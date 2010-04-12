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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6413641464156416

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 915
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
585
Всього голосів : 915
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 15:06

холява
Частина моїх грошей зараз приносить пасивний дохід на будівництві Гостомеля.Можу звести з забудовником.Гарна ціна і умови розтермінування до 18 місяців :mrgreen:
P.S. До речі без привязки до курсу долара
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Корнеев
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 15:16

  Корнеев написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/435900/v-ukraine-postroyat-tselyj-kompleks-solnechnyh-elektrostantsij

Ось і відповідь на дорогу нафту.Світ міняється все швидше.

Это вариация на тему "вышки Бойка", только солнечная?
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 15:17

Вкладчик1234
Хто зна.Час покаже :D
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Корнеев
 
Повідомлень: 1554
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