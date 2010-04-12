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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6419642064216422>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 915
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
585
Всього голосів : 915
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 01:19

  centurionus написав:
  Zebra написав:Нажитое до брака не делится. Жена уже на втором месяце. По остальному жизнь покажет

Зважайте на те, що не підлягатиме поділу те, придбання чого до шлюбу документально зможете підтвердити (нерухомість, автомобілі) [якщо буде позов її відповідний]. По грошах на рахунках - варіанти можливі. По дорогих побутових речах теж. І шлюбні відносини можуть "виникнути", наприклад, з моменту фотографування з нею на якійсь вечірці значно раніше дати укладання шлюбу.
Зараз, до речі, зможуть відселити чоловіка з його житла, якщо дружина звинуватить його у домашньому насильстві (попросить подружок дати їй по пиці, заява на чоловіка, експертиза і т.і.).
І головне: після народження дитини жінки [більшість, мабуть] підсвідомо переходять на пошук іншого "самця" для урізноманітнення генетики (природа). Тобто вірогідність того, що чоловік стане раптом "поганим" зростає набагато.

Я жену не приписывал еще, приписана у родителей :lol:
Где купить биткоин: https://www.bestchange.ru/?p=188598
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 06:30

Re: Валютный рынок в контексте

... ого, зайшов сюди........ а тут - "сюжет закручєн"! :mrgreen:
.... а режисер-постановник, як завжди, Чай :mrgreen:

п. с.
.... а ранішні курси у Лева, як і вчора по обіді були /11
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 06:37

  холява написав:Zebra

Дитя , Вы циничны ,несмотря на неплохое понимание жизни.
...я бы не стал так нагло лезть в клуб рогоносцев , а тем более сразу в президиум .

Ну, наконец-то... Узнаю старого доброго холяву.
А то уж, грешным делом, думал, он отдал кому-то аккаунт.

Вообще, не удивительно. Зебра пишет, что ему 33, но по его высказываниям, он явно застрял в "18-летии". Так что 20 лет для жены - это даже много :)
Уверен, он даже не понял, о чем Вы сказали.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 08:10

  Корнеев написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/435900/v-ukraine-postroyat-tselyj-kompleks-solnechnyh-elektrostantsij

Ось і відповідь на дорогу нафту.Світ міняється все швидше.

вы поинтересуйтесь по чем выкупают электричество у предприятий с разным типом генерации. и задумайтесь что будет с этими строителями если электроэнергию полученную от панелей будут покупать по той же цене как например у ТЭС.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 08:39

tea, або дайте формулу вичислення ніків, або мовчіть до віку :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Позитивчик
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 08:45

  Позитивчик написав:tea, або дайте формулу вичислення ніків, або мовчіть до віку :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Та немає такої формули, лише адміни можуть підтвердити, або спростувати. Але адміни мусять мовчати :D правила форуму їм забороняють порушувати конфіденційність! :D
голийВкропиві
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 08:54

  Alex2006 написав:
  Корнеев написав:Тому навіть купивши по 28.50 нічого не втратите

Втратите. У вас была покупательная способность 28 500 грн, вы купили 1к баксов, теперь у вас покупательная способность 28 100 грн и вы можете купить товаров и услуг на 400 грн меньше, чем если бы не покупали баксы.

Красиво прокинули оленей на МБ в последние 2 дня, мне понравилось. Наконец-то добротные классические загончики стали устраивать и на МБ.
Кто-то там писал, что НБУ выкупал бы по любому курсу, потому что ему там что-то нужно - чушь полная. НБУ лишь сглаживает рост и падение.

Якщо прочитати уважно мій пост то можна зрозуміти що я мав на увазі тривале зберігання , а не скальпінг.Долар до гривні росте ось уже 22 роки.Ну а скальпери , якщо вони не міняли, втрачають двічі-в грошах і часі.
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Корнеев
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 08:57

  mephala написав:
  Корнеев написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/435900/v-ukraine-postroyat-tselyj-kompleks-solnechnyh-elektrostantsij

Ось і відповідь на дорогу нафту.Світ міняється все швидше.

вы поинтересуйтесь по чем выкупают электричество у предприятий с разным типом генерации. и задумайтесь что будет с этими строителями если электроэнергию полученную от панелей будут покупать по той же цене как например у ТЭС.


Нічого не буде.Докуплять акумулятори і будуть користуватись самі і продавати сусіду :mrgreen:
Рівне
28.00-28.20
офера на 5 пунктів вверх
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Корнеев
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:00

Доброе утро, коллеги, привет, страна! С «неформальным» Днем банкира!

В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,13/28,16 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневой ликвидности, где наметилось возобновление монетарной жесткости. Об этом дали понять понизившиеся с уровня 50 962,6 млн. грн. к отметке 50 203,9 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 05 октября с уровней: доллар – 27,95/28,20 UAH/USD, евро – 32,10/32,70 UAH/EUR, рубль - 0,407/0,430 UAH/RUB.

По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу по предложению потерял по 5,0 коп.

Евро по сравнению с 04 октября по спросу и по предложению не изменился.

Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 04 октября по спросу упал на 60 пунктов, потеряв 50 пунктов по оферам.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1512, упав до $1,1506 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись до отметки $1,1510 на открытии торгов в Европе.

Дата: 05 октября 2018 г. на 09.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,08/28,15 UAH/USD
€ – 32,45/32,63 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,419 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:11

Re: Валютный рынок в контексте

  mephala написав:вы поинтересуйтесь по чем выкупают электричество у предприятий с разным типом генерации. и задумайтесь что будет с этими строителями если электроэнергию полученную от панелей будут покупать по той же цене как например у ТЭС.

Эти строители не будут вдыхать пыль от сжигания угля, что с ними будет ? Проживут дольше лет на 10. На панели и инверторы гарантия 20 лет, а работать они будут больше 40. При этом на больничный не пойдут, и кушать не просят. Вон в Эмиратах и Индии покупают их энергию по цена вшестеро ниже нашей, и очередь из инвесторов стоит :)
serega_rubin
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