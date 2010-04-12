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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6419642064216422

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 915
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
585
Всього голосів : 915
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 22:28

Re: Валютный рынок в контексте

Чай, а как вы узнаете про разные ники от одного персонажа ?
Просто интересно. Это 100% вообще метод?
Судя по тому как человек отпирается, я понимаю что либо вы где-то ошиблись, либо же нет 100%-го метода и человек это тоже понимает.
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 22:35

  Tolevas написав:Ну все, клоуна выпустили из бани, теперь уж точно на форуме делать нечего.

давно уже нечего.
засрал клоун форум.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 22:39

[quote="4467788:Чай 3]Чай, а как вы узнаете про разные ники от одного персонажа ?
Просто интересно. Это 100% вообще метод?
Судя по тому как человек отпирается, я понимаю что либо вы где-то ошиблись, либо же нет 100%-го метода и человек это тоже понимает.[/quote]
Ну примерно все происходит так, я пишу, что вы Чай и это вашь третий ник и меняю постоянно вашь ник в сообщениях-увидели? усиленно это здесь пишу с утра до вечера с двух ников Чай и Холява, потому что персонажи ходят парой, ну и конечно пишу об этом постоянно и поверьте многие поверят, что вы 3-й ник Чая.
Зачем этот цирк?
Думаю это уже серьезные симптомы тяжелого заболевания.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 23:02

  serg1974 написав:Чай, а как вы узнаете про разные ники от одного персонажа ?
Просто интересно. Это 100% вообще метод?
Судя по тому как человек отпирается, я понимаю что либо вы где-то ошиблись, либо же нет 100%-го метода и человек это тоже понимает.

Вы,скажите спасибо, что вы ни мой 7-й ник,будете здесь по делу писать, станете)))
А вообще мне не понятно, Чай обидел Толеваса,обидел меня, обидел какого-то Александра Григорьевича и Крайзимода, не говоря уже про О_О.
И как бы этим нарушил все правила форума за который полагается вечный бан,но....
Поэтому я здесь писать не буду,кто-то тоже писать не будет,но зато будет писать Чай и второй его ник Холява и еще пару ников, о которых если я напишу, ему станет стыдно и он перелогинившись начнет писать заново.
Кому нужен этот цирк?
Мне не нужен.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 23:51

Re: Валютный рынок в контексте

  Zebra написав:Нажитое до брака не делится. Жена уже на втором месяце. По остальному жизнь покажет

Зважайте на те, що не підлягатиме поділу те, придбання чого до шлюбу документально зможете підтвердити (нерухомість, автомобілі) [якщо буде позов її відповідний]. По грошах на рахунках - варіанти можливі. По дорогих побутових речах теж. І шлюбні відносини можуть "виникнути", наприклад, з моменту фотографування з нею на якійсь вечірці значно раніше дати укладання шлюбу.
Зараз, до речі, зможуть відселити чоловіка з його житла, якщо дружина звинуватить його у домашньому насильстві (попросить подружок дати їй по пиці, заява на чоловіка, експертиза і т.і.).
І головне: після народження дитини жінки [більшість, мабуть] підсвідомо переходять на пошук іншого "самця" для урізноманітнення генетики (природа). Тобто вірогідність того, що чоловік стане раптом "поганим" зростає набагато.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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