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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 64186419642064216422>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 915
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
585
Всього голосів : 915
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 21:21

Корнеев
Шара невероятная. Узбеки делают, что ли )
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 21:29

  Провидець написав:Январь к январю, апрель к апрелю...
Что за глупости?
Есть средневзвешенный годовой курс и он уже 2 года на месте.

Трохи не на місці.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 21:33

  serg1974 написав:Корнеев
Шара невероятная. Узбеки делают, что ли )


https://www.meme-arsenal.com/memes/c106 ... 68651a.jpg
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 21:41

  Tolevas написав:Пока вечер и с валютой все спокойно, позволю себе поразмышлять о полезности этого форума. Что сейчас он практически дает его участникам?
Для любителей скальпинга ничего, да и перевелись они, как класс.
Когда идет серьезное движение, на форуме гробовая тишина. Кто-то побежал покупать-продавать, а теоретикам по сути сказать нечего.
Далее - тактико-стратегические планы. Ну тут, наверно, что-то можно почерпнуть. Но для этого не надо постоянно сидеть на форуме годами.
Прогнозы? Уже писал о своем отношении к прогнозам. Все прогнозы ерунда, от кого бы они не исходили. Жизнь всегда их опровергнет. Следовать слепо прогнозам - себя не уважать и терпеть убытки.
Теоретизирования на тему как урожай гороха повлияет на цену нефти, может и интересны людям с экономическим образованием, но, опять же, какая практическая ценность от этого человеку, желающему более-менее оптимально сберечь свои средства.
Зеленые простыни? Скажу крамолу - я их пролистываю, не читая. Не вижу, что могу для себя извлечь из детальнейшего описания всех движений за сегодня. Тем более, когда курс гуляет туда-сюда без выраженного тренда. И эти онанирования форумчан на курс - туда 3 копейки, обратно 2 копейки, просто смешны и бессмысленны.
В результате у меня впечатление, что форум - это просто место для общения, ну типа одноклассников или группы в фейсбуке. И поэтому самый яркий представитель - Чай, который из-за хайпа мать родную продаст. А полезный (практический) выхлоп из всего общения - пара процентов.
Вот когда-то были времена, жизнь кипела, народ сливал, покупал. И на Минфине, и здесь. Бывали дни, когда слив и откуп на один день приходились. И информации практически полезной много проскакивало. А сейчас застой, как при Брежневе.


Не ожидал от Вас .
А в чем тогда смысл Вашего появления на форуме ?
Чтобы что то сказать про зеленые простыни , самому не написав даже голубым цветом пару спорных строк ,необходимо быть авторитетом .
Сравниваем количество постов , благодарностей ,то количество людей, что спасло свои деньги,читающих и зарегистрированных и в итоге получаем то что видим .
Те , кто поставили Вам плюсы ....я знал и похуже ИУД.

Они сначала писали и предлагали "завалить " форум, дать оценку нескольким персонажам , а потом закатить истерику .
Мол Чай (который всю вашу семейку Адамсов прохавал ) не тот .
А если бы он писал , что Вам нравиться, то был бы тот .
Так Вы не появляйтесь на форуме ,если он вам так не интересен.
К чему эти сообщения .
Не нравится -ПРОЩАЙТЕ.
НИ ХРЕНА у ВАС не получиться !!!!
НИ ХРЕНА !
холява
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 21:50

Re: Валютный рынок в контексте

Корнеев написав:50 доларів це ціна ремонту за метр під ключ, без комунікацій.
З комунікаціями 100.
Знижка 30% на ремонт при повній оплаті.


Извиняюсь конечно, но как это под ключ без коммуникаций?
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 21:53

  холява написав:
  Tolevas написав:Пока вечер и с валютой все спокойно, позволю себе поразмышлять о полезности этого форума. Что сейчас он практически дает его участникам?
Для любителей скальпинга ничего, да и перевелись они, как класс.
Когда идет серьезное движение, на форуме гробовая тишина. Кто-то побежал покупать-продавать, а теоретикам по сути сказать нечего.
Далее - тактико-стратегические планы. Ну тут, наверно, что-то можно почерпнуть. Но для этого не надо постоянно сидеть на форуме годами.
Прогнозы? Уже писал о своем отношении к прогнозам. Все прогнозы ерунда, от кого бы они не исходили. Жизнь всегда их опровергнет. Следовать слепо прогнозам - себя не уважать и терпеть убытки.
Теоретизирования на тему как урожай гороха повлияет на цену нефти, может и интересны людям с экономическим образованием, но, опять же, какая практическая ценность от этого человеку, желающему более-менее оптимально сберечь свои средства.
Зеленые простыни? Скажу крамолу - я их пролистываю, не читая. Не вижу, что могу для себя извлечь из детальнейшего описания всех движений за сегодня. Тем более, когда курс гуляет туда-сюда без выраженного тренда. И эти онанирования форумчан на курс - туда 3 копейки, обратно 2 копейки, просто смешны и бессмысленны.
В результате у меня впечатление, что форум - это просто место для общения, ну типа одноклассников или группы в фейсбуке. И поэтому самый яркий представитель - Чай, который из-за хайпа мать родную продаст. А полезный (практический) выхлоп из всего общения - пара процентов.
Вот когда-то были времена, жизнь кипела, народ сливал, покупал. И на Минфине, и здесь. Бывали дни, когда слив и откуп на один день приходились. И информации практически полезной много проскакивало. А сейчас застой, как при Брежневе.


Не ожидал от Вас .
А в чем тогда смысл Вашего появления на форуме ?
Чтобы что то сказать про зеленые простыни , самому не написав даже голубым цветом пару спорных строк ,необходимо быть авторитетом .
Сравниваем количество постов , благодарностей ,то количество людей, что спасло свои деньги,читающих и зарегистрированных и в итоге получаем то что видим .
Те , кто поставили Вам плюсы ....я знал и похуже ИУД.

Они сначала писали и предлагали "завалить " форум, дать оценку нескольким персонажам , а потом закатить истерику .
Мол Чай (который всю вашу семейку Адамсов прохавал ) не тот .
А если бы он писал , что Вам нравиться, то был бы тот .
Так Вы не появляйтесь на форуме ,если он вам так не интересен.
К чему эти сообщения .
Не нравится -ПРОЩАЙТЕ.
НИ ХРЕНА у ВАС не получиться !!!!
НИ ХРЕНА !


Извините, доктор, но Вы во-первых безграмотны, как второгодник ("не получитЬся", "что Вам нравитЬся"), а во-вторых, судя по патетике и большим буквам, тот еще псих. И слог у вас гопнический ("прохавал"). Кстати, интересно, что за "семейка Адамсов" и что он там "прохавал". Просветите, а то я не в курсе. Но для начала валерьяны хотя бы выпейте. Галоперидол не предлагаю.
А я всего лишь высказал свое мнение. И форум мне много дал. Но года четыре назад.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 22:00

  Корнеев написав:Тому навіть купивши по 28.50 нічого не втратите

Втратите. У вас была покупательная способность 28 500 грн, вы купили 1к баксов, теперь у вас покупательная способность 28 100 грн и вы можете купить товаров и услуг на 400 грн меньше, чем если бы не покупали баксы.

Красиво прокинули оленей на МБ в последние 2 дня, мне понравилось. Наконец-то добротные классические загончики стали устраивать и на МБ.
Кто-то там писал, что НБУ выкупал бы по любому курсу, потому что ему там что-то нужно - чушь полная. НБУ лишь сглаживает рост и падение.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 22:02

дядя Caша
на 1,05 рано, ещё 1 задёрг вверх, а потом начнёт копать пол...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 22:05

  pesikot написав:
  Zebra написав:Я недавно женился. Мне 33. Жене 20.

Красиво врёт :-) Ещё недавно была другая жена с любовью до гроба :)

Первую ещё пару лет назад слил.
Где купить биткоин: https://www.bestchange.ru/?p=188598
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 22:07

  Zebra написав:
  pesikot написав:
  Zebra написав:Я недавно женился. Мне 33. Жене 20.

Красиво врёт :-) Ещё недавно была другая жена с любовью до гроба :)

Первую ещё пару лет назад слил.


с профитом или зафиксировал убыток?
Tolevas
 
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