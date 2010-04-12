Додано: Чет 04 жов, 2018 09:02

Доброе утро, коллеги, привет, страна!



В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,23/28,27 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневой ликвидности, где наметилось «смягчение» монетарной жесткости. Об этом дали понять повысившиеся с уровня 48 012,4 млн. грн. к отметке 50 962,6 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Не исключено, Казначейство возобновило компенсацию НДС, дробя остаток своего долга на мелкие порции.



Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 04 октября с уровней: доллар – 28,00/28,25 UAH/USD, евро – 32,10/32,70 UAH/EUR, рубль - 0,413/0,435 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу по предложению не изменился.



Евро по сравнению с 03 октября по спросу упал на 25,0 коп., потеряв 15,0 коп. по предложению.



Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 03 октября по спросу упал на 20 пунктов, не изменившись по оферам.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1481, упав до $1,1475 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись до отметки $1,1484 на открытии торгов в Европе.





Дата: 04 октября 2018 г. на 09.45



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 28,10/28,20 UAH/USD

€ – 32,40/32,75 UAH/EUR

RUB – 0,421/0,427 UAH/RUB



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