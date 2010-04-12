RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6423642464256426>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 915
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
585
Всього голосів : 915
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:58

Re: Валютный рынок в контексте

https://news.finance.ua/ru/news/-/43599 ... stva-s-mvf
По его словам, заявления отдельных политиков об увеличении долгов Украины за сотрудничество с МВФ – поверхностные, и без получения средств от МВФ Украину ожидают реальные экономические риски.

“Если до конца зимы Украина не найдет хотя бы 3 млрд долларов США под 2-3% годовых, вполне вероятно, что весну мы встретим с курсом, далеким от прогнозируемого”, – написал Шпек.

“Гиперинфляция будет разъедать экономику страны с невероятной скоростью. Мы снова переживем все финансовые ужасы середины 90-х, кризиса 2008-го и 2014-15 годов, когда за считаные месяцы реальный доход граждан упал сразу в несколько раз”, – утверждает эксперт.

“Уменьшение покупательной способности потянет ВВП вниз. Все достижения последних лет в виде сокращения соотношения долг/ВВП, стабилизация банковской системы, фискальная консолидация начнут разъедаться девальвацией”, – дает Шпек неутешительный прогноз.
это реально ?
свинорыл
yama
 
Повідомлень: 311
З нами з: 12.08.17
Подякував: 614 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:24

  yama написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/435995/ekspert-sprognoziroval-chto-ozhidaet-ukrainu-bez-sotrudnichestva-s-mvf
По его словам, заявления отдельных политиков об увеличении долгов Украины за сотрудничество с МВФ – поверхностные, и без получения средств от МВФ Украину ожидают реальные экономические риски.

“Если до конца зимы Украина не найдет хотя бы 3 млрд долларов США под 2-3% годовых, вполне вероятно, что весну мы встретим с курсом, далеким от прогнозируемого”, – написал Шпек.

“Гиперинфляция будет разъедать экономику страны с невероятной скоростью. Мы снова переживем все финансовые ужасы середины 90-х, кризиса 2008-го и 2014-15 годов, когда за считаные месяцы реальный доход граждан упал сразу в несколько раз”, – утверждает эксперт.

“Уменьшение покупательной способности потянет ВВП вниз. Все достижения последних лет в виде сокращения соотношения долг/ВВП, стабилизация банковской системы, фискальная консолидация начнут разъедаться девальвацией”, – дает Шпек неутешительный прогноз.
это реально ?


Абсолютно реально.
Более того, при таких властях как сейчас этот сценарий наступит даже если МВФ даст денег. Просто он будет более растянут по времени. Скажем не один-два года, а четыре-шесть лет.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
Повідомлень: 2564
З нами з: 26.03.16
Подякував: 124 раз.
Подякували: 794 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:29

Re: Валютный рынок в контексте

Я еще в 2014 говорил - нужно объявлять дефолт.
Где купить биткоин: https://www.bestchange.ru/?p=188598
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6296
З нами з: 21.09.12
Подякував: 466 раз.
Подякували: 762 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:49

  yama написав:
это реально ?


Это синусная клиника,не поможет даже трамадол.
Минфин пошёл на увеличение ставок,сразу нашлись желающие дать в долг правительству,если надо,то ещё поднимут ставки,бюджетного популизма нет,на наличке нет покупателей на валюту,может именно поэтому вытащили нового чёртика,который ещё не примелькался "глядачам" и он окучивает массы,аля Чумак\Кашпировский,беда только в том,что у масс банально нет свободных гривен,люди опять потянулись сдавать "на мороженное",осенняя инфляция опять показала хвост и что под ним находится,так что жёсткий монетаризм даёт свои результаты,на следующий год отдать внешних долгов на неполных 6-ть ярдов баков,их можно даже из резервов свободно налить без последствий,так что уровень "экспердов" и заказухи пробил очередное дно,где только пропаганда их берёт,там где и сама шарится?)))

По налику,28.10 очень даже симпатично,по МБ,сильной просадки не будет,НБУ опять вытащил из кладовки сквпылесмок и безжалостен к медведям :lol: :lol:
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9817
З нами з: 30.12.09
Подякував: 249 раз.
Подякували: 1713 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:57

  somilitark написав:Минфин пошёл на увеличение ставок,сразу нашлись желающие дать в долг правительству,если надо,то ещё поднимут ставки

Важен не размер госдолга, а стоимость его обслуживания. Растущие ставки создают сложный процент на госдолге и обслуживание растет в геометрической прогрессии.
Где купить биткоин: https://www.bestchange.ru/?p=188598
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6296
З нами з: 21.09.12
Подякував: 466 раз.
Подякували: 762 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:02

  yama написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/435995/ekspert-sprognoziroval-chto-ozhidaet-ukrainu-bez-sotrudnichestva-s-mvf
По его словам, заявления отдельных политиков об увеличении долгов Украины за сотрудничество с МВФ – поверхностные, и без получения средств от МВФ Украину ожидают реальные экономические риски.

“Если до конца зимы Украина не найдет хотя бы 3 млрд долларов США под 2-3% годовых, вполне вероятно, что весну мы встретим с курсом, далеким от прогнозируемого”, – написал Шпек.

Гиперинфляция будет разъедать экономику страны с невероятной скоростью. Мы снова переживем все финансовые ужасы середины 90-х, кризиса 2008-го и 2014-15 годов, когда за считаные месяцы реальный доход граждан упал сразу в несколько раз”, – утверждает эксперт.

“Уменьшение покупательной способности потянет ВВП вниз. Все достижения последних лет в виде сокращения соотношения долг/ВВП, стабилизация банковской системы, фискальная консолидация начнут разъедаться девальвацией”, – дает Шпек неутешительный прогноз.
это реально ?

Весь прогноз - 100% нереальний.
Гіперінфляції точно не буде.Для довідки:гіперінфляція,це така інфляція,яку переживала Україна в 90-х,коли ходили купони,яку нещодавно переживала Зімбабве,коли негри везли возик грошей,щоб поповнити мобільний на місяць,і це те,що зараз переживає Венесуела.
Тут своїх Провидців вистачає.
tea
 
Повідомлень: 15880
З нами з: 15.11.08
Подякував: 409 раз.
Подякували: 2061 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:32

  pontardawe88 написав:Немного почитал.Я попал на форум энергетиков

... тут знають ВСЕ!!! :mrgreen:
- тут сидять анал-ітики всього! :mrgreen:
(пора адміністрації форуму ціни на розміщення реклами тут - піднімати! ) :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4904
З нами з: 19.10.15
Подякував: 230 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:37

  somilitark написав:
  yama написав:
это реально ?


Это синусная клиника,не поможет даже трамадол.
Минфин пошёл на увеличение ставок,сразу нашлись желающие дать в долг правительству,если надо,то ещё поднимут ставки,бюджетного популизма нет,на наличке нет покупателей на валюту,может именно поэтому вытащили нового чёртика,который ещё не примелькался "глядачам" и он окучивает массы,аля Чумак\Кашпировский,беда только в том,что у масс банально нет свободных гривен,люди опять потянулись сдавать "на мороженное",осенняя инфляция опять показала хвост и что под ним находится,так что жёсткий монетаризм даёт свои результаты,на следующий год отдать внешних долгов на неполных 6-ть ярдов баков,их можно даже из резервов свободно налить без последствий,так что уровень "экспердов" и заказухи пробил очередное дно,где только пропаганда их берёт,там где и сама шарится?)))

По налику,28.10 очень даже симпатично,по МБ,сильной просадки не будет,НБУ опять вытащил из кладовки сквпылесмок и безжалостен к медведям :lol: :lol:

Володя, подготовьтесь переобуться, потому что в этот раз будет все настолько быстро, что вы даже в воздухе не успеете кеды поменять! :)
Смотрите через 2 недели на всех экранах страны.. :)
Trast
 
Повідомлень: 198
З нами з: 10.03.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:40

  tea написав:.
Гіперінфляції точно не буде.

.
Вот так прямо "точно" :? У вас есть машина времени?
THB
 
Повідомлень: 588
З нами з: 22.07.16
Подякував: 110 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:40

  Shram написав:Абсолютно реально.
Более того, при таких властях как сейчас этот сценарий наступит даже если МВФ даст денег. Просто он будет более растянут по времени. Скажем не один-два года, а четыре-шесть лет.


Зображення
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1621
З нами з: 31.08.09
Подякував: 126 раз.
Подякували: 525 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6423642464256426>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛОБ і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 640, 641, 642
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6419 1361105
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 жов, 2018 15:02
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1343, 1344, 1345
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13447 1514805
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 жов, 2018 14:45
Surfer
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 246017
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.