RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 641764186419642064216422>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 915
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
585
Всього голосів : 915
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 20:26

Думка: Чи отримає Україна транш МВФ та чи позначиться це на курсі?
https://www.slovoidilo.ua/2018/10/04/po ... a-ce-kursi
Так розумію, що Юрчишин заперечує одержання траншу до осені наступного року і вважає його не дуже й потрібним. Достатньо внутрішніх ресурсів + заведення долара під дабл-вибори. Сміливо і небезпечно в умовах повернення значних сум за попередніми кредитами. Ну, експерту видніше. ))
ihorkyiv
 
Повідомлень: 139
З нами з: 01.05.17
Подякував: 14 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 20:38

Zebra

Дитя , Вы циничны ,несмотря на неплохое понимание жизни.
...я бы не стал так нагло лезть в клуб рогоносцев , а тем более сразу в президиум .
холява
2
 
Повідомлень: 1947
З нами з: 27.09.12
Подякував: 1528 раз.
Подякували: 1369 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 20:40

  Корнеев написав:холява
Вартість м.кв. під ключ 50 доларів.Квартири-студії від 37 до 65 кв. Тому хто платить зразу всю суму 30% знижка на ремонт. Мій швагро керівник по ремонтам, особисто проконтролює Ваш ремонт.Але то Ваше право де, що і як купувати :oops:


это что за демпинг - 50 долларов за метр? Таких цен нет, наверно, даже в Зимбабве.
Tolevas
 
Повідомлень: 697
З нами з: 06.03.17
Подякував: 13 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 20:43

  Zebra написав:Я недавно женился. Мне 33. Жене 20.

Красиво врёт :-) Ещё недавно была другая жена с любовью до гроба :)
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1621
З нами з: 31.08.09
Подякував: 126 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 20:47

  Zebra написав:Я недавно женился. Мне 33. Жене 20.
Насмотрелся на всех этих "успешных" леди и взял нульцевый вариант. Если у дамы хоть что то появляется - квартира, хорошая зарплата, машина - ЧСВ начинает расти. Для жизни не годятся. Хочешь внуков покупай квартиру на себя, а дочка "временно", пусть стремится или удачно выйти замуж или заработать на свою. Такие крупные подарки должны всегда быть в категории "наследство". Путь в материальном становлении каждый должен пройти сам, чтоб жизни вкусить и цену всему знать.


полностью поддержу. Но и "нульцевый вариант" никакой гарантии не дает. У нее ничего не было? Но у мужа-то есть. А, значит, и у нее при разводе будет. А разница в возрасте гарантирует ее походы на сторону лет в 30.
Востаннє редагувалось Tolevas в Чет 04 жов, 2018 21:07, всього редагувалось 1 раз.
Tolevas
 
Повідомлень: 697
З нами з: 06.03.17
Подякував: 13 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 20:59

  Trast написав:
  Zebra написав:
  Trast написав:Последние 2 года курс средневзвешенный стоит фактически на месте,так, что я не знаю о чем вы! :)

Берите месяц к месяцу эти 2 года и увидите рост. Август к августу (2016, 17, 18), сентябрь к сентябрю (2016, 17, 18) и т.д.

Январь к январю, апрель к апрелю...
Что за глупости?
Есть средневзвешенный годовой курс и он уже 2 года на месте.
А если сравнивать как вы, то ориентируясь по февралю и апрелю, курс гривны у нас 4-й год укрепляется, начиная с февраля 2015 года. :D

в феврале - апреле каждый год цикл синусоиды сдвигался из-за этого в этих месяцах курс был на месте
J
 
Повідомлень: 4074
З нами з: 19.01.08
Подякував: 15 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 21:06

  холява написав:Вы правы , волнуюсь за девчонку.


Когда меня не станет, я буду петь голосами
Моих детей и голосами их детей
Нас просто меняют местами
Таков закон Сансары - круговорот людей /c/ Баста

https://www.youtube.com/watch?v=aiCL0-U9WxI
freeze
4
 
Повідомлень: 8192
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2329 раз.
Подякували: 3246 раз.
 
Профіль
12
1
1
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 21:06

Пока вечер и с валютой все спокойно, позволю себе поразмышлять о полезности этого форума. Что сейчас он практически дает его участникам?
Для любителей скальпинга ничего, да и перевелись они, как класс.
Когда идет серьезное движение, на форуме гробовая тишина. Кто-то побежал покупать-продавать, а теоретикам по сути сказать нечего.
Далее - тактико-стратегические планы. Ну тут, наверно, что-то можно почерпнуть. Но для этого не надо постоянно сидеть на форуме годами.
Прогнозы? Уже писал о своем отношении к прогнозам. Все прогнозы ерунда, от кого бы они не исходили. Жизнь всегда их опровергнет. Следовать слепо прогнозам - себя не уважать и терпеть убытки.
Теоретизирования на тему как урожай гороха повлияет на цену нефти, может и интересны людям с экономическим образованием, но, опять же, какая практическая ценность от этого человеку, желающему более-менее оптимально сберечь свои средства.
Зеленые простыни? Скажу крамолу - я их пролистываю, не читая. Не вижу, что могу для себя извлечь из детальнейшего описания всех движений за сегодня. Тем более, когда курс гуляет туда-сюда без выраженного тренда. И эти онанирования форумчан на курс - туда 3 копейки, обратно 2 копейки, просто смешны и бессмысленны.
В результате у меня впечатление, что форум - это просто место для общения, ну типа одноклассников или группы в фейсбуке. И поэтому самый яркий представитель - Чай, который из-за хайпа мать родную продаст. А полезный (практический) выхлоп из всего общения - пара процентов.
Вот когда-то были времена, жизнь кипела, народ сливал, покупал. И на Минфине, и здесь. Бывали дни, когда слив и откуп на один день приходились. И информации практически полезной много проскакивало. А сейчас застой, как при Брежневе.
Tolevas
 
Повідомлень: 697
З нами з: 06.03.17
Подякував: 13 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 21:16

Tolevas
50 доларів це ціна ремонту за метр під ключ, без комунікацій.
З комунікаціями 100.
Знижка 30% на ремонт при повній оплаті.
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Корнеев
 
Повідомлень: 1556
З нами з: 03.07.12
Подякував: 102 раз.
Подякували: 315 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 21:19

  Корнеев написав:Tolevas
50 доларів це ціна ремонту за метр під ключ, без комунікацій.
З комунікаціями 100.
Знижка 30% на ремонт при повній оплаті.


Я задал вопрос и сразу же понял, что это не за метр при продаже. Но все равно недорого. Обычно людям ремонт встает в пол квартиры минимум.
Tolevas
 
Повідомлень: 697
З нами з: 06.03.17
Подякував: 13 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 641764186419642064216422>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Trast, Zebra, Вкладчик1234 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 640, 641, 642
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6418 1360899
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 жов, 2018 18:44
vovan_prm
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1343, 1344, 1345
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13443 1514223
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 жов, 2018 18:17
Zebra
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 245998
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (10716)
04.10.2018 23:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.