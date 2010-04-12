Думка: Чи отримає Україна транш МВФ та чи позначиться це на курсі? https://www.slovoidilo.ua/2018/10/04/po ... a-ce-kursi Так розумію, що Юрчишин заперечує одержання траншу до осені наступного року і вважає його не дуже й потрібним. Достатньо внутрішніх ресурсів + заведення долара під дабл-вибори. Сміливо і небезпечно в умовах повернення значних сум за попередніми кредитами. Ну, експерту видніше. ))
Корнеев написав:холява Вартість м.кв. під ключ 50 доларів.Квартири-студії від 37 до 65 кв. Тому хто платить зразу всю суму 30% знижка на ремонт. Мій швагро керівник по ремонтам, особисто проконтролює Ваш ремонт.Але то Ваше право де, що і як купувати
это что за демпинг - 50 долларов за метр? Таких цен нет, наверно, даже в Зимбабве.
Zebra написав:Я недавно женился. Мне 33. Жене 20. Насмотрелся на всех этих "успешных" леди и взял нульцевый вариант. Если у дамы хоть что то появляется - квартира, хорошая зарплата, машина - ЧСВ начинает расти. Для жизни не годятся. Хочешь внуков покупай квартиру на себя, а дочка "временно", пусть стремится или удачно выйти замуж или заработать на свою. Такие крупные подарки должны всегда быть в категории "наследство". Путь в материальном становлении каждый должен пройти сам, чтоб жизни вкусить и цену всему знать.
полностью поддержу. Но и "нульцевый вариант" никакой гарантии не дает. У нее ничего не было? Но у мужа-то есть. А, значит, и у нее при разводе будет. А разница в возрасте гарантирует ее походы на сторону лет в 30.
Востаннє редагувалось Tolevas в Чет 04 жов, 2018 21:07, всього редагувалось 1 раз.
Trast написав:Последние 2 года курс средневзвешенный стоит фактически на месте,так, что я не знаю о чем вы!
Берите месяц к месяцу эти 2 года и увидите рост. Август к августу (2016, 17, 18), сентябрь к сентябрю (2016, 17, 18) и т.д.
Январь к январю, апрель к апрелю... Что за глупости? Есть средневзвешенный годовой курс и он уже 2 года на месте. А если сравнивать как вы, то ориентируясь по февралю и апрелю, курс гривны у нас 4-й год укрепляется, начиная с февраля 2015 года.
в феврале - апреле каждый год цикл синусоиды сдвигался из-за этого в этих месяцах курс был на месте
Пока вечер и с валютой все спокойно, позволю себе поразмышлять о полезности этого форума. Что сейчас он практически дает его участникам? Для любителей скальпинга ничего, да и перевелись они, как класс. Когда идет серьезное движение, на форуме гробовая тишина. Кто-то побежал покупать-продавать, а теоретикам по сути сказать нечего. Далее - тактико-стратегические планы. Ну тут, наверно, что-то можно почерпнуть. Но для этого не надо постоянно сидеть на форуме годами. Прогнозы? Уже писал о своем отношении к прогнозам. Все прогнозы ерунда, от кого бы они не исходили. Жизнь всегда их опровергнет. Следовать слепо прогнозам - себя не уважать и терпеть убытки. Теоретизирования на тему как урожай гороха повлияет на цену нефти, может и интересны людям с экономическим образованием, но, опять же, какая практическая ценность от этого человеку, желающему более-менее оптимально сберечь свои средства. Зеленые простыни? Скажу крамолу - я их пролистываю, не читая. Не вижу, что могу для себя извлечь из детальнейшего описания всех движений за сегодня. Тем более, когда курс гуляет туда-сюда без выраженного тренда. И эти онанирования форумчан на курс - туда 3 копейки, обратно 2 копейки, просто смешны и бессмысленны. В результате у меня впечатление, что форум - это просто место для общения, ну типа одноклассников или группы в фейсбуке. И поэтому самый яркий представитель - Чай, который из-за хайпа мать родную продаст. А полезный (практический) выхлоп из всего общения - пара процентов. Вот когда-то были времена, жизнь кипела, народ сливал, покупал. И на Минфине, и здесь. Бывали дни, когда слив и откуп на один день приходились. И информации практически полезной много проскакивало. А сейчас застой, как при Брежневе.