А тем временем евро/долл. 1,1475, фунт 1,2947, брент пробивал до 86,7, правда, опустился до 85,86, а руб. 65,89. Кто-то что-то сказал? Но реакция странная - рост нефти при росте доллара, снижение руб. при росте нефти.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Експорт товарів за підсумками 7 місяців 2018 року у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року збільшився на 12,7% і склав $ 26,9 млрд. Таким чином, український експорт зростає вже 19 місяців поспіль.
Структура експорту української продукції за різними товарними групами протягом перших 7 місяців 2018 року:
продукція АПК і харчової промисловості - $9,8 млрд (-0,6% порівняно з 7 місяцями 2017 року), продукція металургійного комплексу - $7,2 млрд (+30,1% порівняно з 7 місяцями 2017 року), продукція машинобудування - $3,2 млрд (+14,9% порівняно з 7 місяцями 2017 року), мінеральні продукти - $2,5 млрд (+7,4% порівняно з 7 місяцями 2017 року), продукція хімічної промисловості - $1,5 млрд (+26,1% порівняно з 7 місяцями 2017 року), деревина і паперова маса - $1,2 млрд (+29,5% порівняно з 7 місяцями 2017 року), різні промислові товари - $852,9 млн (+20,3% порівняно з 7 місяцями 2017 року), продукція легкої промисловості - $716,7 млн (+18,7% порівняно з 7 місяцями 2017 року).
При цьому, найбільша питома вага в українському експорті належить:
продукції АПК та харчової промисловості (36,4%), продукції металургійного комплексу (26,8%), продукції машинобудування (11,8%), мінеральним продуктам (9,1%).