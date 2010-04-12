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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6418641964206421

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 915
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
585
Всього голосів : 915
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 01:19

  centurionus написав:
  Zebra написав:Нажитое до брака не делится. Жена уже на втором месяце. По остальному жизнь покажет

Зважайте на те, що не підлягатиме поділу те, придбання чого до шлюбу документально зможете підтвердити (нерухомість, автомобілі) [якщо буде позов її відповідний]. По грошах на рахунках - варіанти можливі. По дорогих побутових речах теж. І шлюбні відносини можуть "виникнути", наприклад, з моменту фотографування з нею на якійсь вечірці значно раніше дати укладання шлюбу.
Зараз, до речі, зможуть відселити чоловіка з його житла, якщо дружина звинуватить його у домашньому насильстві (попросить подружок дати їй по пиці, заява на чоловіка, експертиза і т.і.).
І головне: після народження дитини жінки [більшість, мабуть] підсвідомо переходять на пошук іншого "самця" для урізноманітнення генетики (природа). Тобто вірогідність того, що чоловік стане раптом "поганим" зростає набагато.

Я жену не приписывал еще, приписана у родителей :lol:
Где купить биткоин: https://www.bestchange.ru/?p=188598
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 06:30

Re: Валютный рынок в контексте

... ого, зайшов сюди........ а тут - "сюжет закручєн"! :mrgreen:
.... а режисер-постановник, як завжди, Чай :mrgreen:

п. с.
.... а ранішні курси у Лева, як і вчора по обіді були /11
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 06:37

  холява написав:Zebra

Дитя , Вы циничны ,несмотря на неплохое понимание жизни.
...я бы не стал так нагло лезть в клуб рогоносцев , а тем более сразу в президиум .

Ну, наконец-то... Узнаю старого доброго холяву.
А то уж, грешным делом, думал, он отдал кому-то аккаунт.

Вообще, не удивительно. Зебра пишет, что ему 33, но по его высказываниям, он явно застрял в "18-летии". Так что 20 лет для жены - это даже много :)
Уверен, он даже не понял, о чем Вы сказали.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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