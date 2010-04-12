Tolevas написав:Пока вечер и с валютой все спокойно, позволю себе поразмышлять о полезности этого форума. Что сейчас он практически дает его участникам? Для любителей скальпинга ничего, да и перевелись они, как класс. Когда идет серьезное движение, на форуме гробовая тишина. Кто-то побежал покупать-продавать, а теоретикам по сути сказать нечего. Далее - тактико-стратегические планы. Ну тут, наверно, что-то можно почерпнуть. Но для этого не надо постоянно сидеть на форуме годами. Прогнозы? Уже писал о своем отношении к прогнозам. Все прогнозы ерунда, от кого бы они не исходили. Жизнь всегда их опровергнет. Следовать слепо прогнозам - себя не уважать и терпеть убытки. Теоретизирования на тему как урожай гороха повлияет на цену нефти, может и интересны людям с экономическим образованием, но, опять же, какая практическая ценность от этого человеку, желающему более-менее оптимально сберечь свои средства. Зеленые простыни? Скажу крамолу - я их пролистываю, не читая. Не вижу, что могу для себя извлечь из детальнейшего описания всех движений за сегодня. Тем более, когда курс гуляет туда-сюда без выраженного тренда. И эти онанирования форумчан на курс - туда 3 копейки, обратно 2 копейки, просто смешны и бессмысленны. В результате у меня впечатление, что форум - это просто место для общения, ну типа одноклассников или группы в фейсбуке. И поэтому самый яркий представитель - Чай, который из-за хайпа мать родную продаст. А полезный (практический) выхлоп из всего общения - пара процентов. Вот когда-то были времена, жизнь кипела, народ сливал, покупал. И на Минфине, и здесь. Бывали дни, когда слив и откуп на один день приходились. И информации практически полезной много проскакивало. А сейчас застой, как при Брежневе.
Не ожидал от Вас . А в чем тогда смысл Вашего появления на форуме ? Чтобы что то сказать про зеленые простыни , самому не написав даже голубым цветом пару спорных строк ,необходимо быть авторитетом . Сравниваем количество постов , благодарностей ,то количество людей, что спасло свои деньги,читающих и зарегистрированных и в итоге получаем то что видим . Те , кто поставили Вам плюсы ....я знал и похуже ИУД.
Они сначала писали и предлагали "завалить " форум, дать оценку нескольким персонажам , а потом закатить истерику . Мол Чай (который всю вашу семейку Адамсов прохавал ) не тот . А если бы он писал , что Вам нравиться, то был бы тот . Так Вы не появляйтесь на форуме ,если он вам так не интересен. К чему эти сообщения . Не нравится -ПРОЩАЙТЕ. НИ ХРЕНА у ВАС не получиться !!!! НИ ХРЕНА !
Tolevas написав:Пока вечер и с валютой все спокойно, позволю себе поразмышлять о полезности этого форума. Что сейчас он практически дает его участникам? Для любителей скальпинга ничего, да и перевелись они, как класс. Когда идет серьезное движение, на форуме гробовая тишина. Кто-то побежал покупать-продавать, а теоретикам по сути сказать нечего. Далее - тактико-стратегические планы. Ну тут, наверно, что-то можно почерпнуть. Но для этого не надо постоянно сидеть на форуме годами. Прогнозы? Уже писал о своем отношении к прогнозам. Все прогнозы ерунда, от кого бы они не исходили. Жизнь всегда их опровергнет. Следовать слепо прогнозам - себя не уважать и терпеть убытки. Теоретизирования на тему как урожай гороха повлияет на цену нефти, может и интересны людям с экономическим образованием, но, опять же, какая практическая ценность от этого человеку, желающему более-менее оптимально сберечь свои средства. Зеленые простыни? Скажу крамолу - я их пролистываю, не читая. Не вижу, что могу для себя извлечь из детальнейшего описания всех движений за сегодня. Тем более, когда курс гуляет туда-сюда без выраженного тренда. И эти онанирования форумчан на курс - туда 3 копейки, обратно 2 копейки, просто смешны и бессмысленны. В результате у меня впечатление, что форум - это просто место для общения, ну типа одноклассников или группы в фейсбуке. И поэтому самый яркий представитель - Чай, который из-за хайпа мать родную продаст. А полезный (практический) выхлоп из всего общения - пара процентов. Вот когда-то были времена, жизнь кипела, народ сливал, покупал. И на Минфине, и здесь. Бывали дни, когда слив и откуп на один день приходились. И информации практически полезной много проскакивало. А сейчас застой, как при Брежневе.
Не ожидал от Вас . А в чем тогда смысл Вашего появления на форуме ? Чтобы что то сказать про зеленые простыни , самому не написав даже голубым цветом пару спорных строк ,необходимо быть авторитетом . Сравниваем количество постов , благодарностей ,то количество людей, что спасло свои деньги,читающих и зарегистрированных и в итоге получаем то что видим . Те , кто поставили Вам плюсы ....я знал и похуже ИУД.
Они сначала писали и предлагали "завалить " форум, дать оценку нескольким персонажам , а потом закатить истерику . Мол Чай (который всю вашу семейку Адамсов прохавал ) не тот . А если бы он писал , что Вам нравиться, то был бы тот . Так Вы не появляйтесь на форуме ,если он вам так не интересен. К чему эти сообщения . Не нравится -ПРОЩАЙТЕ. НИ ХРЕНА у ВАС не получиться !!!! НИ ХРЕНА !
Извините, доктор, но Вы во-первых безграмотны, как второгодник ("не получитЬся", "что Вам нравитЬся"), а во-вторых, судя по патетике и большим буквам, тот еще псих. И слог у вас гопнический ("прохавал"). Кстати, интересно, что за "семейка Адамсов" и что он там "прохавал". Просветите, а то я не в курсе. Но для начала валерьяны хотя бы выпейте. Галоперидол не предлагаю. А я всего лишь высказал свое мнение. И форум мне много дал. Но года четыре назад.
Корнеев написав:Тому навіть купивши по 28.50 нічого не втратите
Втратите. У вас была покупательная способность 28 500 грн, вы купили 1к баксов, теперь у вас покупательная способность 28 100 грн и вы можете купить товаров и услуг на 400 грн меньше, чем если бы не покупали баксы.
Красиво прокинули оленей на МБ в последние 2 дня, мне понравилось. Наконец-то добротные классические загончики стали устраивать и на МБ. Кто-то там писал, что НБУ выкупал бы по любому курсу, потому что ему там что-то нужно - чушь полная. НБУ лишь сглаживает рост и падение.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.