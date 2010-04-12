Трохи не на місці.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 жов, 2018 21:29
Додано: Чет 04 жов, 2018 21:33
Додано: Чет 04 жов, 2018 21:50
Re: Валютный рынок в контексте
Извиняюсь конечно, но как это под ключ без коммуникаций?
Додано: Чет 04 жов, 2018 22:00
Втратите. У вас была покупательная способность 28 500 грн, вы купили 1к баксов, теперь у вас покупательная способность 28 100 грн и вы можете купить товаров и услуг на 400 грн меньше, чем если бы не покупали баксы.
Красиво прокинули оленей на МБ в последние 2 дня, мне понравилось. Наконец-то добротные классические загончики стали устраивать и на МБ.
Кто-то там писал, что НБУ выкупал бы по любому курсу, потому что ему там что-то нужно - чушь полная. НБУ лишь сглаживает рост и падение.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: Чет 04 жов, 2018 22:02
дядя Caша
на 1,05 рано, ещё 1 задёрг вверх, а потом начнёт копать пол...
Додано: Чет 04 жов, 2018 22:05
Первую ещё пару лет назад слил.
Где купить биткоин: https://www.bestchange.ru/?p=188598
Додано: Чет 04 жов, 2018 22:07
Додано: Чет 04 жов, 2018 22:15
Где купить биткоин: https://www.bestchange.ru/?p=188598
Додано: Чет 04 жов, 2018 22:51
Trast. Какие по Вашему мнению возможны варианты по движению курса, после 18 октября? После повышения цены на газ ,или очередного продления прежней цены?
Додано: Чет 04 жов, 2018 23:51
Re: Валютный рынок в контексте
Зважайте на те, що не підлягатиме поділу те, придбання чого до шлюбу документально зможете підтвердити (нерухомість, автомобілі) [якщо буде позов її відповідний]. По грошах на рахунках - варіанти можливі. По дорогих побутових речах теж. І шлюбні відносини можуть "виникнути", наприклад, з моменту фотографування з нею на якійсь вечірці значно раніше дати укладання шлюбу.
Зараз, до речі, зможуть відселити чоловіка з його житла, якщо дружина звинуватить його у домашньому насильстві (попросить подружок дати їй по пиці, заява на чоловіка, експертиза і т.і.).
І головне: після народження дитини жінки [більшість, мабуть] підсвідомо переходять на пошук іншого "самця" для урізноманітнення генетики (природа). Тобто вірогідність того, що чоловік стане раптом "поганим" зростає набагато.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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