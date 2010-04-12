По его словам, заявления отдельных политиков об увеличении долгов Украины за сотрудничество с МВФ – поверхностные, и без получения средств от МВФ Украину ожидают реальные экономические риски.
“Если до конца зимы Украина не найдет хотя бы 3 млрд долларов США под 2-3% годовых, вполне вероятно, что весну мы встретим с курсом, далеким от прогнозируемого”, – написал Шпек.
“Гиперинфляция будет разъедать экономику страны с невероятной скоростью. Мы снова переживем все финансовые ужасы середины 90-х, кризиса 2008-го и 2014-15 годов, когда за считаные месяцы реальный доход граждан упал сразу в несколько раз”, – утверждает эксперт.
“Уменьшение покупательной способности потянет ВВП вниз. Все достижения последних лет в виде сокращения соотношения долг/ВВП, стабилизация банковской системы, фискальная консолидация начнут разъедаться девальвацией”, – дает Шпек неутешительный прогноз.
По его словам, заявления отдельных политиков об увеличении долгов Украины за сотрудничество с МВФ – поверхностные, и без получения средств от МВФ Украину ожидают реальные экономические риски.
“Если до конца зимы Украина не найдет хотя бы 3 млрд долларов США под 2-3% годовых, вполне вероятно, что весну мы встретим с курсом, далеким от прогнозируемого”, – написал Шпек.
“Гиперинфляция будет разъедать экономику страны с невероятной скоростью. Мы снова переживем все финансовые ужасы середины 90-х, кризиса 2008-го и 2014-15 годов, когда за считаные месяцы реальный доход граждан упал сразу в несколько раз”, – утверждает эксперт.
“Уменьшение покупательной способности потянет ВВП вниз. Все достижения последних лет в виде сокращения соотношения долг/ВВП, стабилизация банковской системы, фискальная консолидация начнут разъедаться девальвацией”, – дает Шпек неутешительный прогноз.
это реально ?
Абсолютно реально. Более того, при таких властях как сейчас этот сценарий наступит даже если МВФ даст денег. Просто он будет более растянут по времени. Скажем не один-два года, а четыре-шесть лет.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Это синусная клиника,не поможет даже трамадол. Минфин пошёл на увеличение ставок,сразу нашлись желающие дать в долг правительству,если надо,то ещё поднимут ставки,бюджетного популизма нет,на наличке нет покупателей на валюту,может именно поэтому вытащили нового чёртика,который ещё не примелькался "глядачам" и он окучивает массы,аля Чумак\Кашпировский,беда только в том,что у масс банально нет свободных гривен,люди опять потянулись сдавать "на мороженное",осенняя инфляция опять показала хвост и что под ним находится,так что жёсткий монетаризм даёт свои результаты,на следующий год отдать внешних долгов на неполных 6-ть ярдов баков,их можно даже из резервов свободно налить без последствий,так что уровень "экспердов" и заказухи пробил очередное дно,где только пропаганда их берёт,там где и сама шарится?)))
По налику,28.10 очень даже симпатично,по МБ,сильной просадки не будет,НБУ опять вытащил из кладовки сквпылесмок и безжалостен к медведям
По его словам, заявления отдельных политиков об увеличении долгов Украины за сотрудничество с МВФ – поверхностные, и без получения средств от МВФ Украину ожидают реальные экономические риски.
“Если до конца зимы Украина не найдет хотя бы 3 млрд долларов США под 2-3% годовых, вполне вероятно, что весну мы встретим с курсом, далеким от прогнозируемого”, – написал Шпек.
“Гиперинфляция будет разъедать экономику страны с невероятной скоростью. Мы снова переживем все финансовые ужасы середины 90-х, кризиса 2008-го и 2014-15 годов, когда за считаные месяцы реальный доход граждан упал сразу в несколько раз”, – утверждает эксперт.
“Уменьшение покупательной способности потянет ВВП вниз. Все достижения последних лет в виде сокращения соотношения долг/ВВП, стабилизация банковской системы, фискальная консолидация начнут разъедаться девальвацией”, – дает Шпек неутешительный прогноз.
это реально ?
Весь прогноз - 100% нереальний. Гіперінфляції точно не буде.Для довідки:гіперінфляція,це така інфляція,яку переживала Україна в 90-х,коли ходили купони,яку нещодавно переживала Зімбабве,коли негри везли возик грошей,щоб поповнити мобільний на місяць,і це те,що зараз переживає Венесуела. Тут своїх Провидців вистачає.
Это синусная клиника,не поможет даже трамадол. Минфин пошёл на увеличение ставок,сразу нашлись желающие дать в долг правительству,если надо,то ещё поднимут ставки,бюджетного популизма нет,на наличке нет покупателей на валюту,может именно поэтому вытащили нового чёртика,который ещё не примелькался "глядачам" и он окучивает массы,аля Чумак\Кашпировский,беда только в том,что у масс банально нет свободных гривен,люди опять потянулись сдавать "на мороженное",осенняя инфляция опять показала хвост и что под ним находится,так что жёсткий монетаризм даёт свои результаты,на следующий год отдать внешних долгов на неполных 6-ть ярдов баков,их можно даже из резервов свободно налить без последствий,так что уровень "экспердов" и заказухи пробил очередное дно,где только пропаганда их берёт,там где и сама шарится?)))
По налику,28.10 очень даже симпатично,по МБ,сильной просадки не будет,НБУ опять вытащил из кладовки сквпылесмок и безжалостен к медведям
Володя, подготовьтесь переобуться, потому что в этот раз будет все настолько быстро, что вы даже в воздухе не успеете кеды поменять! Смотрите через 2 недели на всех экранах страны..
Shram написав:Абсолютно реально. Более того, при таких властях как сейчас этот сценарий наступит даже если МВФ даст денег. Просто он будет более растянут по времени. Скажем не один-два года, а четыре-шесть лет.