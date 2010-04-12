А тем временем евро/долл. 1,1475, фунт 1,2947, брент пробивал до 86,7, правда, опустился до 85,86, а руб. 65,89.
Кто-то что-то сказал?
Но реакция странная - рост нефти при росте доллара, снижение руб. при росте нефти.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 жов, 2018 23:42
А тем временем евро/долл. 1,1475, фунт 1,2947, брент пробивал до 86,7, правда, опустился до 85,86, а руб. 65,89.
Кто-то что-то сказал?
Но реакция странная - рост нефти при росте доллара, снижение руб. при росте нефти.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Додано: Чет 04 жов, 2018 00:23
Кстати, очень интересно - об успехах в экспорте товаров на сайте МЭРТ сообщений много и весьма регулярные. А вот об "успехах" импорта - молчок, всего 3 сообщения - 16.05.13, и два от 05.08.16.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Додано: Чет 04 жов, 2018 07:44
Цены на опте по дизтопливу 29-30 грн/литр.
В июне-июле были 23-24 грн/литр.
Очень существенно.
Напомню что дизель это коммерческие грузоперевозки, вся сельхозтехника и спецтехника (краны, погрузчики, самосвалы, экскаваторы и т.д.).
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Чет 04 жов, 2018 08:17
Re: Валютный рынок в контексте
Пасажирів по євро завезли далі ніж дозволяв квиток
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Додано: Чет 04 жов, 2018 08:23
чим мій варіант не справедливий?
... чого ж вони АЛЬТЕРНАТИВИ людям не дають????! - наприклад, написав заяву на відмовлення пенсії, і вуаля, вже не потрібно платити ні ЄСВ, ні т. п.
- лише ЄП залишити
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 04 жов, 2018 08:36
Состав газа бывает разный, от того и ценность за м3 сильно отличается. Я имел в виду цену на БТЕ. Сейчас она 3200$ исторический максимум где то на 15000$.
Спрос на пикерах сильно растёт, а так же повышается спрос со стороны стран вводящих более экологические нормы и отказывающихся от угля. К тому же последние 3 зимы в Европе были аномально тёплыми, и такое не может быть долго (многие ведь не верят в глобальное потепление).
Додано: Чет 04 жов, 2018 09:02
Доброе утро, коллеги, привет, страна!
В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,23/28,27 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневой ликвидности, где наметилось «смягчение» монетарной жесткости. Об этом дали понять повысившиеся с уровня 48 012,4 млн. грн. к отметке 50 962,6 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Не исключено, Казначейство возобновило компенсацию НДС, дробя остаток своего долга на мелкие порции.
Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 04 октября с уровней: доллар – 28,00/28,25 UAH/USD, евро – 32,10/32,70 UAH/EUR, рубль - 0,413/0,435 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, доллар по спросу по предложению не изменился.
Евро по сравнению с 03 октября по спросу упал на 25,0 коп., потеряв 15,0 коп. по предложению.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 03 октября по спросу упал на 20 пунктов, не изменившись по оферам.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1481, упав до $1,1475 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись до отметки $1,1484 на открытии торгов в Европе.
Дата: 04 октября 2018 г. на 09.45
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,10/28,20 UAH/USD
€ – 32,40/32,75 UAH/EUR
RUB – 0,421/0,427 UAH/RUB
US
Додано: Чет 04 жов, 2018 09:05
дядя Caша
1-3 октября Держказначейство компенсировало крохи
Живите своим умом!
Додано: Чет 04 жов, 2018 09:09
Привет из Днепра-2
Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.04 Киева заметно понизились, обосновавшись на уровне 28,17/28,20 UAH/USD, намекая на терминацию репатриации дивидендов нерезидентами и «одиночество» экспортеров на валютном рынке.
US
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