Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:49

yama написав:

это реально ? это реально ?

Это синусная клиника,не поможет даже трамадол.Минфин пошёл на увеличение ставок,сразу нашлись желающие дать в долг правительству,если надо,то ещё поднимут ставки,бюджетного популизма нет,на наличке нет покупателей на валюту,может именно поэтому вытащили нового чёртика,который ещё не примелькался "глядачам" и он окучивает массы,аля Чумак\Кашпировский,беда только в том,что у масс банально нет свободных гривен,люди опять потянулись сдавать "на мороженное",осенняя инфляция опять показала хвост и что под ним находится,так что жёсткий монетаризм даёт свои результаты,на следующий год отдать внешних долгов на неполных 6-ть ярдов баков,их можно даже из резервов свободно налить без последствий,так что уровень "экспердов" и заказухи пробил очередное дно,где только пропаганда их берёт,там где и сама шарится?)))По налику,28.10 очень даже симпатично,по МБ,сильной просадки не будет,НБУ опять вытащил из кладовки сквпылесмок и безжалостен к медведям