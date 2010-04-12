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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6408640964106411

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 915
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
585
Всього голосів : 915
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 23:42

А тем временем евро/долл. 1,1475, фунт 1,2947, брент пробивал до 86,7, правда, опустился до 85,86, а руб. 65,89.
Кто-то что-то сказал?
Но реакция странная - рост нефти при росте доллара, снижение руб. при росте нефти.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 00:23

Експорт товарів за підсумками 7 місяців 2018 року у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року збільшився на 12,7% і склав $ 26,9 млрд. Таким чином, український експорт зростає вже 19 місяців поспіль.

Структура експорту української продукції за різними товарними групами протягом перших 7 місяців 2018 року:

продукція АПК і харчової промисловості - $9,8 млрд (-0,6% порівняно з 7 місяцями 2017 року),
продукція металургійного комплексу - $7,2 млрд (+30,1% порівняно з 7 місяцями 2017 року),
продукція машинобудування - $3,2 млрд (+14,9% порівняно з 7 місяцями 2017 року),
мінеральні продукти - $2,5 млрд (+7,4% порівняно з 7 місяцями 2017 року),
продукція хімічної промисловості - $1,5 млрд (+26,1% порівняно з 7 місяцями 2017 року),
деревина і паперова маса - $1,2 млрд (+29,5% порівняно з 7 місяцями 2017 року),
різні промислові товари - $852,9 млн (+20,3% порівняно з 7 місяцями 2017 року),
продукція легкої промисловості - $716,7 млн (+18,7% порівняно з 7 місяцями 2017 року).

При цьому, найбільша питома вага в українському експорті належить:

продукції АПК та харчової промисловості (36,4%),
продукції металургійного комплексу (26,8%),
продукції машинобудування (11,8%),
мінеральним продуктам (9,1%).

http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=81ef4666-2d22-4336-bad1-fbd1f279fa07&title=EksportTovarivZUkrainiZaPershi7-Misiatsiv2018-RokuZrisNa12-7-
Кстати, очень интересно - об успехах в экспорте товаров на сайте МЭРТ сообщений много и весьма регулярные. А вот об "успехах" импорта - молчок, всего 3 сообщения - 16.05.13, и два от 05.08.16. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 07:44

  ЛАД написав:Это всё, конечно, скорее, иллюстрации по теме. Но пока что рост цен на энергоресурсы, по-моему, работает для нас в минус.
Торгбаланс ухудшится на 2-3 млрд. Сколько добавится по инфляции, судить не берусь, но, на мой взгляд, немало.


Цены на опте по дизтопливу 29-30 грн/литр.
В июне-июле были 23-24 грн/литр.
Очень существенно.
Напомню что дизель это коммерческие грузоперевозки, вся сельхозтехника и спецтехника (краны, погрузчики, самосвалы, экскаваторы и т.д.).
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 08:17

Re: Валютный рынок в контексте

Пасажирів по євро завезли далі ніж дозволяв квиток :)
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 08:23

чим мій варіант не справедливий?

  freeze написав:
  ЛАД написав:Интересненький законопроект подготовила НКЦБФР о запуске принудительной накопительной пенсионной системы! :)
Молодёжь (и не совсем молодёжь) может радоваться. :)
Каждый месяц на начальном этапе украинец должен будет отчислять 2% своих доходов. При этом если за год среднемесячный оклад увеличится на 5% и более, ставка отчисления вырастет на 1%. И так до тех пор, пока не достигнет граничных 15%. И это не считая отчислений по ЕСВ, которые платятся сейчас на социальную пенсию.

Избежать выплат не смогут даже те, кто покажет государству нулевой доход.

https://bin.ua/top/225830-nkcbfr-podgotovila-zakonoproekt-o-zapuske.html


В случае, если по госдолгу будет объявлен дефолт, пострадают и накопительные пенсии./c/

Похоже старая привычка считать всех за идиотов неискоренима у нас.

... чого ж вони АЛЬТЕРНАТИВИ людям не дають????! - наприклад, написав заяву на відмовлення пенсії, і вуаля, вже не потрібно платити ні ЄСВ, ні т. п. :mrgreen:
- лише ЄП залишити :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 08:36

  serg1974 написав:
  serega_rubin написав:И газ по 12к$ не за горами как и нефть по 200 за бочку.


Газ по 12'000$ или по 1'200$ за тыс. м3 ?

Состав газа бывает разный, от того и ценность за м3 сильно отличается. Я имел в виду цену на БТЕ. Сейчас она 3200$ исторический максимум где то на 15000$.
Спрос на пикерах сильно растёт, а так же повышается спрос со стороны стран вводящих более экологические нормы и отказывающихся от угля. К тому же последние 3 зимы в Европе были аномально тёплыми, и такое не может быть долго (многие ведь не верят в глобальное потепление).
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 09:02

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,23/28,27 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневой ликвидности, где наметилось «смягчение» монетарной жесткости. Об этом дали понять повысившиеся с уровня 48 012,4 млн. грн. к отметке 50 962,6 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Не исключено, Казначейство возобновило компенсацию НДС, дробя остаток своего долга на мелкие порции.

Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 04 октября с уровней: доллар – 28,00/28,25 UAH/USD, евро – 32,10/32,70 UAH/EUR, рубль - 0,413/0,435 UAH/RUB.

По сравнению с открытием среды, доллар по спросу по предложению не изменился.

Евро по сравнению с 03 октября по спросу упал на 25,0 коп., потеряв 15,0 коп. по предложению.

Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 03 октября по спросу упал на 20 пунктов, не изменившись по оферам.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1481, упав до $1,1475 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись до отметки $1,1484 на открытии торгов в Европе.


Дата: 04 октября 2018 г. на 09.45

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,10/28,20 UAH/USD
€ – 32,40/32,75 UAH/EUR
RUB – 0,421/0,427 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 09:05

дядя Caша

1-3 октября Держказначейство компенсировало крохи
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 09:09

Привет из Днепра-2

Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.04 Киева заметно понизились, обосновавшись на уровне 28,17/28,20 UAH/USD, намекая на терминацию репатриации дивидендов нерезидентами и «одиночество» экспортеров на валютном рынке.

US
дядя Caша
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