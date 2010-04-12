Додано: П'ят 05 жов, 2018 17:37

pesikot написав: ЛАД

Вы бы потрудились прочитать понятие "дефолт", а потом начали бы писать высокопарные речи - это раз.

Нам постоянно из-за поребрика вещают, что Украина или объявит дефолт, или замерзнет без газа, или будет голод без урожая - это два. Кстати, почитайте Кудрявого на соседней ветке, опять про голод.

История не имеет сослагательного наклонения - это три.

В Украине дефолтов, в классическом его определении не было. Дефолт был в России в 1998 году. Вы бы потрудились прочитать понятие "дефолт", а потом начали бы писать высокопарные речи - это раз.Нам постоянно из-за поребрика вещают, что Украина или объявит дефолт, или замерзнет без газа, или будет голод без урожая - это два. Кстати, почитайте Кудрявого на соседней ветке, опять про голод.История не имеет сослагательного наклонения - это три.В Украине дефолтов, в классическом его определении не было. Дефолт был в России в 1998 году.

Где Вы увидели "высокопарность" - это раз.Что "вещают" из-за поребрика, меня, в отличие от Вас, волнует слабо - это два. (Кстати, Вам совет - меньше обращайте внимание на эти "вещания" или вообще не читайте их)."История не имеет сослагательного наклонения - это три." Согласен. Но при этом желательно усваивать её уроки и не забывать, что если повезло один раз, это не значит, что повезёт повторно.Я где-то писал, что в Украине был дефолт? Это четыре.Хотелось бы хоть раз увидеть Ваш пост по делу.Может, Вы расскажете, как может жить государство, у кот. импорт почти постоянно превышает экспорт, а иностранные инвестиции крайне низкие?