RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6418641964206421>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 915
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
585
Всього голосів : 915
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 21:29

  Провидець написав:Январь к январю, апрель к апрелю...
Что за глупости?
Есть средневзвешенный годовой курс и он уже 2 года на месте.

Трохи не на місці.
tea
 
Повідомлень: 15877
З нами з: 15.11.08
Подякував: 409 раз.
Подякували: 2060 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 21:33

  serg1974 написав:Корнеев
Шара невероятная. Узбеки делают, что ли )


https://www.meme-arsenal.com/memes/c106 ... 68651a.jpg
tea
 
Повідомлень: 15877
З нами з: 15.11.08
Подякував: 409 раз.
Подякували: 2060 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 21:50

Re: Валютный рынок в контексте

Корнеев написав:50 доларів це ціна ремонту за метр під ключ, без комунікацій.
З комунікаціями 100.
Знижка 30% на ремонт при повній оплаті.


Извиняюсь конечно, но как это под ключ без коммуникаций?
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2210
З нами з: 24.06.15
Подякував: 44 раз.
Подякували: 217 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 22:00

  Корнеев написав:Тому навіть купивши по 28.50 нічого не втратите

Втратите. У вас была покупательная способность 28 500 грн, вы купили 1к баксов, теперь у вас покупательная способность 28 100 грн и вы можете купить товаров и услуг на 400 грн меньше, чем если бы не покупали баксы.

Красиво прокинули оленей на МБ в последние 2 дня, мне понравилось. Наконец-то добротные классические загончики стали устраивать и на МБ.
Кто-то там писал, что НБУ выкупал бы по любому курсу, потому что ему там что-то нужно - чушь полная. НБУ лишь сглаживает рост и падение.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
Повідомлень: 3274
З нами з: 13.06.15
Подякував: 92 раз.
Подякували: 424 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 22:02

дядя Caша
на 1,05 рано, ещё 1 задёрг вверх, а потом начнёт копать пол...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5321
З нами з: 20.11.08
Подякував: 63 раз.
Подякували: 1303 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 22:05

  pesikot написав:
  Zebra написав:Я недавно женился. Мне 33. Жене 20.

Красиво врёт :-) Ещё недавно была другая жена с любовью до гроба :)

Первую ещё пару лет назад слил.
Где купить биткоин: https://www.bestchange.ru/?p=188598
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6296
З нами з: 21.09.12
Подякував: 465 раз.
Подякували: 762 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 22:07

  Zebra написав:
  pesikot написав:
  Zebra написав:Я недавно женился. Мне 33. Жене 20.

Красиво врёт :-) Ещё недавно была другая жена с любовью до гроба :)

Первую ещё пару лет назад слил.


с профитом или зафиксировал убыток?
Tolevas
 
Повідомлень: 692
З нами з: 06.03.17
Подякував: 13 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 22:15

  Tolevas написав:с профитом или зафиксировал убыток?

С опытом.
Где купить биткоин: https://www.bestchange.ru/?p=188598
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6296
З нами з: 21.09.12
Подякував: 465 раз.
Подякували: 762 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 22:51

Trast. Какие по Вашему мнению возможны варианты по движению курса, после 18 октября? После повышения цены на газ ,или очередного продления прежней цены?
ertp
 
Повідомлень: 8
З нами з: 31.08.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 23:51

Re: Валютный рынок в контексте

  Zebra написав:Нажитое до брака не делится. Жена уже на втором месяце. По остальному жизнь покажет

Зважайте на те, що не підлягатиме поділу те, придбання чого до шлюбу документально зможете підтвердити (нерухомість, автомобілі) [якщо буде позов її відповідний]. По грошах на рахунках - варіанти можливі. По дорогих побутових речах теж. І шлюбні відносини можуть "виникнути", наприклад, з моменту фотографування з нею на якійсь вечірці значно раніше дати укладання шлюбу.
Зараз, до речі, зможуть відселити чоловіка з його житла, якщо дружина звинуватить його у домашньому насильстві (попросить подружок дати їй по пиці, заява на чоловіка, експертиза і т.і.).
І головне: після народження дитини жінки [більшість, мабуть] підсвідомо переходять на пошук іншого "самця" для урізноманітнення генетики (природа). Тобто вірогідність того, що чоловік стане раптом "поганим" зростає набагато.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 740
З нами з: 07.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6418641964206421>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 640, 641, 642
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6418 1360992
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 жов, 2018 18:44
vovan_prm
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1343, 1344, 1345
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13443 1514463
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 жов, 2018 18:17
Zebra
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 246008
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.