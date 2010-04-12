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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 64146415641664176418>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 915
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
585
Всього голосів : 915
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 15:16

  Корнеев написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/435900/v-ukraine-postroyat-tselyj-kompleks-solnechnyh-elektrostantsij

Ось і відповідь на дорогу нафту.Світ міняється все швидше.

Это вариация на тему "вышки Бойка", только солнечная?
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 15:17

Вкладчик1234
Хто зна.Час покаже :D
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Корнеев
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 15:31

  Корнеев написав:холява
Частина моїх грошей зараз приносить пасивний дохід на будівництві Гостомеля.Можу звести з забудовником.Гарна ціна і умови розтермінування до 18 місяців :mrgreen:
P.S. До речі без привязки до курсу долара


Николай Здравствуйте.
Буду покупать квартиру дочери в Киеве, на вторичном рынке и сразу.
Как показывает собственный опыт (впрочем как и других), легче кое что переделать незначительно и переклеить обои , чем делать полностью ремонт, который скорее всего будет равен стоимости квартиры.
С Уважением.
холява
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 15:39

Re: Валютный рынок в контексте

X-Fresh написав:что там МФВ??? когда будут деньги?
Я бы ещё добавил, "где пять ярдов?" , которые должны были вылиться на рынок в среду.
Во вторник вечером появилась инфа, менялы уже после окончания работы межбанка задрали вверх курс на всякий случай... И тишина.

Отправлено с моего MI 5 через Tapatalk
funky77
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 15:45

холява
Вартість м.кв. під ключ 50 доларів.Квартири-студії від 37 до 65 кв. Тому хто платить зразу всю суму 30% знижка на ремонт. Мій швагро керівник по ремонтам, особисто проконтролює Ваш ремонт.Але то Ваше право де, що і як купувати :oops:
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Корнеев
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 16:08

  Trast написав:
  fasser написав:Эх, скучно на ветке, свидетели доллара по 30 не строчат каждый день сообщения типа "вошел на все в доллар по 28.38, всё по сценарию синуса!!"

Я уже писал,что чем дольше "стабильность",тем больнее будет потом!
И те,кто купил по 28,38, тоже в плюсе, потому что скачек вверх будет быстрым!
А не пишу часто,потому что информация от Чая и Холявы на этом форуме видимо больше ценится, чем моя писанина.

каждый год курс падает на 10%.
это по вашему "стабильность"?

за 3 года это вообще 33% получается
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 17:03

Re: Валютный рынок в контексте

  холява написав:Буду покупать квартиру дочери в Киеве, на вторичном рынке и сразу.
Как показывает собственный опыт (впрочем как и других), легче кое что переделать незначительно и переклеить обои , чем делать полностью ремонт, который скорее всего будет равен стоимости квартиры

Доброго здоров'я!
... ну, Ви хоч тоді вибирайте вторинку, де вже поміняні комунікації(хоча б стояки)

- але, все одно, що робити з ЦО? (з їхніми конячими цінниками)
Востаннє редагувалось Долярчик в Чет 04 жов, 2018 17:04, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 17:47

  J написав:
  Trast написав:
  fasser написав:Эх, скучно на ветке, свидетели доллара по 30 не строчат каждый день сообщения типа "вошел на все в доллар по 28.38, всё по сценарию синуса!!"

Я уже писал,что чем дольше "стабильность",тем больнее будет потом!
И те,кто купил по 28,38, тоже в плюсе, потому что скачек вверх будет быстрым!
А не пишу часто,потому что информация от Чая и Холявы на этом форуме видимо больше ценится, чем моя писанина.

каждый год курс падает на 10%.
это по вашему "стабильность"?

за 3 года это вообще 33% получается

Последние 2 года курс средневзвешенный стоит фактически на месте,так, что я не знаю о чем вы! :)
Trast
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 18:11

  Trast написав:Последние 2 года курс средневзвешенный стоит фактически на месте,так, что я не знаю о чем вы! :)

Берите месяц к месяцу эти 2 года и увидите рост. Август к августу (2016, 17, 18), сентябрь к сентябрю (2016, 17, 18) и т.д.
Где купить биткоин: https://www.bestchange.ru/?p=188598
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 18:54

  Долярчик написав:
  холява написав:Буду покупать квартиру дочери в Киеве, на вторичном рынке и сразу.
Как показывает собственный опыт (впрочем как и других), легче кое что переделать незначительно и переклеить обои , чем делать полностью ремонт, который скорее всего будет равен стоимости квартиры

Доброго здоров'я!
... ну, Ви хоч тоді вибирайте вторинку, де вже поміняні комунікації(хоча б стояки)

- але, все одно, що робити з ЦО? (з їхніми конячими цінниками)


Буду стараться покупать в сравнительно новом доме, 2007-8 года постройки.
Искать ухоженные.
холява
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