Zebra написав: Нажитое до брака не делится. Жена уже на втором месяце. По остальному жизнь покажет Нажитое до брака не делится. Жена уже на втором месяце. По остальному жизнь покажет

Зважайте на те, що не підлягатиме поділу те, придбання чого до шлюбу документально зможете підтвердити (нерухомість, автомобілі) [якщо буде позов її відповідний]. По грошах на рахунках - варіанти можливі. По дорогих побутових речах теж. І шлюбні відносини можуть "виникнути", наприклад, з моменту фотографування з нею на якійсь вечірці значно раніше дати укладання шлюбу.

Зараз, до речі, зможуть відселити чоловіка з його житла, якщо дружина звинуватить його у домашньому насильстві (попросить подружок дати їй по пиці, заява на чоловіка, експертиза і т.і.).

