Додано: Чет 04 жов, 2018 15:00

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в среду относительно доллара на 4,38 коп., на торгах четверга вырос на 14,50 коп., оказавшись на уровне 28,1751 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 04-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв изрядные 15,51 коп., составил 28,1808 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 04 октября с уровней предыдущего закрытия 28,23/28,27 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.03 курс доллара, выйдя в реальную сферу, заметно потерял в цене, упав к 28,17/28,20 UAH/USD, не покидая диапазон 28,16-18/28,19-20 UAH/USD до 12.02 Киева на фоне сложившегося на рынке долларового изобилия, которое не сумело нарушить даже появление регулятора, скупавшего «зеленые излишки» с платформы

Matching по 28,16 UAH/USD.



Кроме регулятора, сколь-нибудь заметных покупателей СКВ на рынке не было – нерезиденты свернули свой проект репатриации дивидендов накануне, уйдя с рынка около 12.18 Киева, став первым «медвежьим» драйвером для доллара на торгах 04 октября.

Второй причиной падения курса доллара стал выросший приток экспортной выручки из-за рубежа, характерное для четверга событие. И 50% этого притока подлежало обязательной продаже на рынке.



К 12.02 цена «американца» на межбанке упала к 28,150/28,165 UAH/USD, немного

приподнявшись перед обеденным перерывом (13.00 Киева) до 28,155/28,175 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими до 14.05, когда курс СКВ немного растянул спред - 28,155/28,180 UAH/USD.



Очередной период стабильности на межбанке в сопровождении низколиквидного равновесия покупок и продаж «американца» удерживал эти цены СКВ до 15.30, констатировав на это время новую коррекцию к 28,150/28,175 UAH/USD.



Торги безналичным долларом на межбанке в четверг завершились в районе этой отметки.



Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,1751 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,38% с 28,0672 UAH/USD до 28,1751 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 04 октября гривня overnight котировалась банками по 17,00/18,00% годовых (с 12.13 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 04 октября, сменив «бычий» тренд на «медвежий», упал в цене по следующим причинам.



Во-первых, после полудня среды на межбанке заметно выросло количество доллара, «вброшенного» на рынок системными госбанками, дав старт углубившейся в четверг коррекции «американца».



Во-вторых, на рост количества СКВ у межбанка не нашлось ответа – скупавшие 02-03-го доллар нерезиденты свернули проект пополудни в среду. Меж тем, экспортная валюта 04-го продолжала поступать из-за рубежа.



В-третьих, обязательные продажи экспортеров, торопившихся расстаться с СКВ, усугубили снижение курса доллара, которое смогло остановить в районе отметки 28,16 UAH/USD лишь вмешательство НБУ.



В-четвертых, коррекцию безналичного «американца» поддержал «медвежий» тренд наличного доллара.



Интересно заметить, что интенсивные продажи доллара на межбанке в четверг шли, несмотря на выросшую гривневую ликвидность, о чем дали понять поднявшиеся с уровня 48 012,4 млн. грн. к отметке 50 962,6 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Хотя этот тренд не был подтвержден выросшими до 17,00/18,00% годовых ставками по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 04 октября заметно выросли, имея для этого следующие причины.



Во-первых, рынок доллара стал «медвежьим», что, как известно, сопровождается ростом ликвидности.



Во-вторых, к четвергу заметно вырос приток экспортной выручки и-за рубежа, 50% которой подлежало обязательной продаже.



В-третьих, межбанк посетил регулятор, выкупая с рынка долларовую ликвидность с платформы Matching.





Дата: 04 октября 2018 г. 16.14

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 28,07/27,13 UAH/USD (с утра 28,10/28,13 UAH/USD, к полудню 28,07/28,09 UAH/USD)

€ 32,40/32,60 UAH/EUR (с утра 32,40/32,60 UAH/EUR, 32,40/32,55-60 UAH/EUR, к полудню 32,65-70/32,80-85 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 04 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.



До полудня киевские «неформалы» наличного рынка сохранили равновесие покупок ценой снижения действующих цен. Откат шел не только из-за «зеленых медведей» межбанка, но и в рамках мероприятий по обеспечению равновесия спроса и оферов.



На 12.08 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили действующие цены до 28,05/28,09 UAH/USD, евро – 32,40/32,55-60 UAH/EUR, воспользовавшись ситуацией на межбанке и в рамках мероприятий по выравниванию рынка в баланс. На моменте в столице торговля достаточно вялая, хотя и равновесная.



После обеда на столичном наличном рынке коррекция действующих цен прекратилась, дав старт незначительному росту.

При этом сбалансированность рынка сохранилась, хотя ликвидность его оставляла желать лучшего.



По итогам дня обороты на киевском наличном рынке понизились, заслужив от местных валютчиков «тройку» и констатировав ухудшение показателей предыдущей сессии.









Дата: 04 октября 2018 г. на 16.00



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 28,08/28,17 UAH/USD (с утра - 28,10/28,20 UAH/USD, к полудню - 28,07/28,15 UAH/USD)

€ – 32,40/32,66 UAH/EUR (с утра – 32,66/32,82 UAH/EUR, к полудню - 32,50/32,66 UAH/EUR)

RUB 0,417/0,424 UAH/RUB (с утра - 0,421/0,427 UAH/RUB, к полудню - 0,420/0,425 UAH/RUB)



US

