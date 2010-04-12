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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 жов, 2018 19:05
холява
... а, ну тоді все ок! (як купите і будете мати бажання щось про це написати, - обов'язково поділіться думками і нюансами)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Чет 04 жов, 2018 19:08
холява написав: Долярчик написав: холява написав:
Буду покупать квартиру дочери в Киеве, на вторичном рынке и сразу.
Как показывает собственный опыт (впрочем как и других), легче кое что переделать незначительно и переклеить обои , чем делать полностью ремонт, который скорее всего будет равен стоимости квартиры
Доброго здоров'я!
... ну, Ви хоч тоді вибирайте вторинку, де вже поміняні комунікації(хоча б стояки)
- але, все одно, що робити з ЦО? (з їхніми конячими цінниками)
Буду стараться покупать в сравнительно новом доме, 2007-8 года постройки.
Искать ухоженные.
Золотые годы.
Как раз в то время было модно строить двушки овер 80 м2 и трешки со 100+ квадратами
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antey1969
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Додано: Чет 04 жов, 2018 19:30
дядя Caша написав:
Дата: 04 октября 2018 г. 16.14
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 28,07/27,13 UAH/USD
US
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Додано: Чет 04 жов, 2018 19:30
antey1969
Спасибо за поддержку.
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холява
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Додано: Чет 04 жов, 2018 19:31
antey1969
Золотые годы.
Как раз в то время было модно строить двушки овер 80 м2 и трешки со 100+ квадратами
Это мне полгода взад ваш товарищ Барабашов пытался доказать как хорошо кушать в столовой 25 квадратов и потом играть в футбол в зале...всей семьёй.Та не проблема, если есть чем платить.А оно ж не у всех есть.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Чет 04 жов, 2018 19:33
холява написав: Корнеев написав:холява
Частина моїх грошей зараз приносить пасивний дохід на будівництві Гостомеля.Можу звести з забудовником.Гарна ціна і умови розтермінування до 18 місяців
P.S. До речі без привязки до курсу долара
Николай Здравствуйте.
Буду покупать квартиру дочери в Киеве, на вторичном рынке и сразу.
Как показывает собственный опыт (впрочем как и других), легче кое что переделать незначительно и переклеить обои , чем делать полностью ремонт, который скорее всего будет равен стоимости квартиры.
С Уважением.
Папаня подтирает зад своим чадам. Сначала выучил за границей, затем покупает квартиры в Киеве (смысл было учиться за бугром?). В итоге получит аморфный офисный планктон, возможно социальный мусор.
Востаннє редагувалось Zebra
в Чет 04 жов, 2018 19:34, всього редагувалось 2 разів.
Где купить биткоин: https://www.bestchange.ru/?p=188598
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Zebra
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холява
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Додано: Чет 04 жов, 2018 19:35
Корнеев написав:холява
Вартість м.кв. під ключ 50 доларів.Квартири-студії від 37 до 65 кв. Тому хто платить зразу всю суму 30% знижка на ремонт. Мій швагро керівник по ремонтам, особисто проконтролює Ваш ремонт.Але то Ваше право де, що і як купувати
50 - это очнь демократично.Чаще встречаю выше, но наверное зависит от перечня.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Чет 04 жов, 2018 19:36
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Чет 04 жов, 2018 19:37
Zebra написав: холява написав: Корнеев написав:холява
Частина моїх грошей зараз приносить пасивний дохід на будівництві Гостомеля.Можу звести з забудовником.Гарна ціна і умови розтермінування до 18 місяців
P.S. До речі без привязки до курсу долара
Николай Здравствуйте.
Буду покупать квартиру дочери в Киеве, на вторичном рынке и сразу.
Как показывает собственный опыт (впрочем как и других), легче кое что переделать незначительно и переклеить обои , чем делать полностью ремонт, который скорее всего будет равен стоимости квартиры.
С Уважением.
Папаня подтирает зад своим чадам. Сначала выучил за границей, затем покупает квартиры в Киеве . В итоге получит аморфный офисный планктон, возможно социальный мусор.
Вы правы , волнуюсь за девчонку.
Думаю , что с жильем ей будет легче устроится в жизни .
...даже возразить нечего
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холява
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Чет 04 жов, 2018 18:17
Zebra
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