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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6419642064216422>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 915
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
585
Всього голосів : 915
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 22:07

  Tolevas написав:
  Zebra написав:Я недавно женился. Мне 33. Жене 20.
Насмотрелся на всех этих "успешных" леди и взял нульцевый вариант. Если у дамы хоть что то появляется - квартира, хорошая зарплата, машина - ЧСВ начинает расти. Для жизни не годятся. Хочешь внуков покупай квартиру на себя, а дочка "временно", пусть стремится или удачно выйти замуж или заработать на свою. Такие крупные подарки должны всегда быть в категории "наследство". Путь в материальном становлении каждый должен пройти сам, чтоб жизни вкусить и цену всему знать.


полностью поддержу. Но и "нульцевый вариант" никакой гарантии не дает. У нее ничего не было? Но у мужа-то есть. А, значит, и у нее при разводе будет. А разница в возрасте гарантирует ее походы на сторону лет в 30.

Нажитое до брака не делится. Жена уже на втором месяце. По остальному жизнь покажет.
Где купить биткоин: https://www.bestchange.ru/?p=188598
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 22:09

  Zebra написав:
  Tolevas написав:
  Zebra написав:Я недавно женился. Мне 33. Жене 20.
Насмотрелся на всех этих "успешных" леди и взял нульцевый вариант. Если у дамы хоть что то появляется - квартира, хорошая зарплата, машина - ЧСВ начинает расти. Для жизни не годятся. Хочешь внуков покупай квартиру на себя, а дочка "временно", пусть стремится или удачно выйти замуж или заработать на свою. Такие крупные подарки должны всегда быть в категории "наследство". Путь в материальном становлении каждый должен пройти сам, чтоб жизни вкусить и цену всему знать.


полностью поддержу. Но и "нульцевый вариант" никакой гарантии не дает. У нее ничего не было? Но у мужа-то есть. А, значит, и у нее при разводе будет. А разница в возрасте гарантирует ее походы на сторону лет в 30.

Нажитое до брака не делится. Жена уже на втором месяце. По остальному жизнь покажет.


Теоретически да, не делится. А практически, да при наличии ребенка, считай, что ты уже без квартиры.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 22:11

  Провидець написав: И поэтому самый яркий представитель - Чай, который из-за хайпа мать родную продаст.

Вам не здається,що це Ви зайвого написали.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 22:15

  Tolevas написав:с профитом или зафиксировал убыток?

С опытом.
Где купить биткоин: https://www.bestchange.ru/?p=188598
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 22:15

  холява написав:
  Провидець написав:Пока вечер и с валютой все спокойно, позволю себе поразмышлять о полезности этого форума. Что сейчас он практически дает его участникам?

Мол Чай (который всю вашу семейку Адамсов прохавал ) не тот .
А если бы он писал , что Вам нравиться, то был бы тот .

Пізнайко - ну це Ви перебільшуєте.
З щести ніків Олександра Григоровича нік О_О розкусив Гадфлі,ніки Крейзімод і Сінус розкрив Пізнайко,ну а вже ніки Толевас і Траст викрив я.
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 22:18

  tea написав:
  холява написав:
  Провидець написав:Пока вечер и с валютой все спокойно, позволю себе поразмышлять о полезности этого форума. Что сейчас он практически дает его участникам?

Мол Чай (который всю вашу семейку Адамсов прохавал ) не тот .
А если бы он писал , что Вам нравиться, то был бы тот .

Пізнайко - ну це Ви перебільшуєте.
З щести ніків Олександра Григоровича нік О_О розкусив Гадфлі,ніки Крейзімод і Сінус розкрив Пізнайко,ну а вже ніки Толевас і Траст викрив я.


Больной человек :) Ваша дружба с психиатором дальновидна. Хотя он тоже, оказывается, тот еще псих.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 22:18

  холява написав:
  Провидець написав:А сейчас застой, как при Брежневе.

Не ожидал от Вас .

Пізнайко - а це ж ще Микола Рівненський не знає,хто пише під Толіком.
Сьогодні Микола щось Толіку про ремонт розповідав. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 22:19

Ну все, клоуна выпустили из бани, теперь уж точно на форуме делать нечего.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 22:22

  Провидець написав:
  tea написав:Пізнайко - ну це Ви перебільшуєте.
З щести ніків Олександра Григоровича нік О_О розкусив Гадфлі,ніки Крейзімод і Сінус розкрив Пізнайко,ну а вже ніки Толевас і Траст викрив я.


Ваша дружба с психиатором дальновидна.

Вам би теж з психіатром потоваришувати.
Доречі - Пізнайко добра і щира людина.А злий він тільки до Вас,Олександр Григорович.Можу Вам в приватні написати - чому.Ви в одному епізоді були неправі.
Бо якщо напишу тут відкрито і прочитають всі форумчани,то Вас тут не буде.Соромно буде з"являтись.
Або видумаєте черговий нік.
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 22:24

[b]Tolevas[/b]

Мешаете футбол смотреть.....

Вы наверняка думаете что у меня редактор не включен ?
Это не так .

Мне все равно что вы думаете,грамотный я или безграмотный, гопник или пенсионер,псих или еще кто.
Я не хочу с вами спорить.
Вы высказали свое мнение, что вам здесь читать нечего.
Прощайте "глыба ума ",надеюсь вы не будете посещать столь нелюбимый вами форум.
холява
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