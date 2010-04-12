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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6421642264236424

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 915
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
585
Всього голосів : 915
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:14

Re: Валютный рынок в контексте

  mephala написав:себестоимость 150-200 за 1 МВТ баксов ничем не обоснованная фантазия. вы знаете по чем сейчас выкупают у ТЭС электроэнергию?

Да я знаю почем покупают. А еще я знаю что нас ждет свежий закон о рынке электроэнергии. И это значит что скоро у ТЭС выкупать не будут ! :)
Теперь ТЭС будет вынуждена продавать. А у оператора ТЭС будет ежедневный выбор, либо останавливать турбину, либо платить потребителям что бы они сжигали лишнюю электроэнергию. Опыт других стран говорит о той себестоимости что я писал. Себестоимость генерации из угля будет рости ежегодно всё больше в условиях отказа от "базовой генерации".
А если ктото сомневается что электроэнергию будут покупать у ТЭС - но дешевле, спешу расстроить. Все предприятия будут покупать ЭЭ только у СЭС. Сейчас СЭС - это "новый оффшор", законный способ перетока денег, вывода прибыли, какой в прошлом веке обеспечивали страховые компании.
serega_rubin
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:27

Привет из Днепра-8

К 12.23 безналичный доллар на межбанке , оправдывая предсказания нашего гуру, сузил спред до 28,08/28,09 UAH/USD. Откату «американца» в ого оферах не смогло воспрепятствовать участие в торгах регулятора с платформы Matching и пополнившего на моменте свои закрома суммой чуть больше $10,0 млн.

Пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который упал на 9,76 коп., составив 28,0832 UAH/USD.

На 12.02 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили действующие цены до 28,05-06/28,08-10 UAH/USD, евро – 32,40/32,55-60 UAH/EUR, воспользовавшись ситуацией на межбанке и в рамках мероприятий по выравниванию рынка в баланс. На моменте в столице торговля достаточно вялая, хотя и равновесная.

По состоянию на 12.04 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о снижении действующих цен до уровня 28,05/28,12 UAH/USD, евро – 32,40/32,55 UAH/EUR, рубль 0,415/0,420 UAH/RUB). На указанное время здесь все еще сохранилось доминирование клиентского приноса в оптовых количествах, символически «разбавленное» единичными покупками.

Около 12.17 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного «размылись» приостановив коррекцию. Этому способствовало равновесие покупок и продаж и остановка коррекции «зеленого» безнала.

К указанному часу в городе действовали цены: 28,02-03/28,08-10 UAH/USD, евро – 32,35/32,57 UAH/EUR, рубль 0,415/0,425 UAH/RUB.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:41

Re: Валютный рынок в контексте

Добрый день.
С наступающим Днем Учителя !
Фортечна 28.05-28.15
Зирка 28.00-28.11
УДАЧИ
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:45

Re: Валютный рынок в контексте

А где тот оракул,который вещал 30+ к концу сентября?.Давно просто вашу ветку не читал.
pontardawe88
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:45

  striped написав:
  mephala написав: ведь речь изначально зашла о замене сжигания нефти.


это не так, но это не профиль ветки, правда?

Я все же надеюсь если не на поход ниже 28, то хотя бы прокол 28 на продаже. Есть возражения у достопочтенной публики?

НБУ не дасть.
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:46

  serega_rubin написав: А еще я знаю что нас ждет свежий закон о рынке электроэнергии. И это значит что скоро у ТЭС выкупать не будут ! :)
Теперь ТЭС будет вынуждена продавать. А у оператора ТЭС будет ежедневный выбор, либо останавливать турбину, либо платить потребителям что бы они сжигали лишнюю электроэнергию.

вы себе как то не правильно рисуете будущее энергорынка.
если у генерирующих компаний никто не будет выкупать электроэнергию а они сами будут искать покупателя то покажите мне того дурака который купит у СЭС по 0,18 евро (более 5 грн) за 1 кВт.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:47

Re: Валютный рынок в контексте

Немного почитал.Я попал на форум энергетиков
pontardawe88
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:08

Привет из Днепра-9

Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.

Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое «самостоятельной» курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.

Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 32,40/32,60 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов на фоне трехкопеечной коррекции оферов этой СКВ.

Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение четверга ни по спросу, ни по предложению.

Торги рублем в четверг в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,420/0,427 UAH/RUB.

По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.

Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 04 октября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.

Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.

Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по потерявшему с закрытия среды 10,0 коп. спросу и упавшему на 15,0 коп. предложению.

Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 04 октября по спросу и по предложению не изменились.

торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,13/28,16 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневой ликвидности, где наметилось возобновление монетарной жесткости. Об этом дали понять понизившиеся с уровня 50 962,6 млн. грн. к отметке 50 203,9 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.03 Киева заметно понизились, обосновавшись на уровне 28,10/28,12 UAH/USD, намекая на сохранение долларового изобилия на рынке.

К 10.25 Киева ситуация на межбанке не изменилась – на фоне низколиквидного равновесия покупок и продаж цена доллара не покинула отметку 28,10/28,12 UAH/USD.

Около 10.38 количество продавцов СКВ на межбанке заметно выросло, уронив цену «американца» до 28,08/28,10 UAH/USD. На моменте покупателей доллара не хватает.

К 11.14 цены безналичного «американца» на межбанке консолидировались на отметке 28,07/28,08 UAH/USD на фоне ситуативного равновесия спроса и оферов СКВ.

Дополуденная коррекция доллара на межбанке , спорадически прерываемая периодами относительной стабильности, сопровождалась снижением ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo с уровня 17,00/18,00% к отметке 16,00/18,00% годовых. Эта отрицательная динамика пребывает в противоречии с понизившимися объемами остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Около 11.46 Киева безналичная пара доллар-гривня приостановила курсовую динамику, консолидировавшись на цифре 28,07/28,08 UAH/USD в сопровождении баланса спрос/предложение.

Участие НБУ в пятничных торгах безналичным долларом, посредством выкупа долларовых излишков по 28,08 UAH/USD с платформы Matching приподняло действующие цены СКВ по состоянию на 11.53 до уровня 28,08/28,10 UAH/USD. «Не думаю, что это надолго», - заметил наш консультант.

К 12.23 безналичный доллар на межбанке , оправдывая предсказания нашего гуру, сузил спред до 28,08/28,09 UAH/USD. Откату «американца» в ого оферах не смогло воспрепятствовать участие в торгах регулятора с платформы Matching и пополнившего на моменте свои закрома суммой чуть больше $10,0 млн.

Пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который упал на 9,76 коп., составив 28,0832 UAH/USD.

На 12.47 цена безналичного «американца» на межбанке , удерживаемая на месте балансом спрос/предложение, не покинула отметку 28,08/28,09 UAH/USD. Регулятор на этот час уже покинул рынок.

На фоне этой цифры межбанк, около 12.50 ушел на обеденный перерыв.

Участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.


Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 05 октября с уровней: доллар – 27,95/28,20 UAH/USD, евро – 32,10/32,70 UAH/EUR, рубль - 0,407/0,430 UAH/RUB.

По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу по предложению потерял по 5,0 коп.

Евро по сравнению с 04 октября по спросу и по предложению не изменился.

Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 04 октября по спросу упал на 60 пунктов, потеряв 50 пунктов по оферам.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1512, упав до $1,1506 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись до отметки $1,1510 на открытии торгов в Европе.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 05 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,02/28,10 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 5,0 коп., офера потеряли 7,0 коп.), евро – 32,35/32,60 UAH/EUR (по сравнению с открытием 04 октября спрос упал на 5,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.); рубль - 0,415/0,425 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос понизился на 50 пунктов, офера потеряли 20 пунктов).

На открытии торгов 05 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях низколиквидного равновесия покупок и продаж.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,02/28,10 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 5,0 коп., офера потеряли 7,0 коп.), евро – 32,35/32,60 UAH/EUR (по сравнению с открытием 04 октября спрос упал на 5,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.); рубль - 0,415/0,425 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос понизился на 50 пунктов, офера потеряли 20 пунктов).

На старте торгов 05 октября в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие сделки проходили в балансе спрос/предложение.

На 12.02 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили действующие цены до 28,05-06/28,08-10 UAH/USD, евро – 32,40/32,55-60 UAH/EUR, воспользовавшись ситуацией на межбанке и в рамках мероприятий по выравниванию рынка в баланс. На моменте в столице торговля достаточно вялая, хотя и равновесная.

По состоянию на 12.04 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о снижении действующих цен до уровня 28,05/28,12 UAH/USD, евро – 32,40/32,55 UAH/EUR, рубль 0,415/0,420 UAH/RUB). На указанное время здесь все еще сохранилось доминирование клиентского приноса в оптовых количествах, символически «разбавленное» единичными покупками.

Около 12.17 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного «размылись» приостановив коррекцию. Этому способствовало равновесие покупок и продаж и остановка коррекции «зеленого» безнала.

К указанному часу в городе действовали цены: 28,02-03/28,08-10 UAH/USD, евро – 32,35/32,57 UAH/EUR, рубль 0,415/0,425 UAH/RUB.

В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.

Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 05 октября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,08/28,15 UAH/USD, евро – 32,45/32,63 UAH/EUR, рубль 0,414/0,419 UAH/RUB, Киев опт 28,07/28,13 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,07/28,13 UAH/USD, евро (опт) 32,40/32,65 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,40/32,65 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,05/28,18 UAH/USD, евро – 32,20/32,55 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,420 RUB/USD, Одесса – опт 28,07/28,13 UAH/USD, розница – 28,00/28,17 UAH/USD; Запорожье – 28,07/28,13 UAH/USD; евро – 32,40/32,65 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,420 RUB/USD.

На пятничных торгах отечественного валютного межбанка повторилась история предыдущей сессии: доллара было много, а его покупателей – мало. Регулятор, по сути в одиночку выкупавший «зеленую» ликвидность, не смог предотвратить неуклонное приближение цены «американца» к пороговой отметке 28,00 UAH/USD.

Как и накануне, коррекция безналичного доллара была поддержана аналогичными настроениями на наличном рынке, хотя, признаться, дообеденное снижение цен наличного «американца» было довольно сдержанным.

На безналичном рынке темп отката курса доллара заметно понизился, давая повод ожиданиям терминации «медвежьего» тренда СКВ в ближайшем будущем и вхождения пары доллар-гривня в «буферный» «боковик» предшествующий началу движения валютного маятника в противоположную сторону. Никто режима «курсовых качелей» или циклических изменений в трендах на межбанке еще не отменял.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:52

Re: Валютный рынок в контексте

Що з світовими індексами акцій? Всі червоні...
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Корнеев
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:58

Re: Валютный рынок в контексте

https://news.finance.ua/ru/news/-/43599 ... stva-s-mvf
По его словам, заявления отдельных политиков об увеличении долгов Украины за сотрудничество с МВФ – поверхностные, и без получения средств от МВФ Украину ожидают реальные экономические риски.

“Если до конца зимы Украина не найдет хотя бы 3 млрд долларов США под 2-3% годовых, вполне вероятно, что весну мы встретим с курсом, далеким от прогнозируемого”, – написал Шпек.

“Гиперинфляция будет разъедать экономику страны с невероятной скоростью. Мы снова переживем все финансовые ужасы середины 90-х, кризиса 2008-го и 2014-15 годов, когда за считаные месяцы реальный доход граждан упал сразу в несколько раз”, – утверждает эксперт.

“Уменьшение покупательной способности потянет ВВП вниз. Все достижения последних лет в виде сокращения соотношения долг/ВВП, стабилизация банковской системы, фискальная консолидация начнут разъедаться девальвацией”, – дает Шпек неутешительный прогноз.
это реально ?
свинорыл
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