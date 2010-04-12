Привет из Днепра-2
Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.03 Киева заметно понизились, обосновавшись на уровне 28,10/28,12 UAH/USD, намекая на сохранение долларового изобилия на рынке.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:16
Привет из Днепра-2
Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.03 Киева заметно понизились, обосновавшись на уровне 28,10/28,12 UAH/USD, намекая на сохранение долларового изобилия на рынке.
US
Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:25
Re: Валютный рынок в контексте
Долларовое изобилие
̶В̶а̶л̶е̶р̶а̶ НБУ, настало твоё время! (с)
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:30
Привет из Днепра-3
К 10.25 Киева ситуация на межбанке не изменилась – на фоне низколиквидного равновесия покупок и продаж цена доллара не покинула отметку 28,10/28,12 UAH/USD.
Дата: 05 октября 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.28
Мелкий опт «неформал»
$ 28,07/28,13 UAH/USD
EUR 32,40/32,65 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 05 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.
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