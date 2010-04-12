Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:09

mephala написав: вы сложите калькуляцию установки таких панелей. и сколько они дадут электричества. потом посчитайте по чем вам выходит 1 кВт. и сравните с ценами на рынке. так что сами может и будете пользоваться в качестве энтузиаста но как бизнес прогорите сразу. соседи дороже чем у облэнерго не будут покупать.

мой вам совет - посмотрите цены по чем выкупают сейчас у генераторов электроэнергии для понимания о чем я говорю. вы сложите калькуляцию установки таких панелей. и сколько они дадут электричества. потом посчитайте по чем вам выходит 1 кВт. и сравните с ценами на рынке. так что сами может и будете пользоваться в качестве энтузиаста но как бизнес прогорите сразу. соседи дороже чем у облэнерго не будут покупать.мой вам совет - посмотрите цены по чем выкупают сейчас у генераторов электроэнергии для понимания о чем я говорю.

1квт панель выдаст 20Мвт*ч за 20 лет эксплуатации в условиях среднестатической Украины.Цена за подключение 1квт солнечной панели будет от 19000 грн до 24000 +- (вместе с НДС).Цена за нестандартное подключение к энергосетям около 9000 (это еще и без НДС и без взяток, и в некоторых случаях заставляют покупать разгружающий трансформатор для соседнего дома).Теперь вопрос, за которое время окупится дополнительная мощность от солнечных панелей, по сравнению с увеличением подключенной мощности ? А если иметь под это кредитную линию в 8% чистых годовых в гривне ? и еще и получить грант ? А если там еще и налоговая льгота предусмотрена ? А если еще и кредит обесценился за девальвацию ? И еще уменьшается потребность в резервной мощности дизельгенераторов и расход дизеля в моменты отключения.Не нужно вводить людей в заблуждение, есть множество успешных примеров СЭС, которые окупаются сразу же в момент ввода в эксплуатацию и приносят прибыль с первых часов, иначе бы их не ставили в количестве 100Гвт в год по всему миру.