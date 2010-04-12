Так і підстави які?Не отримаємо транш чи щось інше?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:41
Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:49
Роман Шпек, конечно, несколько нагнетает, поэтому не давал ссылку на него (читал ещё позавчера). Но и утверждать, что вариант совершенно нереальный, как пишут некоторые, я тоже не стал бы.
ЗВР Украины на 31.08.2018 - 17 229,83 млн. долл.
По табличке, кот. давал пару дней назад zzzzzz (ещё раз спасибо ему) в следующем году мы должны вернуть по сегодняшнему курсу примерно 6 млрд. долл. внешнего и 7 млрд. внутреннего долга. С внутр. долгом возможны варианты, но внешний отдавать точно придется. ЗВР вроде и хватает, даже с избытком.
Правда, это только государственный долг (не знаю, входит ли в эту цифру долг гарантированный государством). Есть ещё долги предприятий.
Когда порой пишут, что это проблемы предприятий, то это, мягко говоря, не совсем так (или совсем не так). Если предприятия не смогут перекредитоваться, то либо массовые банкротства, либо они выйдут с покупками доллара на межбанк. Какой курс станет после этого, предсказывать не берусь. Либо НБУ будет сливать ЗВР ещё и на эти покупки предприятиями.
Таким образом, по срокам Шпек, возможно, и нагнетает, но в принципе ситуация достаточно напряжённая.
Занимать на рынке под 10+%, конечно, можно, но ещё вопрос дадут или нет. И стоимость обслуживания будет несколько зашкаливать, как правильно пишет Zebra.
Объявить дефолт ... Кто помнит (а молодёжь может посмотреть) результаты дефолта РФ в 1998 - курс рубля упал в 4 раза с 6 до 24. Во сколько раз упадёт у нас?
С инфляцией вопрос будет стоять несколько иначе. Импорт, сами понимаете, вырастет в цене пропорционально. Картошка и капуста, может, и не особо подорожают - у людей не будет денег покупать дороже. Сколько будет стоить бензин и отопление говорить не хочу. О 5 рейсах в час на Египет больше писать не будут.
Можно ли это называть гиперинфляцией, решайте сами.
О других последствиях писать не буду. Доходы в долл. эквив. ... Границу придётся закрывать (с нашей стороны) и вводить выездные визы как в Союзе.
pesikot, в 2014-15 мы таки были очень недалеки от дефолта. Если бы не яреськовская реструктуризация (которая граничила с дефолтом) и не поддержка МВФ, то дефолт, по-видимому, был бы. Другой вопрос, что дефолт тогда, возможно, был бы легче, чем сегодня.
Чай, Шпек пишет как раз о ситуации, когда не удастся договориться с МВФ.
А "две недели" - решение по ценам на газ отложено почему-то в этот раз не на месяц, а до 18.10.2018.
P.s. В этой ситуации грустно читать 2006-го с призывами "все в гривню" без указаний на риски такого решения.
P.p.s. Добавлю ещё пару цифр.
Госдолг Украины на 31.08.2018 - 1 070 820 млн., гарантированный - 273 569 млн. грн., что по курсу на эту дату эквив. 37,864 млрд. и 9,673 млрд. долл., соответственно. Т. е. всего 47,54 млрд. долл.
Валовой внешний долг Украины на 30.06.2018 - 113,751 млрд. долл.
Цифры отсюда -
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 05 жов, 2018 15:25, всього редагувалось 3 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:04
Статистика появляется обычно еженедельно.
US
Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:06
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в четверг относительно доллара на 14,50 коп., на торгах пятницы повысился на 9,03 коп., оказавшись на уровне 28,0848 UAH/USD.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 05-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв заметные 9,76 коп., составил 28,0832 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 05 октября с уровней предыдущего закрытия 28,13/28,16 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.03 курс доллара, выйдя в реальную сферу, заметно потерял в цене, упав к 28,10/28,12 UAH/USD, не покидая эту отметку до 10.38 Киева.
На указанный час курс доллара понизился до 28,08/28,10, а спустя 28 минут, на 11.08, оказался на уровне 28,07/28,08 UAH/USD.
К 11.45 «американец» на межбанке упал до 28,06/28,07 UAH/USD, и этот внутридневной минимум цен заставил регулятор появиться на переполненном долларами рынке для скупки «зеленой» ликвидности с платформы Matching.
Кроме регулятора, как и накануне, серьезных покупателей СКВ на рынке не было – нерезиденты свернули свой проект репатриации дивидендов еще в среду, уйдя с рынка около 12.18 Киева
Второй причиной пролонгации падения курса доллара стала пассивность импортеров, которые обычно приобретают СКВ на излете месяца.
Мероприятия НБУ, пополнившего свои резервы суммой больше $10,0 млн., меж тем, принесли свои плоды – к 11.51 откат «американца» на межбанке прекратился, а доллар даже приподнялся к 28,08/28,10 UAH/USD.
Пополудни, около 12.23 НБУ ушел на обед, а доллар на этом фоне сузил спред до 28,06/28,09 UAH/USD.
Вскоре, с 13.00 стартовал «порционный» рост долларовых цен, вызванный, по всей видимости, появлением на рынке игроков, предпочитавших проводить выходные, пребывая в «старом надежном» долларе.
Послеобеденное «зеленое» ралли на пустеющем межбанке подняло цену «американца» на финише торгов до 28,08/28,10 UAH/USD.
Эти цены оставались действующими до закрытия торгов.
Сессия по безналичному доллару на межбанке в пятницу завершились в районе этой отметки.
Большинство сделок на межбанке в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,0848 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,06% с 28,0672 UAH/USD до 28,0848 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 05 октября гривня overnight котировалась банками по 16,00/18,00% годовых (с 12.14 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 05 октября, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, начиная со второй половины среды заметно вырос приток экспортной выручки, 50% которой подлежало обязательной продаже.
Во-вторых, поскольку нерезиденты свернули свои покупки СКВ, завершив сезон репатриации дивидендов, а импортеры также саботировали спрос, на рынке случился дефицит покупателей СКВ. Регулятор, с платформы Matching выкупал долларовые «излишки», но заморозить «медвежий» тренд «американца» ему было не по силам. Да, собственно, этой цели у НБУ и не было.
В-третьих, коррекцию безналичного «американца» поддержал «медвежий» тренд наличного доллара.
В-четвертых, коррекции доллара на межбанке в пятницу способствовали признаки некоторого «сжатия» гривневой ликвидности, о чем дали понять опустившиеся с уровня 50 962,6 млн. грн. к отметке 50 203,9 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 05 октября немного понизились, имея для этого следующие причины.
Во-первых, рынок доллара стал менее «медвежьим» (если накануне доллар потерял 14,50 коп. по средневзвешенному курсу, нынче СКВ понизилась на 9,03 коп.).
Во-вторых, к пятнице падает приток экспортной выручки и-за рубежа, снижая объем ее обязательных продаж.
В-третьих, на рынке 05-го снова появился НБУ с гривневой интервенцией, однако он на сей раз выкупил меньше долларовой ликвидности, чем в четверг.
Дата: 05 октября 2018 г. 16.30
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 28,05-07/28,12-14 UAH/USD (с утра – 28,02/28,10 UAH/USD, к полудню - 28,02-03/28,08-10 UAH/USD)
€ – 32,40/32,60 UAH/EUR (с утра – 32,40/32,63 UAH/EUR, к полудню - 32,37/32,55 UAH/EUR)
RUB – 0,412/0,422 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,425 UAH/RUB, к полудню - 0,415/0,425 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях равновесия покупок и продаж валюты. Это равновесие из-за заметного опережения падающего рынка дисконтированными на старте ценами, до полудня по сути не нуждалось в ценовой поддержке.
Около 12.17 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного «размылись» приостановив коррекцию. Этому способствовало равновесие покупок и продаж и остановка коррекции «зеленого» безнала.
К указанному часу в городе действовали цены: 28,02-03/28,08-10 UAH/USD, евро – 32,35/32,57 UAH/EUR, рубль 0,415/0,425 UAH/RUB.
В дальнейшем валютчики Днепра заморозили снижение цен и даже немного приподняли их, не желая на выходные оставаться «в бумаге». Этот привычный для пятницы «маневр» не нарушил равновесие покупок и продаж, благодаря которому обороты немного выросли, заслужив от оптовиков Днепра «четверку с плюсом», констатировав улучшение показателей предыдущей сессии.
Дата: 05 октября 2018 г. 16.14
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 28,07/27,13 UAH/USD (с утра 28,07/28,13 UAH/USD, к полудню 28,05-06/28,08-10 UAH/USD)
€ 32,45/32,60-65 UAH/EUR (с утра 32,40/32,65 UAH/EUR, 32,40/32,55-60 UAH/EUR, к полудню 32,65-70/32,80-85 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 05 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.
До полудня киевские «неформалы» наличного рынка сохранили равновесие покупок ценой снижения действующих цен. Откат шел не только из-за «зеленых медведей» межбанка, но и в рамках мероприятий по обеспечению равновесия спроса и оферов.
На 12.02 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили и «размыли» действующие цены до 28,05-06/28,08-10 UAH/USD, евро – 32,40/32,55-60 UAH/EUR, воспользовавшись ситуацией на межбанке и в рамках мероприятий по выравниванию рынка в баланс. На моменте в столице торговля достаточно вялая, хотя и равновесная.
После обеда на столичном наличном рынке коррекция действующих цен прекратилась, дав старт незначительному росту к уровням открытия.
При этом сбалансированность рынка сохранилась, хотя ликвидность его оставляла желать лучшего.
По итогам дня обороты на киевском наличном рынке остались на уровне предыдущей сессии, заслужив от местных валютчиков «тройку».
Дата: 05 октября 2018 г. 16.23
Рынок Запорожья, опт:
$ - 28,07/28,13 UAH/USD (с утра - 28,07/28,13 UAH/USD, к полудню – 28,05/28,12 UAH/USD)
€ – 32,40/32,60 UAH/EUR (с утра – 32,40/32,65 UAH/EUR, к полудню – 32,40/32,55 UAH/EUR)
RUB – 0,415/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,420 UAH/RUB, к полудню 0,415/0,420 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
преобладания клиентского приноса оптовых партий доллара. Со слов запорожцев, у них обострение гривнедефицита.
В период до полудня на рынке города сохранялось преобладание клиентского предложения СКВ, склоняя запорожцев к коррекции тамошних цен. При этом постепенно начали появляться единичные покупки СКВ.
По состоянию на 12.04 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о снижении действующих цен до уровня 28,05/28,12 UAH/USD, евро – 32,40/32,55 UAH/EUR, рубль 0,415/0,420 UAH/RUB). На указанное время здесь все еще сохранилось доминирование клиентского приноса в оптовых количествах, символически «разбавленное» единичными покупками.
После обеда на рынке Запорожья активность покупателей выросла, в конечном счете выровняв местный рынок в баланс спрос/предложение.
Последнее к закрытию немного приподняло действующие цены, а также обеспечило прогресс на участке ликвидности.
Обороты, заслужив от запорожцев «четверку», улучшили «посредственные» показатели предыдущей сессии.
Дата: 05 октября 2018 г. на 16.00
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 28,07/28,14 UAH/USD (с утра - 28,08/28,15 UAH/USD, к полудню - 28,05/28,12 UAH/USD)
€ – 32,45/32,60 UAH/EUR (с утра – 32,45/32,63 UAH/EUR, к полудню - 32,40/32,60 UAH/EUR)
RUB 0,415/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,414/0,419 UAH/RUB, к полудню - 0,414/0,420 UAH/RUB)
US
Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:25
Разве в тексте было сказано про дефолт?
Было сказано про девальвацию, про инфляцию и негативные их последствия для реальной экономики.
Но чукча не читатель, он писатель...
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:45
У нас з 2014 по 2018 рік курс стрибнув більше,ніж втричі,а максимальна інфляція,яка була за цей період,якщо не зражєує пам"ять,48% за якийсь рік.
Це далеко не гіперінфляція.
Максимум,що я очікую,як писав Провидець,девальвацію відсотків у 40%.І то ще зірки повинні так невдало скластить,щоб була така інфляція.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:54
Ещё маленькая цитата:
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Додано: П'ят 05 жов, 2018 16:07
и в этом году треть на долги, но в реальности будет больше 35% (бюджет не выполнен по наполнению), сумма долгов -цифра реальная, а бюджет -это forecast
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: П'ят 05 жов, 2018 16:40
Re: Валютный рынок в контексте
спасибо спасибо господа. Мнения разделились. Я буду играть на понижение ... вот только не знаю вабанк или нет . А почему нам ( украинцам) как богоизбранным и вообщем все такое не простить\ отсрочить\ Реструктуризировать этот платеж по долгу , Яресько когда-то там что-то Реструктуризровала ... или это уже платеж по Реструктуризированному долгу будет ?
Кому конкретно мы должны? США как главному члену МВФ ? Или по частным займам ?
Востаннє редагувалось yama в П'ят 05 жов, 2018 16:41, всього редагувалось 1 раз.
свинорыл
Додано: П'ят 05 жов, 2018 16:40
А тем временем
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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