Додано: Чет 04 жов, 2018 12:08

Привет из Днепра-8



В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,23/28,27 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневой ликвидности, где наметилось «смягчение» монетарной жесткости. Об этом дали понять повысившиеся с уровня 48 012,4 млн. грн. к отметке 50 962,6 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Не исключено, Казначейство возобновило компенсацию НДС, дробя остаток своего долга на мелкие порции.



Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.04 Киева заметно понизились, обосновавшись на уровне 28,17/28,20 UAH/USD, намекая на терминацию репатриации дивидендов нерезидентами и «одиночество» экспортеров на валютном рынке.



К 10.41 Киева ситуация на межбанке выровнялась в баланс спрос/предложение появившимися несмелыми покупками СКВ: 28,18/28,20 UAH/USD.



Около 11.04 количество продавцов СКВ на межбанке заметно выросло, уронив цену «американца» до 28,16/28,19 UAH/USD. На моменте нерезидентов на рынке не видно.



К 11.18 цены безналичного «американца» на межбанке вошли в полосу стабильности, не покидая цифру 28,16/28,19 UAH/USD на фоне ситуативного равновесия спроса и оферов СКВ.



Дополуденная коррекция доллара на межбанке , спорадически прерываемая периодами относительной стабильности, сопровождалась стабилизацией ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo, не тронувшихся с уровня 17,00/18,00% годовых. Эта застывшая динамика пребывает в противоречии с заметно выросшими объемами остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Полдень безналичный доллар на межбанке встретил более низком уровне цен: 28,150/28,165 UAH/USD. Откату «американца» не смогло воспрепятствовать участие в торгах четверга регулятора, выкупавшего «лишнюю», придерживаемую еще недавно СКВ экспортерами по 28,16 UAH/USD с платформы Matching.



Пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который упал на 15,51 коп., составив 28,1808 UAH/USD.



Меж тем около 13.03 Киева цена безналичной СКВ на межбанке немного отскочив, оказалась на отметке 28,155/28,175 UAH/USD.

На фоне этой цифры межбанк ушел на обеденный перерыв.



Участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 04 октября с уровней: доллар – 28,00/28,25 UAH/USD, евро – 32,10/32,70 UAH/EUR, рубль - 0,413/0,435 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу по предложению не изменился.



Евро по сравнению с 03 октября по спросу упал на 25,0 коп., потеряв 15,0 коп. по предложению.



Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 03 октября по спросу упал на 20 пунктов, не изменившись по оферам.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1481, упав до $1,1475 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись до отметки $1,1484 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 04 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,07/28,17 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и офера потеряли по 8,0 коп.), евро – 32,40/32,63 UAH/EUR (по сравнению с открытием 03 октября спрос упал на 25,0-30,0 коп., предложение потеряло 22,0-27,0 коп.); рубль - 0,420/0,427 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и офера не изменились).



На открытии торгов 04 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях равновесия покупок и продаж.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,07/28,17 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и офера потеряли по 8,0 коп.), евро – 32,40/32,63 UAH/EUR (по сравнению с открытием 03 октября спрос упал на 25,0-30,0 коп., предложение потеряло 22,0-27,0 коп.); рубль - 0,420/0,427 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и офера не изменились).



На старте торгов 04 октября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые сделки проходили в балансе спрос/предложение.



На 12.08 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили действующие цены до 28,05/28,09 UAH/USD, евро – 32,40/32,55-60 UAH/EUR, воспользовавшись ситуацией на межбанке и в рамках мероприятий по выравниванию рынка в баланс. На моменте в столице торговля достаточно вялая, хотя и равновесная.



По состоянию на 12.15 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о снижении действующих по оферам до уровнях 28,10/28,15 UAH/USD, евро – 32,40/32,60 UAH/EUR, рубль 0,420/0,425 UAH/RUB). На указанное время здесь все еще сохранилось доминирование клиентского приноса в оптовых количествах.



Около 12.25 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня заметно понизились, акцентировав коррекцию в оферах ради стимулирования клиентских покупок, реагируя на «медвежий» тренд рынка «зеленого» безнала и настроения клиентов.



К указанному часу в городе действовали цены, сопровождаясь равновесием покупок и продаж: 28,05/28,12 UAH/USD, евро – 32,37/32,55 UAH/EUR, рубль 0,420/0,427 UAH/RUB.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 04 октября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,10/28,20 UAH/USD, евро – 32,40/32,75 UAH/EUR, рубль 0,421/0,427 UAH/RUB, Киев опт 28,10/28,13 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,10/28,13 UAH/USD, евро (опт) 32,40/32,60 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,40/32,60 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,05/28,17 UAH/USD, евро – 32,20/32,50 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,420 RUB/USD, Одесса – опт 28,10/28,14 UAH/USD, розница – 28,07/28,18 UAH/USD; Запорожье – 28,10/28,18 UAH/USD; евро – 32,40/32,60 UAH/EUR, рубль - 0,420/0,425 RUB/USD.



Терминация сезона репатриации дивидендов нерезидентами, состоявшаяся накануне в 12.20 Киева, дала старт коррекции цен безналичного «американца».



«Внутренним», дополнительным детонатором отката курса доллара на межбанке стали объемные офера банков-«бегемотов», пребывающих в госсобственности. Это спровоцировало лавинообразный процесс и придерживавшие еще недавно валюту экспортеры заторопились с ее продажами, небезосновательно опасаясь потерять на курсе на фоне отсутствия на рынке сколь-нибудь серьезных покупателей СКВ, за исключением, разумеется, регулятора, который оперативно включил свой долларовый «пылесос», изымая с рынка избыток СКВ.



Откат безналичного доллара поддержал наличный рынок, где клиенты тоже в массовом порядке «понесли валюту», тотчас уронив ее курс.



Полагаю, нелишне добавить к вышеперечисленным «медвежьим» драйверам для безналичного доллара изрядное накопление СКВ нашими экспортерами. К четвергу этот «валютный нарыв» «созрел» и лопнул, причем «зеленым медведям» не помог рост гривневой ликвидности, о котором дала понять динамика остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.



«Американец» на межбанке вряд ли задержится на вышеозначенных курсовых низах. Высоковероятный отскок курса под бдительным присмотром регулятора обеспечит восходящий тренд на рынке гривневой ликвидности, а на ближайшей сессии, 05-го, пресловутый «пятничный синдром».



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