 місяцями 2017 року),
продукція машинобудування - $3,2 млрд (+14,9% порівняно з 7 місяцями 2017 року),
мінеральні продукти - $2,5 млрд (+7,4% порівняно з 7 місяцями 2017 року),
продукція хімічної промисловості - $1,5 млрд (+26,1% порівняно з 7 місяцями 2017 року),
деревина і паперова маса - $1,2 млрд (+29,5% порівняно з 7 місяцями 2017 року),
різні промислові товари - $852,9 млн (+20,3% порівняно з 7 місяцями 2017 року),
продукція легкої промисловості - $716,7 млн (+18,7% порівняно з 7 місяцями 2017 року).

При цьому, найбільша питома вага в українському експорті належить:

продукції АПК та харчової промисловості (36,4%),
продукції металургійного комплексу (26,8%),
продукції машинобудування (11,8%),
мінеральним продуктам (9,1%).

http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=81ef4666-2d22-4336-bad1-fbd1f279fa07&title=EksportTovarivZUkrainiZaPershi7-Misiatsiv2018-RokuZrisNa12-7-
Кстати, очень интересно - об успехах в экспорте товаров на сайте МЭРТ сообщений много и весьма регулярные. А вот об "успехах" импорта - молчок, всего 3 сообщения - 16.05.13, и два от 05.08.16. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 10473
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3268 раз.
Подякували: 3096 раз.
 
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2
4
  #<1 ... 6408640964106411
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