Zebra написав:Я недавно женился. Мне 33. Жене 20. Насмотрелся на всех этих "успешных" леди и взял нульцевый вариант. Если у дамы хоть что то появляется - квартира, хорошая зарплата, машина - ЧСВ начинает расти. Для жизни не годятся. Хочешь внуков покупай квартиру на себя, а дочка "временно", пусть стремится или удачно выйти замуж или заработать на свою. Такие крупные подарки должны всегда быть в категории "наследство". Путь в материальном становлении каждый должен пройти сам, чтоб жизни вкусить и цену всему знать.
полностью поддержу. Но и "нульцевый вариант" никакой гарантии не дает. У нее ничего не было? Но у мужа-то есть. А, значит, и у нее при разводе будет. А разница в возрасте гарантирует ее походы на сторону лет в 30.
Нажитое до брака не делится. Жена уже на втором месяце. По остальному жизнь покажет.
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Zebra написав:Я недавно женился. Мне 33. Жене 20. Насмотрелся на всех этих "успешных" леди и взял нульцевый вариант. Если у дамы хоть что то появляется - квартира, хорошая зарплата, машина - ЧСВ начинает расти. Для жизни не годятся. Хочешь внуков покупай квартиру на себя, а дочка "временно", пусть стремится или удачно выйти замуж или заработать на свою. Такие крупные подарки должны всегда быть в категории "наследство". Путь в материальном становлении каждый должен пройти сам, чтоб жизни вкусить и цену всему знать.
полностью поддержу. Но и "нульцевый вариант" никакой гарантии не дает. У нее ничего не было? Но у мужа-то есть. А, значит, и у нее при разводе будет. А разница в возрасте гарантирует ее походы на сторону лет в 30.
Нажитое до брака не делится. Жена уже на втором месяце. По остальному жизнь покажет.
Теоретически да, не делится. А практически, да при наличии ребенка, считай, что ты уже без квартиры.
tea написав:Пізнайко - ну це Ви перебільшуєте. З щести ніків Олександра Григоровича нік О_О розкусив Гадфлі,ніки Крейзімод і Сінус розкрив Пізнайко,ну а вже ніки Толевас і Траст викрив я.
Ваша дружба с психиатором дальновидна.
Вам би теж з психіатром потоваришувати. Доречі - Пізнайко добра і щира людина.А злий він тільки до Вас,Олександр Григорович.Можу Вам в приватні написати - чому.Ви в одному епізоді були неправі. Бо якщо напишу тут відкрито і прочитають всі форумчани,то Вас тут не буде.Соромно буде з"являтись. Або видумаєте черговий нік.
Вы наверняка думаете что у меня редактор не включен ? Это не так .
Мне все равно что вы думаете,грамотный я или безграмотный, гопник или пенсионер,псих или еще кто. Я не хочу с вами спорить. Вы высказали свое мнение, что вам здесь читать нечего. Прощайте "глыба ума ",надеюсь вы не будете посещать столь нелюбимый вами форум.