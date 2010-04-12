Додано: Чет 04 жов, 2018 22:39

[quote="4467788:Чай 3]Чай, а как вы узнаете про разные ники от одного персонажа ?

Просто интересно. Это 100% вообще метод?

Судя по тому как человек отпирается, я понимаю что либо вы где-то ошиблись, либо же нет 100%-го метода и человек это тоже понимает.[/quote]

Ну примерно все происходит так, я пишу, что вы Чай и это вашь третий ник и меняю постоянно вашь ник в сообщениях-увидели? усиленно это здесь пишу с утра до вечера с двух ников Чай и Холява, потому что персонажи ходят парой, ну и конечно пишу об этом постоянно и поверьте многие поверят, что вы 3-й ник Чая.

Зачем этот цирк?

Думаю это уже серьезные симптомы тяжелого заболевания.