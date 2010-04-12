RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6419642064216422

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 915
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
585
Всього голосів : 915
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:16

Привет из Днепра-2

Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.03 Киева заметно понизились, обосновавшись на уровне 28,10/28,12 UAH/USD, намекая на сохранение долларового изобилия на рынке.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 67455
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4266 раз.
Подякували: 7788 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:25

Re: Валютный рынок в контексте

Долларовое изобилие

̶В̶а̶л̶е̶р̶а̶ НБУ, настало твоё время! (с)
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
Повідомлень: 919
З нами з: 05.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:30

Привет из Днепра-3

К 10.25 Киева ситуация на межбанке не изменилась – на фоне низколиквидного равновесия покупок и продаж цена доллара не покинула отметку 28,10/28,12 UAH/USD.

Дата: 05 октября 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.28

Мелкий опт «неформал»

$ 28,07/28,13 UAH/USD
EUR 32,40/32,65 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 05 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 67455
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4266 раз.
Подякували: 7788 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6419642064216422
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 640, 641, 642
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6418 1361028
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 жов, 2018 18:44
vovan_prm
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1343, 1344, 1345
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13443 1514523
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 жов, 2018 18:17
Zebra
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 246010
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.