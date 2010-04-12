Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:14

mephala написав: себестоимость 150-200 за 1 МВТ баксов ничем не обоснованная фантазия. вы знаете по чем сейчас выкупают у ТЭС электроэнергию? себестоимость 150-200 за 1 МВТ баксов ничем не обоснованная фантазия. вы знаете по чем сейчас выкупают у ТЭС электроэнергию?

Да я знаю почем покупают. А еще я знаю что нас ждет свежий закон о рынке электроэнергии. И это значит что скоро у ТЭС выкупать не будут !Теперь ТЭС будет вынуждена продавать. А у оператора ТЭС будет ежедневный выбор, либо останавливать турбину, либо платить потребителям что бы они сжигали лишнюю электроэнергию. Опыт других стран говорит о той себестоимости что я писал. Себестоимость генерации из угля будет рости ежегодно всё больше в условиях отказа от "базовой генерации".А если ктото сомневается что электроэнергию будут покупать у ТЭС - но дешевле, спешу расстроить. Все предприятия будут покупать ЭЭ только у СЭС. Сейчас СЭС - это "новый оффшор", законный способ перетока денег, вывода прибыли, какой в прошлом веке обеспечивали страховые компании.