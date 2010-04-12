Tolevas написав:

Пока вечер и с валютой все спокойно, позволю себе поразмышлять о полезности этого форума. Что сейчас он практически дает его участникам?Для любителей скальпинга ничего, да и перевелись они, как класс.Когда идет серьезное движение, на форуме гробовая тишина. Кто-то побежал покупать-продавать, а теоретикам по сути сказать нечего.Далее - тактико-стратегические планы. Ну тут, наверно, что-то можно почерпнуть. Но для этого не надо постоянно сидеть на форуме годами.Прогнозы? Уже писал о своем отношении к прогнозам. Все прогнозы ерунда, от кого бы они не исходили. Жизнь всегда их опровергнет. Следовать слепо прогнозам - себя не уважать и терпеть убытки.Теоретизирования на тему как урожай гороха повлияет на цену нефти, может и интересны людям с экономическим образованием, но, опять же, какая практическая ценность от этого человеку, желающему более-менее оптимально сберечь свои средства.Зеленые простыни? Скажу крамолу - я их пролистываю, не читая. Не вижу, что могу для себя извлечь из детальнейшего описания всех движений за сегодня. Тем более, когда курс гуляет туда-сюда без выраженного тренда. И эти онанирования форумчан на курс - туда 3 копейки, обратно 2 копейки, просто смешны и бессмысленны.В результате у меня впечатление, что форум - это просто место для общения, ну типа одноклассников или группы в фейсбуке. И поэтому самый яркий представитель - Чай, который из-за хайпа мать родную продаст. А полезный (практический) выхлоп из всего общения - пара процентов.Вот когда-то были времена, жизнь кипела, народ сливал, покупал. И на Минфине, и здесь. Бывали дни, когда слив и откуп на один день приходились. И информации практически полезной много проскакивало. А сейчас застой, как при Брежневе.