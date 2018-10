Додано: Чет 04 жов, 2018 20:05

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, понизившийся в среду относительно доллара на 4,38 коп., на торгах четверга вырос на 14,50 коп., оказавшись на уровне 28,1751 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 04-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв изрядные 15,51 коп., составил 28,1808 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 04 октября с уровней предыдущего закрытия 28,23/28,27 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.03 курс доллара, выйдя в реальную сферу, заметно потерял в цене, упав к 28,17/28,20 UAH/USD, не покидая диапазон 28,16-18/28,19-20 UAH/USD до 12.02 Киева на фоне сложившегося на рынке долларового изобилия, которое не сумело нарушить даже появление регулятора, скупавшего «зеленые излишки» с платформы

Matching по 28,16 UAH/USD.



Кроме регулятора, сколь-нибудь заметных покупателей СКВ на рынке не было – нерезиденты свернули свой проект репатриации дивидендов накануне, уйдя с рынка около 12.18 Киева, став первым «медвежьим» драйвером для доллара на торгах 04 октября.

Второй причиной падения курса доллара стал выросший приток экспортной выручки из-за рубежа, характерное для четверга событие. И 50% этого притока подлежало обязательной продаже на рынке.



К 12.02 цена «американца» на МЕЖБАНКЕ упала к 28,150/28,165 UAH/USD, немного

приподнявшись перед обеденным перерывом (13.00 Киева) до 28,155/28,175 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими до 14.05, когда курс СКВ немного растянул спред - 28,155/28,180 UAH/USD.



Очередной период стабильности на МЕЖБАНКЕ в сопровождении низколиквидного равновесия покупок и продаж «американца» удерживал эти цены СКВ до 15.30, констатировав на это время новую коррекцию к 28,150/28,175 UAH/USD.



Торги безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ в четверг завершились в районе этой отметки.

Падение курса СКВ около 17.00 Киева к уровню 28,13/28,16 UAH/USD вряд ли стоит обсуждать всерьез, к этому часу на рынке уже никого не было.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,1751 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ понизился на 0,38% с 28,0672 UAH/USD до 28,1751 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 04 октября гривня overnight котировалась банками по 17,00/18,00% годовых (с 12.13 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 04 октября, сменив «бычий» тренд на «медвежий», упал в цене по следующим причинам.



Во-первых, после полудня среды на межбанке заметно выросло количество доллара, «вброшенного» на рынок системными госбанками, дав старт углубившейся в четверг коррекции «американца».



Во-вторых, на рост количества СКВ у межбанка не нашлось ответа – скупавшие 02-03-го доллар нерезиденты свернули проект пополудни в среду. Меж тем, экспортная валюта 04-го продолжала поступать из-за рубежа.



В-третьих, обязательные продажи экспортеров, торопившихся расстаться с СКВ, усугубили снижение курса доллара, которое смогло остановить в районе отметки 28,16 UAH/USD лишь вмешательство НБУ.



В-четвертых, коррекцию безналичного «американца» поддержал «медвежий» тренд наличного доллара.



Интересно заметить, что интенсивные продажи доллара на МЕЖБАНКЕ в четверг шли, несмотря на выросшую гривневую ликвидность, о чем дали понять поднявшиеся с уровня 48 012,4 млн. грн. к отметке 50 962,6 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Хотя этот тренд не был подтвержден выросшими до 17,00/18,00% годовых ставками по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 04 октября заметно выросли, имея для этого следующие причины.



Во-первых, рынок доллара стал «медвежьим», что, как известно, сопровождается ростом ликвидности.



Во-вторых, к четвергу заметно вырос приток экспортной выручки и-за рубежа, 50% которой подлежало обязательной продаже.



В-третьих, межбанк посетил регулятор, выкупая с рынка долларовую ликвидность с платформы Matching.



Наличный рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Днепр, Запорожье, Харьков, Одесса и Крыжополь) 04 октября продемонстрировал динамичное снижение действующих цен, достигнувших внутридневного минимума около обеденного перерыва, после чего котировки наличных пар доллар-гривня и евро-гривня немного отскочили, реализуя полузабытый на валютном рынке алгоритм «три шага вниз – один вверх». Немного забегая вперед, уместно предположить очевидный «намек» наличного рынка на вероятность смены тренда на рынке «зеленого» безнала, поразившего досужую публику изрядными потерями средневзвешенного курса доллара.



Иначе говоря, упав под влиянием «зеленых медведей» межбанка наличный доллар к вечеру четверга попытался вернуть безналичному рынку этот «долг».



Обеденные низы наличного доллара вскоре были выкуплены, приподняв СКВ на финише сессии.



Большинство рынков вышеперечисленных городов по итогам дня констатировали падение ликвидности, несмотря на «медвежий» характер рынка. Это понятно: клиентам «налички» «не нравится» высокая курсовая динамика. Независимо от настроения рынка.



За исключением Запорожья, рынок которого завершил торги 04-го с «перекосом» (доминирование клиентского «приноса»), остальные представители этого бизнеса доложили об итоговом балансе спрос/предложение, которое, как мы указали выше, не привело к прогрессу на участке ликвидности. Последняя порадовала валютчиков Днепра и Харькова повторением результатов предыдущей сессии.



В течение четверга наличный «неформальный» доллар по спросу либо не претерпел изменений (Днепр), либо потерял 2,0-5,0 коп. Офера наличного доллара 04-го либо не изменились (Киев), либо понизились на 2,0-3,0 коп.



По сравнению с закрытием среды биды наличного «неформального» «американца» понизились на 4,0-10,0 коп. (лидировал в откате рынок Харькова), позиция предложение за сутки понизилось на 2,0-4,0 коп.



Выше мы затронули тему предсказательских способностей наличного рынка, предположив как минимум, «заморозку» коррекции безналичного доллара на ближайших торгах или даже незначительный отскок курса СКВ.

В целом автор «солидарен» с наличным «неформальным» рынком, напоминая на грядущую пролонгацию расширения гривневой ликвидности, которая 04-го была проигнорирована переполненным долларом валютным межбанком. Нынче цена «американца» к тому же обрела требуемую для возобновления ее покупок привлекательность в сопровождении «пятничного синдрома», предписывающего значительному проценту игроков межбанка в преддверии выходных «прятаться» в «старый надежный» доллар. Это мероприятие становится особенно актуальным в связи с обострившимися противоречиями в глобальном масштабе и не только на рынке forex.



К тому же к пятнице обычно падает приток экспортной выручки из-за рубежа, лишая межбанк наблюдавшегося накануне «переполнения» валютой.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 04 октября в первом приближении отражает общую картину четверга на украинском рынке наличных. Поэтому мы на рынке Днепра и сосредоточимся.



Впрочем, по порядку.



Торги 04 октября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,08/28,14 UAH/USD, евро – 32,40/32,60 UAH/EUR, рубль – 0,420/0,427 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги четверга в условиях равновесия покупок и продаж валюты.



До полудня этот баланс пришлось поддерживать динамичным дисконтированием действующих цен, отвечая на падение курса безналичного «американца» на межбанке и выросшую агрессивность клиентских «оферов».



Около 12.25 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня заметно понизились, акцентировав коррекцию в оферах ради стимулирования клиентских покупок, реагируя на «медвежий» тренд рынка «зеленого» безнала и настроения клиентов.



К указанному часу в городе действовали цены, сопровождаясь равновесием покупок и продаж: 28,05/28,12 UAH/USD, евро – 32,37/32,55 UAH/EUR, рубль 0,420/0,427 UAH/RUB.



В дальнейшем валютчики Днепра заморозили снижение действующих цен (ниже уровня 28,10 UAH/USD офера «американца» не снижались), инициировав некоторое их повышение к закрытию сессии.



Сохранившееся равновесие покупок и продаж обеспечило приличные обороты – ликвидность розничного и мелкооптового сегмента наличного рынка Днепра, заслужив «четверку с плюсом», повторила показатели предыдущей сессии.



В течение 04 октября позиция «спрос» наличного «неформального» розничного доллара не изменилась, офера стали ниже на 3,0 коп.

Акцентирование снижения в менее значимой позиции «предложение» результат успешных мероприятия наших валютчиков по восстановлению клиентских покупок доллара.



Меж тем, по сравнению с закрытием среды биды и офера наличного розничного «неформального» доллара в Днепре потеряли по 4,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги четверга в котором завершились уровнями 28,08/28,14 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию в равновесии спроса и предложения, которое тотчас стало нуждаться в ценовой поддержке из-за динамичного падения курса безналичного «американца» на межбанке. Это настроение «транслировалось «на наличный рынок клиентами, которые отказавшись покупать валюту, стали ее агрессивно «сдавать».



Оптовики заметно понизили цены доллара, довольно успешно поддерживая баланс спроса и предложения.



К полудню котировки работавшихся в оптовом сегменте валют достигли отметок:

28,05/28,12 UAH/USD, евро – 32,37/32,55 UAH/EUR, рубль 0,420/0,427 UAH/RUB.



На указанный час торговая активность в оптовом сегменте местного рынка была «ниже средней», наблюдалось равновесие покупок и продаж.



После обеда динамика дисконтирования долларовых цен в оптовом сегменте упала – офера наличного оптового «американца» ниже отметки 28,10 UAH/USD не снижались.



А ближе к закрытию торгов клиенты сегмента инициировали первые после столь заметной коррекции покупки, приподняв курс «американца» по более значимым бидам к уровням открытия.

Послеобеденная смена тренда не нарушила текущую сбалансированность оптового рынка. Это стало основной причиной сохранения итоговой ликвидности торгов оптового сегмента наличного рынка Днепра на приличном уровне – заслужив «твердую четверку», обороты четверга повторили «хорошие» показатели предыдущей сессии.



На протяжении 04 октября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре не изменились, офера понизились на 3,0 коп..

Внутридневная коррекция оферов - следствие небезуспешных попыток оптовиков Днепра катализировать клиентские покупки валюты в условиях «медвежьего» рынка.



По сравнению с закрытием 03 октября биды и офера оптового «неформального» наличного доллара в Днепре потеряли по 4,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 04 октября уровнями 32,40/32,60 UAH/EUR, констатировав в течение четверга стабильность бидов на фоне трехкопеечной коррекции оферов.



По сравнению с закрытием среды биды оптового наличного евро в Днепре потеряли 10,0 коп., офера упали на 15,0 коп.



Как рассказали дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение 04 октября хватало хлопот с падающим до обеда «американцем», который впоследствии попытался восстановиться. Разумеется, в подобных условиях выросшей курсовой динамики пары доллар-гривня, наличный евро был обделен вниманием валютчиков. Хотя они ограниченными внутридневными ревизиями цен в паре и отреагировали на стартовавшее с 07.30 Киева ралли пары евро-доллар на мировом рынке forex, сумевшее поднять главную валютную пару выше концептуальнозначимой отметки $1,1500, вернувшуюся впоследствии под эту цифру.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в четверг (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1466 к отметке $1,1520, констатировав внутридневное его повышение на заметные 54 пункта.



Полагаю, наши дилеры проигнорировали этот «привес», резонно полагая, что попытка роста пары евро-доллар «в миру» скоротечна. Предшествуя заметному укреплению доллара.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 04 октября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1481, пара евро-доллар около 07.30 Киева «отметилась» на внутридневном минимуме ($1,1462), с которого стартовало ралли главной валютной пары, вознесшее ее по состоянию на 17.20 к цифре $1,1540, где она, впрочем, не задержалась, инициировав откат, вернувший ее под концептуальнозначимый уровень $1,1500 около 20.00 Киева.

Впоследствии пара евро-доллар консолидировалась в узком диапазоне $1,1494-1,1500, не покидала его до 21.10 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



К 13.00 Киева состоявшийся накануне резкий рост рыночных процентных ставок в США продолжал оказывать поддержку курсу доллара.



Курс пары доллар-иена установился в пределах ¥114,21-114,53. Курс австралийский доллар/доллар США опустился с отметки $0,7108 до $0,7064, минимального уровня за последние два с половиной года.



Пара фунт-доллар несколько скорректировался после случившегося накануне падения и выросла с уровня $1,2920 до $1,2992. Некоторую поддержку курсу фунта оказало сообщение о том, что Великобритания сделала новое предложение ЕС по решению вопроса границы с Северной Ирландией в рамках обсуждения Брексита.



Курс пары евро-фунт опустился с отметки £0,8874 до £0,8851.



Представитель ЕЦБ Рен заявил, что рыночные ожидания первого повышения уровня основных процентных ставок в еврозоне вполне согласуются с заявлениями ЕЦБ. Рен отметил, что текущий уровень процентных ставок останется неизменным, по крайней мере, до сентября следующего года.



Курс доллара США, укреплявшийся последние несколько дней, перешел в четверг к снижению на фоне повышения доходности мировых гособлигаций.



Евро по состоянию на 16.10 Киева торгуется в районе $1,1513 против $1,1478 на закрытие прошлой сессии.



Курс евро находится около ¥131,34 по сравнению со ¥131,46 в предыдущий рабочий день.



Курс доллара составляет ¥114,07 против ¥114,53 в среду.



Фунт стерлингов торгуется в районе $1,3012 против $1,2940 днем ранее.



Индекс доллара USDX, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, опустился на 0,15%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, уменьшился на 0,16%.



В первую очередь рынок меняется из-за доходностей. После скачка госбумаг США доходности европейских гособлигаций последовали за ними.



Доходность 10-летних японских госбумаг в четверг подскочила до максимума с января 2016 года - 0,16% годовых.



Ставки 10-летних US Treasuries США накануне превысили отметку в 3,2% годовых впервые с 2011 года. Этому способствовали заявления руководства Федрезерва, которые рынок воспринял как сигнал о готовности к ускорению темпов повышения ставок.



В частности, председатель Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс заявил в интервью Financial Times, что американская экономика достигла таких темпов роста, что Федрезерву, возможно, «потребуется занять несколько ограничивающую позицию».



По его мнению, сильный рост ВВП и инфляция, достигшая таргетируемого уровня в 2%, могут привести к тому, что дальнейшее снижение и без того рекордно низкого уровня безработицы может оказать повышательное давление на потребительские цены.



Сентябрьские данные о рынке труда США будут обнародованы в пятницу. Аналитики в среднем прогнозируют, что количество рабочих мест в экономике увеличилось за минувший месяц на 184 тыс., а безработица опустилась с 3,9% до минимальных с 1969 года 3,8%.



Стало быть, пара евро-доллар в среду показала падение шестой день подряд. К вечеру 03-го пара подошла вплотную к отметке $1,15, пробив ее вниз после 23.20 Киева и провалившись под нее, вплоть до $1,1465.



Рост курса «американца» доллара связывают с очередным выступлением главы ФРС Пауэлла, который позитивно оценил перспективы экономики США, и заявил, что ставки могут подняться выше нейтрального уровня. Также Пауэлл сообщил, что ФРС «очень серьезно» относится к угрозе перегрева экономики. На самом деле ничего принципиально нового глава ФРС по сравнению со своим выступлением на пресс-конференции после заседания FOMC ФРС 26 сентября не сказал. Понятно, что ФРС будет повышать ставку раз в квартал как минимум еще ближайший год.



Представитель ФРС Местер вообще заявила о том, что в случае, если инфляция начнет расти сильнее ожиданий, ФРС может начать быстрее повышать ставку.



Вторая заслуживающая особого внимания внимание новость – обновление максимумов по доходностям облигаций США. Доходность 10-летних облигаций США выросла со среды дня с 3,05% до 3,21%, это максимальный уровень с апреля 2011 года.



Рост доходностей для ФРС является позитивным сигналом, уменьшающим вероятность образования инвертированной кривой доходности (инвертированная кривая доходности будет иметь место, например, если доходность 10-летних облигаций будет ниже доходности 5-летних облигаций). Наличие инвертированной кривой считается классическим предвестником рецессии, так как может говорить о том, что рынки не верят в долгосрочный рост процентной ставки и не спешат продавать длинные облигации. В нормальной же ситуации чем длиннее срок облигации (до погашения), тем выше должна быть доходность, это отражает рост премии за риск.

Впрочем, со среды выросла и доходность 2-летних облигаций США, с 2,81% до 2,89%.



В этой связи нелишним будет вспомнить о модели корреляции между 2-летними ставками в Германии и США и курсом пары евро-доллар.



Доходность 2-летних облигаций Германии 04 октября составляет -5,1%.



В итоге дифференциал в четверг вырос до нового антирекорда в -3,4%.



Так что расхождение между траекторией этого дифференциала и динамикой пары евро-доллар, которое сократилось после падения пары с $1,25 до $1,15, снова сильно выросло. Согласно модели, курс пары евро-доллар теперь должен опуститься примерно до отметки $1,05, чтобы ликвидировать это отставание.



Думается, одного этого аргумента достаточно, чтобы ожидать сильнейшего роста курса доллара в ближайшие месяцы. При этом, как мы неоднократно предупреждали, «американец» может вырасти и по причинам, не связанным непосредственно с расхождением в монетарной политике между ФРС и ЕЦБ. Скажем, в результате замедления мировой экономики вследствие наложения США на различные страны тарифов и санкций. В этом контексте напомним, что мировой индекс деловых настроений PMI в промышленности от JPMorgan падает с декабря 2017 года, от отметки 54,5 он упал до 52,2 за сентябрь (значение выше 50 означает рост экономики, ниже 50 означает спад). А в кризис доллар всегда растет, достаточно вспомнить 2008 год.



Утром четверга доходность гособлигаций Германии обновила 4-месячный максимум, а курс пары евро-доллар в результате укрепления доллара на глобальном рынке опустился ниже $1,1500 (следующим уровнем его поддержки может стать отметка $1,1300).



Возвращаясь к выступлению главы ФРС Джерома Пауэлла, по мнению которого, «ускорение роста заработной платы само по себе необязательно носит инфляционный характер». Вполне вероятно таким образом глава Федрезерва хотел подготовить участников рынка к пятничному выходу статистики по рынку труда, в которой мы, возможно, увидим, что средний рост зарплат в несельскохозяйственных отраслях США в сентябре превысил 3,00%. Ранее мы говорили о том, насколько чувствительно рынок реагирует на повышение темпов роста зарплат.



Нелишне уточнить позицию ФРС в отношении нейтральной процентной ставки, упомянув о том, что сам Пауэлл является сторонником отказа от равновесной реальной процентной ставки (R-Star) в качестве одного из основополагающих элементов политики ФРС.



По оценкам ФРС, нейтральное значение номинальной ставки по федеральным фондам составляет около 2,75%, тогда как текущий целевой диапазон – 2,00–2,25%. Именно в связи с этим в своем выступлении Пауэлл напомнил участникам рынка о том, что текущая ставка по-прежнему находятся ниже нейтрального уровня.

Полагаю, можно расценивать как косвенное ужесточение риторики, если предположить, что Федрезерв стремится поднять ключевую ставку намного выше нейтрального уровня, однако в интересах регулятора сделать такое повышение более постепенным во избежание резкой коррекции на рынке.



Думается, об очередном повышении ставки по федеральным фондам FOMC, как и предполагалось, объявит на декабрьском заседании, за которым в 2019 г. последуют три повышения на 25 б.п. Не исключено, что с учетом текущего состояния дел инвесторы начнут закладывать вероятность повышения ставки по федеральным фондам на каком-то этапе на 50 б.п.



Это является дополнительным катализатором грядущего серьезного укрепления доллара.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое «самостоятельной» курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 32,40/32,60 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов на фоне трехкопеечной коррекции оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение четверга ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем в четверг в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,420/0,427 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 04 октября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по потерявшему с закрытия среды 10,0 коп. спросу и упавшему на 15,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 04 октября по спросу и по предложению не изменились.



Терминация сезона репатриации дивидендов нерезидентами, состоявшаяся накануне в 12.20 Киева, дала старт коррекции цен безналичного «американца».



«Внутренним», дополнительным детонатором отката курса доллара на межбанке стали объемные офера банков-«бегемотов», пребывающих в госсобственности еще 03 октября.



Перенаполненность рынка долларом спровоцировала лавинообразный процесс, а придерживавшие еще недавно валюту экспортеры заторопились с ее продажами, небезосновательно опасаясь потерять на курсе на фоне отсутствия на рынке сколь-нибудь серьезных покупателей СКВ, за исключением, разумеется, регулятора, который оперативно включил свой долларовый «пылесос», изымая с рынка избыток СКВ и пополнив свои «закрома» на $20,0 млн.



Откат безналичного доллара поддержал наличный рынок, где клиенты тоже в массовом порядке «понесли валюту», тотчас уронив ее курс.



Полагаю, нелишне добавить к вышеперечисленным «медвежьим» драйверам для безналичного доллара изрядное накопление СКВ нашими экспортерами. К четвергу этот «валютный нарыв» «созрел» и лопнул, причем «зеленым медведям» не помог рост гривневой ликвидности, о котором дала понять динамика остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.



«Американец» на межбанке вряд ли задержится на вышеозначенных курсовых низах. Высоковероятный отскок курса под бдительным присмотром регулятора обеспечит восходящий тренд на рынке гривневой ликвидности, а на ближайшей сессии, 05-го, пресловутый «пятничный синдром».

На подобный вариант сценария пятничной сессии валютного межбанка намекает и послеобеденным скромный отскок курса наличного доллара.



US