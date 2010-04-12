Додано: Чет 04 жов, 2018 15:00

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в среду относительно доллара на 4,38 коп., на торгах четверга вырос на 14,50 коп., оказавшись на уровне 28,1751 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 04-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв изрядные 15,51 коп., составил 28,1808 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 04 октября с уровней предыдущего закрытия 28,23/28,27 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.03 курс доллара, выйдя в реальную сферу, заметно потерял в цене, упав к 28,17/28,20 UAH/USD, не покидая диапазон 28,16-18/28,19-20 UAH/USD до 12.02 Киева на фоне сложившегося на рынке долларового изобилия, которое не сумело нарушить даже появление регулятора, скупавшего «зеленые излишки» с платформы

Matching по 28,16 UAH/USD.



Кроме регулятора, сколь-нибудь заметных покупателей СКВ на рынке не было – нерезиденты свернули свой проект репатриации дивидендов накануне, уйдя с рынка около 12.18 Киева, став первым «медвежьим» драйвером для доллара на торгах 04 октября.

Второй причиной падения курса доллара стал выросший приток экспортной выручки из-за рубежа, характерное для четверга событие. И 50% этого притока подлежало обязательной продаже на рынке.



К 12.02 цена «американца» на межбанке упала к 28,150/28,165 UAH/USD, немного

приподнявшись перед обеденным перерывом (13.00 Киева) до 28,155/28,175 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими до 14.05, когда курс СКВ немного растянул спред - 28,155/28,180 UAH/USD.



Очередной период стабильности на межбанке в сопровождении низколиквидного равновесия покупок и продаж «американца» удерживал эти цены СКВ до 15.30, констатировав на это время новую коррекцию к 28,150/28,175 UAH/USD.



Торги безналичным долларом на межбанке в четверг завершились в районе этой отметки.



Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,1751 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,38% с 28,0672 UAH/USD до 28,1751 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 04 октября гривня overnight котировалась банками по 17,00/18,00% годовых (с 12.13 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 04 октября, сменив «бычий» тренд на «медвежий», упал в цене по следующим причинам.



Во-первых, после полудня среды на межбанке заметно выросло количество доллара, «вброшенного» на рынок системными госбанками, дав старт углубившейся в четверг коррекции «американца».



Во-вторых, на рост количества СКВ у межбанка не нашлось ответа – скупавшие 02-03-го доллар нерезиденты свернули проект пополудни в среду. Меж тем, экспортная валюта 04-го продолжала поступать из-за рубежа.



В-третьих, обязательные продажи экспортеров, торопившихся расстаться с СКВ, усугубили снижение курса доллара, которое смогло остановить в районе отметки 28,16 UAH/USD лишь вмешательство НБУ.



В-четвертых, коррекцию безналичного «американца» поддержал «медвежий» тренд наличного доллара.



Интересно заметить, что интенсивные продажи доллара на межбанке в четверг шли, несмотря на выросшую гривневую ликвидность, о чем дали понять поднявшиеся с уровня 48 012,4 млн. грн. к отметке 50 962,6 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Хотя этот тренд не был подтвержден выросшими до 17,00/18,00% годовых ставками по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 04 октября заметно выросли, имея для этого следующие причины.



Во-первых, рынок доллара стал «медвежьим», что, как известно, сопровождается ростом ликвидности.



Во-вторых, к четвергу заметно вырос приток экспортной выручки и-за рубежа, 50% которой подлежало обязательной продаже.



В-третьих, межбанк посетил регулятор, выкупая с рынка долларовую ликвидность с платформы Matching.











Дата: 04 октября 2018 г. на 16.00



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