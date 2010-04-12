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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 жов, 2018 15:16
Корнеев написав:
https://news.finance.ua/ru/news/-/435900/v-ukraine-postroyat-tselyj-kompleks-solnechnyh-elektrostantsij
Ось і відповідь на дорогу нафту.Світ міняється все швидше.
Это вариация на тему "вышки Бойка", только солнечная?
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
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Вкладчик1234
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Додано: Чет 04 жов, 2018 15:17
Вкладчик1234
Хто зна.Час покаже
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
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Корнеев
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Додано: Чет 04 жов, 2018 15:31
Корнеев написав:холява
Частина моїх грошей зараз приносить пасивний дохід на будівництві Гостомеля.Можу звести з забудовником.Гарна ціна і умови розтермінування до 18 місяців
P.S. До речі без привязки до курсу долара
Николай Здравствуйте.
Буду покупать квартиру дочери в Киеве, на вторичном рынке и сразу.
Как показывает собственный опыт (впрочем как и других), легче кое что переделать незначительно и переклеить обои , чем делать полностью ремонт, который скорее всего будет равен стоимости квартиры.
С Уважением.
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холява
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Додано: Чет 04 жов, 2018 15:39
X-Fresh написав:что там МФВ??? когда будут деньги?
Я бы ещё добавил, "где пять ярдов?" , которые должны были вылиться на рынок в среду.
Во вторник вечером появилась инфа, менялы уже после окончания работы межбанка задрали вверх курс на всякий случай... И тишина.
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funky77
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Додано: Чет 04 жов, 2018 15:45
холява
Вартість м.кв. під ключ 50 доларів.Квартири-студії від 37 до 65 кв. Тому хто платить зразу всю суму 30% знижка на ремонт. Мій швагро керівник по ремонтам, особисто проконтролює Ваш ремонт.Але то Ваше право де, що і як купувати
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
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Корнеев
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Додано: Чет 04 жов, 2018 16:08
Trast написав: fasser написав:
Эх, скучно на ветке, свидетели доллара по 30 не строчат каждый день сообщения типа "вошел на все в доллар по 28.38, всё по сценарию синуса!!"
Я уже писал,что чем дольше "стабильность",тем больнее будет потом!
И те,кто купил по 28,38, тоже в плюсе, потому что скачек вверх будет быстрым!
А не пишу часто,потому что информация от Чая и Холявы на этом форуме видимо больше ценится, чем моя писанина.
каждый год курс падает на 10%.
это по вашему "стабильность"?
за 3 года это вообще 33% получается
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J
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Додано: Чет 04 жов, 2018 17:03
холява написав:
Буду покупать квартиру дочери в Киеве, на вторичном рынке и сразу.
Как показывает собственный опыт (впрочем как и других), легче кое что переделать незначительно и переклеить обои , чем делать полностью ремонт, который скорее всего будет равен стоимости квартиры
Доброго здоров'я!
... ну, Ви хоч тоді вибирайте вторинку, де вже поміняні комунікації(хоча б стояки)
- але, все одно, що робити з ЦО? (з їхніми конячими цінниками)
Востаннє редагувалось Долярчик
в Чет 04 жов, 2018 17:04, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Чет 04 жов, 2018 17:47
J написав: Trast написав: fasser написав:
Эх, скучно на ветке, свидетели доллара по 30 не строчат каждый день сообщения типа "вошел на все в доллар по 28.38, всё по сценарию синуса!!"
Я уже писал,что чем дольше "стабильность",тем больнее будет потом!
И те,кто купил по 28,38, тоже в плюсе, потому что скачек вверх будет быстрым!
А не пишу часто,потому что информация от Чая и Холявы на этом форуме видимо больше ценится, чем моя писанина.
каждый год курс падает на 10%.
это по вашему "стабильность"?
за 3 года это вообще 33% получается
Последние 2 года курс средневзвешенный стоит фактически на месте,так, что я не знаю о чем вы!
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Trast
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Додано: Чет 04 жов, 2018 18:11
Trast написав:
Последние 2 года курс средневзвешенный стоит фактически на месте,так, что я не знаю о чем вы!
Берите месяц к месяцу эти 2 года и увидите рост. Август к августу (2016, 17, 18), сентябрь к сентябрю (2016, 17, 18) и т.д.
Где купить биткоин: https://www.bestchange.ru/?p=188598
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Додано: Чет 04 жов, 2018 18:54
Долярчик написав: холява написав:
Буду покупать квартиру дочери в Киеве, на вторичном рынке и сразу.
Как показывает собственный опыт (впрочем как и других), легче кое что переделать незначительно и переклеить обои , чем делать полностью ремонт, который скорее всего будет равен стоимости квартиры
Доброго здоров'я!
... ну, Ви хоч тоді вибирайте вторинку, де вже поміняні комунікації(хоча б стояки)
- але, все одно, що робити з ЦО? (з їхніми конячими цінниками)
Буду стараться покупать в сравнительно новом доме, 2007-8 года постройки.
Искать ухоженные.
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холява
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Чет 04 жов, 2018 18:17
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