Zebra написав:Нажитое до брака не делится. Жена уже на втором месяце. По остальному жизнь покажет
Зважайте на те, що не підлягатиме поділу те, придбання чого до шлюбу документально зможете підтвердити (нерухомість, автомобілі) [якщо буде позов її відповідний]. По грошах на рахунках - варіанти можливі. По дорогих побутових речах теж. І шлюбні відносини можуть "виникнути", наприклад, з моменту фотографування з нею на якійсь вечірці значно раніше дати укладання шлюбу. Зараз, до речі, зможуть відселити чоловіка з його житла, якщо дружина звинуватить його у домашньому насильстві (попросить подружок дати їй по пиці, заява на чоловіка, експертиза і т.і.). І головне: після народження дитини жінки [більшість, мабуть] підсвідомо переходять на пошук іншого "самця" для урізноманітнення генетики (природа). Тобто вірогідність того, що чоловік стане раптом "поганим" зростає набагато.
Я жену не приписывал еще, приписана у родителей
Где купить биткоин: https://www.bestchange.ru/?p=188598
Ось і відповідь на дорогу нафту.Світ міняється все швидше.
вы поинтересуйтесь по чем выкупают электричество у предприятий с разным типом генерации. и задумайтесь что будет с этими строителями если электроэнергию полученную от панелей будут покупать по той же цене как например у ТЭС.
Корнеев написав:Тому навіть купивши по 28.50 нічого не втратите
Втратите. У вас была покупательная способность 28 500 грн, вы купили 1к баксов, теперь у вас покупательная способность 28 100 грн и вы можете купить товаров и услуг на 400 грн меньше, чем если бы не покупали баксы.
Красиво прокинули оленей на МБ в последние 2 дня, мне понравилось. Наконец-то добротные классические загончики стали устраивать и на МБ. Кто-то там писал, что НБУ выкупал бы по любому курсу, потому что ему там что-то нужно - чушь полная. НБУ лишь сглаживает рост и падение.
Якщо прочитати уважно мій пост то можна зрозуміти що я мав на увазі тривале зберігання , а не скальпінг.Долар до гривні росте ось уже 22 роки.Ну а скальпери , якщо вони не міняли, втрачають двічі-в грошах і часі.
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Ось і відповідь на дорогу нафту.Світ міняється все швидше.
вы поинтересуйтесь по чем выкупают электричество у предприятий с разным типом генерации. и задумайтесь что будет с этими строителями если электроэнергию полученную от панелей будут покупать по той же цене как например у ТЭС.
Нічого не буде.Докуплять акумулятори і будуть користуватись самі і продавати сусіду Рівне 28.00-28.20 офера на 5 пунктів вверх
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Доброе утро, коллеги, привет, страна! С «неформальным» Днем банкира!
В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,13/28,16 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневой ликвидности, где наметилось возобновление монетарной жесткости. Об этом дали понять понизившиеся с уровня 50 962,6 млн. грн. к отметке 50 203,9 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 05 октября с уровней: доллар – 27,95/28,20 UAH/USD, евро – 32,10/32,70 UAH/EUR, рубль - 0,407/0,430 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу по предложению потерял по 5,0 коп.
Евро по сравнению с 04 октября по спросу и по предложению не изменился.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 04 октября по спросу упал на 60 пунктов, потеряв 50 пунктов по оферам.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1512, упав до $1,1506 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись до отметки $1,1510 на открытии торгов в Европе.
mephala написав:вы поинтересуйтесь по чем выкупают электричество у предприятий с разным типом генерации. и задумайтесь что будет с этими строителями если электроэнергию полученную от панелей будут покупать по той же цене как например у ТЭС.
Эти строители не будут вдыхать пыль от сжигания угля, что с ними будет ? Проживут дольше лет на 10. На панели и инверторы гарантия 20 лет, а работать они будут больше 40. При этом на больничный не пойдут, и кушать не просят. Вон в Эмиратах и Индии покупают их энергию по цена вшестеро ниже нашей, и очередь из инвесторов стоит