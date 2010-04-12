Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:06

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в четверг относительно доллара на 14,50 коп., на торгах пятницы повысился на 9,03 коп., оказавшись на уровне 28,0848 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 05-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв заметные 9,76 коп., составил 28,0832 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 05 октября с уровней предыдущего закрытия 28,13/28,16 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.03 курс доллара, выйдя в реальную сферу, заметно потерял в цене, упав к 28,10/28,12 UAH/USD, не покидая эту отметку до 10.38 Киева.

На указанный час курс доллара понизился до 28,08/28,10, а спустя 28 минут, на 11.08, оказался на уровне 28,07/28,08 UAH/USD.



К 11.45 «американец» на межбанке упал до 28,06/28,07 UAH/USD, и этот внутридневной минимум цен заставил регулятор появиться на переполненном долларами рынке для скупки «зеленой» ликвидности с платформы Matching.

Кроме регулятора, как и накануне, серьезных покупателей СКВ на рынке не было – нерезиденты свернули свой проект репатриации дивидендов еще в среду, уйдя с рынка около 12.18 Киева

Второй причиной пролонгации падения курса доллара стала пассивность импортеров, которые обычно приобретают СКВ на излете месяца.



Мероприятия НБУ, пополнившего свои резервы суммой больше $10,0 млн., меж тем, принесли свои плоды – к 11.51 откат «американца» на межбанке прекратился, а доллар даже приподнялся к 28,08/28,10 UAH/USD.



Пополудни, около 12.23 НБУ ушел на обед, а доллар на этом фоне сузил спред до 28,06/28,09 UAH/USD.



Вскоре, с 13.00 стартовал «порционный» рост долларовых цен, вызванный, по всей видимости, появлением на рынке игроков, предпочитавших проводить выходные, пребывая в «старом надежном» долларе.



Послеобеденное «зеленое» ралли на пустеющем межбанке подняло цену «американца» на финише торгов до 28,08/28,10 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими до закрытия торгов.



Сессия по безналичному доллару на межбанке в пятницу завершились в районе этой отметки.



Большинство сделок на межбанке в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,0848 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,06% с 28,0672 UAH/USD до 28,0848 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 05 октября гривня overnight котировалась банками по 16,00/18,00% годовых (с 12.14 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 05 октября, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, начиная со второй половины среды заметно вырос приток экспортной выручки, 50% которой подлежало обязательной продаже.



Во-вторых, поскольку нерезиденты свернули свои покупки СКВ, завершив сезон репатриации дивидендов, а импортеры также саботировали спрос, на рынке случился дефицит покупателей СКВ. Регулятор, с платформы Matching выкупал долларовые «излишки», но заморозить «медвежий» тренд «американца» ему было не по силам. Да, собственно, этой цели у НБУ и не было.



В-третьих, коррекцию безналичного «американца» поддержал «медвежий» тренд наличного доллара.



В-четвертых, коррекции доллара на межбанке в пятницу способствовали признаки некоторого «сжатия» гривневой ликвидности, о чем дали понять опустившиеся с уровня 50 962,6 млн. грн. к отметке 50 203,9 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 05 октября немного понизились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, рынок доллара стал менее «медвежьим» (если накануне доллар потерял 14,50 коп. по средневзвешенному курсу, нынче СКВ понизилась на 9,03 коп.).



Во-вторых, к пятнице падает приток экспортной выручки и-за рубежа, снижая объем ее обязательных продаж.



В-третьих, на рынке 05-го снова появился НБУ с гривневой интервенцией, однако он на сей раз выкупил меньше долларовой ликвидности, чем в четверг.



Дата: 05 октября 2018 г. 16.30



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 28,05-07/28,12-14 UAH/USD (с утра – 28,02/28,10 UAH/USD, к полудню - 28,02-03/28,08-10 UAH/USD)

€ – 32,40/32,60 UAH/EUR (с утра – 32,40/32,63 UAH/EUR, к полудню - 32,37/32,55 UAH/EUR)

RUB – 0,412/0,422 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,425 UAH/RUB, к полудню - 0,415/0,425 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях равновесия покупок и продаж валюты. Это равновесие из-за заметного опережения падающего рынка дисконтированными на старте ценами, до полудня по сути не нуждалось в ценовой поддержке.



Около 12.17 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного «размылись» приостановив коррекцию. Этому способствовало равновесие покупок и продаж и остановка коррекции «зеленого» безнала.



К указанному часу в городе действовали цены: 28,02-03/28,08-10 UAH/USD, евро – 32,35/32,57 UAH/EUR, рубль 0,415/0,425 UAH/RUB.



В дальнейшем валютчики Днепра заморозили снижение цен и даже немного приподняли их, не желая на выходные оставаться «в бумаге». Этот привычный для пятницы «маневр» не нарушил равновесие покупок и продаж, благодаря которому обороты немного выросли, заслужив от оптовиков Днепра «четверку с плюсом», констатировав улучшение показателей предыдущей сессии.





Дата: 05 октября 2018 г. 16.14

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 28,07/27,13 UAH/USD (с утра 28,07/28,13 UAH/USD, к полудню 28,05-06/28,08-10 UAH/USD)

€ 32,45/32,60-65 UAH/EUR (с утра 32,40/32,65 UAH/EUR, 32,40/32,55-60 UAH/EUR, к полудню 32,65-70/32,80-85 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 05 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.



До полудня киевские «неформалы» наличного рынка сохранили равновесие покупок ценой снижения действующих цен. Откат шел не только из-за «зеленых медведей» межбанка, но и в рамках мероприятий по обеспечению равновесия спроса и оферов.



На 12.02 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили и «размыли» действующие цены до 28,05-06/28,08-10 UAH/USD, евро – 32,40/32,55-60 UAH/EUR, воспользовавшись ситуацией на межбанке и в рамках мероприятий по выравниванию рынка в баланс. На моменте в столице торговля достаточно вялая, хотя и равновесная.



После обеда на столичном наличном рынке коррекция действующих цен прекратилась, дав старт незначительному росту к уровням открытия.

При этом сбалансированность рынка сохранилась, хотя ликвидность его оставляла желать лучшего.



По итогам дня обороты на киевском наличном рынке остались на уровне предыдущей сессии, заслужив от местных валютчиков «тройку».



Дата: 05 октября 2018 г. 16.23



Рынок Запорожья, опт:



$ - 28,07/28,13 UAH/USD (с утра - 28,07/28,13 UAH/USD, к полудню – 28,05/28,12 UAH/USD)

€ – 32,40/32,60 UAH/EUR (с утра – 32,40/32,65 UAH/EUR, к полудню – 32,40/32,55 UAH/EUR)

RUB – 0,415/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,420 UAH/RUB, к полудню 0,415/0,420 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях

преобладания клиентского приноса оптовых партий доллара. Со слов запорожцев, у них обострение гривнедефицита.



В период до полудня на рынке города сохранялось преобладание клиентского предложения СКВ, склоняя запорожцев к коррекции тамошних цен. При этом постепенно начали появляться единичные покупки СКВ.



По состоянию на 12.04 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о снижении действующих цен до уровня 28,05/28,12 UAH/USD, евро – 32,40/32,55 UAH/EUR, рубль 0,415/0,420 UAH/RUB). На указанное время здесь все еще сохранилось доминирование клиентского приноса в оптовых количествах, символически «разбавленное» единичными покупками.



После обеда на рынке Запорожья активность покупателей выросла, в конечном счете выровняв местный рынок в баланс спрос/предложение.



Последнее к закрытию немного приподняло действующие цены, а также обеспечило прогресс на участке ликвидности.



Обороты, заслужив от запорожцев «четверку», улучшили «посредственные» показатели предыдущей сессии.



Дата: 05 октября 2018 г. на 16.00



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 28,07/28,14 UAH/USD (с утра - 28,08/28,15 UAH/USD, к полудню - 28,05/28,12 UAH/USD)

€ – 32,45/32,60 UAH/EUR (с утра – 32,45/32,63 UAH/EUR, к полудню - 32,40/32,60 UAH/EUR)

RUB 0,415/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,414/0,419 UAH/RUB, к полудню - 0,414/0,420 UAH/RUB)



US

