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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:48
mephala написав:
лично вы готовы платить за домашнее потребление по 6-7 грн вместо 1,68 за 1 кВт?
если вы как потребитель не готовы потреблять дома по 6-7 грн на 1кВт то еще раз задам вопрос - за чей счет банкет СЭС?
Мне вообще всё равно 60коп, 6 грн или 6$. Человек электроэнергии при своей жизни потребляет ерунду. И всегда есть возможность потребление уменьшить в разы (Модернезировав коммуникации или оборудование). А солнечные панели дают возможность еще и производить ЭЭ простым сметрным. Так что паниковать вообще не стоит, я считаю что фотовольтаика - лучшее из нового, что имеет наше поколение что бы изменить мир к лучшему и к более безопасной жизни (без войн).
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:50
Привет из Днепра-6
Около 11.46 Киева безналичная пара доллар-гривня приостановила курсовую динамику, консолидировавшись на цифре 28,07/28,08 UAH/USD в сопровождении баланса спрос/предложение.
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:56
mephala написав:
ведь речь изначально зашла о замене сжигания нефти.
это не так, но это не профиль ветки, правда?
Я все же надеюсь если не на поход ниже 28, то хотя бы прокол 28 на продаже. Есть возражения у достопочтенной публики?
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:57
Привет из Днепра-7
Участие НБУ в пятничных торгах безналичным долларом, посредством выкупа долларовых излишков по 28,08 UAH/USD с платформы Matching приподняло действующие цены СКВ по состоянию на 11.53 до уровня 28,08/28,10 UAH/USD. «Не думаю, что это надолго», - заметил наш консультант.
Дата: 05 октября 2018 г. на 11.55
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,05/28,12 UAH/USD
€ – 32,40/32,60 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,420 UAH/RUB
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:57
serega_rubin написав:
Мне вообще всё равно 60коп, 6 грн или 6$. Человек электроэнергии при своей жизни потребляет ерунду. И всегда есть возможность потребление уменьшить в разы (Модернезировав коммуникации или оборудование). А солнечные панели дают возможность еще и производить ЭЭ простым сметрным.
пока есть возможность купить у облэнерго дешевле чем сделать самому никто не будет производить ее сам себе. все те кто ставят сейчас панели типа для себя окупают свою установку за счет продажи - т.е. за чей то счет. я бы лично фик купил у соседа по 5 грн. а государство у них выкупает. за чей счет?
ну а по поводу того что все равно сколько стоит электроэнергия 60 коп или 6 баксов - основная масса так не думает.
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:05
mephala написав: serega_rubin написав:
Мне вообще всё равно 60коп, 6 грн или 6$. Человек электроэнергии при своей жизни потребляет ерунду. И всегда есть возможность потребление уменьшить в разы (Модернезировав коммуникации или оборудование). А солнечные панели дают возможность еще и производить ЭЭ простым сметрным.
пока есть возможность купить у облэнерго дешевле чем сделать самому никто не будет производить ее сам себе. все те кто ставят сейчас панели типа для себя окупают свою установку за счет продажи - т.е. за чей то счет. я бы лично фик купил у соседа по 5 грн. а государство у них выкупает. за чей счет?
ну а по поводу того что все равно сколько стоит электроэнергия 60 коп или 6 баксов - основная масса так не думает.
вообще-то нужно в долгосрочной перспективе, когда через n лет установка окупится (и инвестору впринципе все-равно за чей счет, вы же не спрашиваете за чей счет вам начисляют депозит на 15% при кредите 30%), вот тогда у собственника будет совсем "условно бесплатная" энергия и при этом количество потребителей у облэнерго уменьшается, соответственно стоимость энергии растет...
в Запорожье на "зирке" 28,03/28,20, 32,10/32,55.
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:09
serega_rubin написав: mephala написав:
лично вы готовы платить за домашнее потребление по 6-7 грн вместо 1,68 за 1 кВт?
если вы как потребитель не готовы потреблять дома по 6-7 грн на 1кВт то еще раз задам вопрос - за чей счет банкет СЭС?
Мне вообще всё равно 60коп, 6 грн или 6$. Человек электроэнергии при своей жизни потребляет ерунду. И всегда есть возможность потребление уменьшить в разы (Модернезировав коммуникации или оборудование). А солнечные панели дают возможность еще и производить ЭЭ простым сметрным. Так что паниковать вообще не стоит, я считаю что фотовольтаика - лучшее из нового, что имеет наше поколение что бы изменить мир к лучшему и к более безопасной жизни (без войн).
Создаётся впечатление оторванности от реальной жизни.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:10
striped написав: mephala написав:
ведь речь изначально зашла о замене сжигания нефти.
это не так, но это не профиль ветки, правда?
Я все же надеюсь если не на поход ниже 28, то хотя бы прокол 28 на продаже. Есть возражения у достопочтенной публики?
Есть.Покупан запросто, а продаван зацепится за 28 палюбому.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:14
mephala написав:
себестоимость 150-200 за 1 МВТ баксов ничем не обоснованная фантазия. вы знаете по чем сейчас выкупают у ТЭС электроэнергию?
Да я знаю почем покупают. А еще я знаю что нас ждет свежий закон о рынке электроэнергии. И это значит что скоро у ТЭС выкупать не будут !
Теперь ТЭС будет вынуждена продавать. А у оператора ТЭС будет ежедневный выбор, либо останавливать турбину, либо платить потребителям что бы они сжигали лишнюю электроэнергию. Опыт других стран говорит о той себестоимости что я писал. Себестоимость генерации из угля будет рости ежегодно всё больше в условиях отказа от "базовой генерации".
А если ктото сомневается что электроэнергию будут покупать у ТЭС - но дешевле, спешу расстроить. Все предприятия будут покупать ЭЭ только у СЭС. Сейчас СЭС - это "новый оффшор", законный способ перетока денег, вывода прибыли, какой в прошлом веке обеспечивали страховые компании.
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:27
Привет из Днепра-8
К 12.23 безналичный доллар на межбанке , оправдывая предсказания нашего гуру, сузил спред до 28,08/28,09 UAH/USD. Откату «американца» в ого оферах не смогло воспрепятствовать участие в торгах регулятора с платформы Matching и пополнившего на моменте свои закрома суммой чуть больше $10,0 млн.
Пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который упал на 9,76 коп., составив 28,0832 UAH/USD.
На 12.02 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили действующие цены до 28,05-06/28,08-10 UAH/USD, евро – 32,40/32,55-60 UAH/EUR, воспользовавшись ситуацией на межбанке и в рамках мероприятий по выравниванию рынка в баланс. На моменте в столице торговля достаточно вялая, хотя и равновесная.
По состоянию на 12.04 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о снижении действующих цен до уровня 28,05/28,12 UAH/USD, евро – 32,40/32,55 UAH/EUR, рубль 0,415/0,420 UAH/RUB). На указанное время здесь все еще сохранилось доминирование клиентского приноса в оптовых количествах, символически «разбавленное» единичными покупками.
Около 12.17 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного «размылись» приостановив коррекцию. Этому способствовало равновесие покупок и продаж и остановка коррекции «зеленого» безнала.
К указанному часу в городе действовали цены: 28,02-03/28,08-10 UAH/USD, евро – 32,35/32,57 UAH/EUR, рубль 0,415/0,425 UAH/RUB.
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