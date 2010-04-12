холява
Частина моїх грошей зараз приносить пасивний дохід на будівництві Гостомеля.Можу звести з забудовником.Гарна ціна і умови розтермінування до 18 місяців
P.S. До речі без привязки до курсу долара
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 жов, 2018 15:06
холява
Частина моїх грошей зараз приносить пасивний дохід на будівництві Гостомеля.Можу звести з забудовником.Гарна ціна і умови розтермінування до 18 місяців
P.S. До речі без привязки до курсу долара
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Додано: Чет 04 жов, 2018 15:16
Это вариация на тему "вышки Бойка", только солнечная?
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Додано: Чет 04 жов, 2018 15:17
Вкладчик1234
Хто зна.Час покаже
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
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