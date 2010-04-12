а теперь возьмите в таблице вместо "зеленой цены" в 0,18 евро по которой сейчас выкупает государство излишки поставьте что вы будете продавать соседу по 1,68 грн. и задумайтесь за счет каких генераций обеспечивается это 0,18 евро и может ли зеленая генерация стать основной в общей генерации. точнее конечно может стать только для населения будет явно не 1,68 грн тогда.
mephala написав:вы сложите калькуляцию установки таких панелей. и сколько они дадут электричества. потом посчитайте по чем вам выходит 1 кВт. и сравните с ценами на рынке. так что сами может и будете пользоваться в качестве энтузиаста но как бизнес прогорите сразу. соседи дороже чем у облэнерго не будут покупать. мой вам совет - посмотрите цены по чем выкупают сейчас у генераторов электроэнергии для понимания о чем я говорю.
1квт панель выдаст 20Мвт*ч за 20 лет эксплуатации в условиях среднестатической Украины.
Цена за подключение 1квт солнечной панели будет от 19000 грн до 24000 +- (вместе с НДС). Цена за нестандартное подключение к энергосетям около 9000 (это еще и без НДС и без взяток, и в некоторых случаях заставляют покупать разгружающий трансформатор для соседнего дома).
Теперь вопрос, за которое время окупится дополнительная мощность от солнечных панелей, по сравнению с увеличением подключенной мощности ? А если иметь под это кредитную линию в 8% чистых годовых в гривне ? и еще и получить грант ? А если там еще и налоговая льгота предусмотрена ? А если еще и кредит обесценился за девальвацию ? И еще уменьшается потребность в резервной мощности дизельгенераторов и расход дизеля в моменты отключения.
Не нужно вводить людей в заблуждение, есть множество успешных примеров СЭС, которые окупаются сразу же в момент ввода в эксплуатацию и приносят прибыль с первых часов, иначе бы их не ставили в количестве 100Гвт в год по всему миру.
mephala написав:вы сложите калькуляцию установки таких панелей. и сколько они дадут электричества. потом посчитайте по чем вам выходит 1 кВт. и сравните с ценами на рынке. так что сами может и будете пользоваться в качестве энтузиаста но как бизнес прогорите сразу. соседи дороже чем у облэнерго не будут покупать. мой вам совет - посмотрите цены по чем выкупают сейчас у генераторов электроэнергии для понимания о чем я говорю.
1квт панель выдаст 20Мвт*ч за 20 лет эксплуатации в условиях среднестатической Украины.
Цена за подключение 1квт солнечной панели будет от 19000 грн до 24000 +- (вместе с НДС). Цена за нестандартное подключение к энергосетям около 9000 (это еще и без НДС и без взяток, и в некоторых случаях заставляют покупать разгружающий трансформатор для соседнего дома).
Теперь вопрос, за которое время окупится дополнительная мощность от солнечных панелей, по сравнению с увеличением подключенной мощности ? А если иметь под это кредитную линию в 8% чистых годовых в гривне ? и еще и получить грант ? А если там еще и налоговая льгота предусмотрена ? А если еще и кредит обесценился за девальвацию ? И еще уменьшается потребность в резервной мощности дизельгенераторов и расход дизеля в моменты отключения.
Не нужно вводить людей в заблуждение, есть множество успешных примеров СЭС, которые окупаются сразу же в момент ввода в эксплуатацию и приносят прибыль с первых часов, иначе бы их не ставили в количестве 100Гвт в год по всему миру.
я не знаю как в миру но у нас выкупают излишки по 0,18 евро. это более 5 грн за 1 кВт. населению продают по 1,68 грн. то что установка панелей сейчас выгодна и приносит доход я не спорю. но за чей счет банкет? и будет ли выгодна установка панелей если у СЭС будут выкупать излишки по той же цене что и у ТЭС? ведь речь изначально зашла о замене сжигания нефти.
і поки ви говорите-балакаєте китайці і іже виготовили ще кілька тисяч панелей. Панелі дякуючи інвесторам щороку стають дешевші і надійніші і це майбутнє. А ваші доводи аналогічні тим що говорили про двигуни внутрішнього згоряння на початку. Ну поговоріть ще
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
К 11.14 цены безналичного «американца» на межбанке консолидировались на отметке 28,07/28,08 UAH/USD на фоне ситуативного равновесия спроса и оферов СКВ.
Дополуденная коррекция доллара на межбанке , спорадически прерываемая периодами относительной стабильности, сопровождалась снижением ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo с уровня 17,00/18,00% к отметке 16,00/18,00% годовых. Эта отрицательная динамика пребывает в противоречии с понизившимися объемами остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 05 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,02/28,10 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 5,0 коп., офера потеряли 7,0 коп.), евро – 32,35/32,60 UAH/EUR (по сравнению с открытием 04 октября спрос упал на 5,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.); рубль - 0,415/0,425 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос понизился на 50 пунктов, офера потеряли 20 пунктов).
На открытии торгов 05 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях низколиквидного равновесия покупок и продаж.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,02/28,10 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 5,0 коп., офера потеряли 7,0 коп.), евро – 32,35/32,60 UAH/EUR (по сравнению с открытием 04 октября спрос упал на 5,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.); рубль - 0,415/0,425 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос понизился на 50 пунктов, офера потеряли 20 пунктов).
На старте торгов 05 октября в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие сделки проходили в балансе спрос/предложение.
p_vovk74 написав:У фотовольтаических панелей есть одно скверное свойство: деградация. Она небыстрая, но через 10 лет эффективность панелей уменьшается вплоть до 50%
Эффективность современных perc панелей около 18%. До 50% она в принципе не уменьшится. А на половину от 18% она не уменьшится за время жизни любого инвестора. Деградация идет менее чем на +-1% в год, взял первую попавшуюся панель от Jinko там гарантия 25 лет, гарантия на 20%. т.к. вместо 18% будет 14,4% но линейно падать за 25 лет.
Корнеев написав:і поки ви говорите-балакаєте китайці і іже виготовили ще кілька тисяч панелей. Панелі дякуючи інвесторам щороку стають дешевші і надійніші і це майбутнє. А ваші доводи аналогічні тим що говорили про двигуни внутрішнього згоряння на початку. Ну поговоріть ще
ну да. конечно изготовили китайцы дохрена панелей. по банальной причине - их покупают. но почему покупают панели? потому что у СЭС выкупают электроэнергию по 0,18 евро у нас что делает выгодным их установку. но это более 5 грн за 1 кВт. лично вы готовы платить за домашнее потребление по 6-7 грн вместо 1,68 за 1 кВт? если вы как потребитель не готовы потреблять дома по 6-7 грн на 1кВт то еще раз задам вопрос - за чей счет банкет СЭС?
Востаннє редагувалось mephala в П'ят 05 жов, 2018 10:28, всього редагувалось 1 раз.
p_vovk74 ну поперше падає не на 50 % за 10 років , а 20% і 25 років .. ну то таке - хто у нашій країні техдокументацію читає))) по друге якби пан коштував устриці .. а так він не знає - що ніхто їх не миє спеціально - вистачає дощу , ну і можна раз на рік почистити ))) бо падіння генерації дужезапиленної панелі до самої чистої складає 7%-9% - перевірено вживу - отже кожен тиждень чистити невигідно - простіше забити по трете вони не можуть закритись як нерентабульні - бо той тариф діє до 29 року , потім що буде - ніхто не знає , але як станція окупилась то любий тариф - то є прибуток , який звісно с часом падатиме .. юо витрати на утримання там майже нульові. при сьогоднішній ціні панелей та ціни квт - станція відбивається у фізика за 5 років , у юріка за приблизно за 6 .. ну якось так
mephala написав:и будет ли выгодна установка панелей если у СЭС будут выкупать излишки по той же цене что и у ТЭС?
Да. Ответ простой. Вот сейчас наши ТЭС начнут честно платить за выбросы СО2 и серы так себестоимость их электроэнергии выростет более 150-200$ за мегаватт*ч. Весь уголь что сжигается в Украине - высокосернистый, во многих странах он запрещён. Плюс коэффициент загрузки угольных электростанций будет падать, прийдется маневрировать природным газом как это делают по всей западной Европе. Плюс цена электроэнергии будет рости, в первую очередь из за необходимости миллиардов на капитальные затраты из-за сдвига парадигмы генерации ЭЭ, так называемая "базовая генерация", термин уходит в прошлое. Все энергосети нужно быстро перестраивать на новый лад (в течении 5-8 лет что бы не столкнуться с энергетическим кризисом).
mephala написав:и будет ли выгодна установка панелей если у СЭС будут выкупать излишки по той же цене что и у ТЭС?
Да. Ответ простой. Вот сейчас наши ТЭС начнут честно платить за выбросы СО2 и серы так себестоимость их электроэнергии выростет более 150-200$ за мегаватт*ч. Весь уголь что сжигается в Украине - высокосернистый, во многих странах он запрещён. Плюс коэффициент загрузки угольных электростанций будет падать, прийдется маневрировать природным газом как это делают по всей западной Европе. Плюс цена электроэнергии будет рости, в первую очередь из за необходимости миллиардов на капитальные затраты из-за сдвига парадигмы генерации ЭЭ, так называемая "базовая генерация", термин уходит в прошлое. Все энергосети нужно быстро перестраивать на новый лад (в течении 5-8 лет что бы не столкнуться с энергетическим кризисом).
себестоимость 150-200 за 1 МВТ баксов ничем не обоснованная фантазия. вы знаете по чем сейчас выкупают у ТЭС электроэнергию?