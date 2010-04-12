Это понятно, но я не к тому.
Я больше хотел отметить конец цитаты - обслуживание долга почти равно погашению. А что будет, если заменять долги перед МВФ под низкие % рыночными под 10+%?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 16:43
Это понятно, но я не к тому.
Я больше хотел отметить конец цитаты - обслуживание долга почти равно погашению. А что будет, если заменять долги перед МВФ под низкие % рыночными под 10+%?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Додано: П'ят 05 жов, 2018 16:44
Там ключова фраза - резерви покривають 2.8 місяців імпорту.
Станом на 1 листопада ситуація буде ще гірша,ЗВР вже не покриватимуть 2.8 місяців,а менше.
Тому в цьому місяці бажано б хоча б отримати інформацію про транш,підвищивши перед цим ціни на газ.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 16:51
Re: Валютный рынок в контексте
Откупил на всю свободную гривну.
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 17:14
ЛАД
Вы бы потрудились прочитать понятие "дефолт", а потом начали бы писать высокопарные речи - это раз.
Нам постоянно из-за поребрика вещают, что Украина или объявит дефолт, или замерзнет без газа, или будет голод без урожая - это два. Кстати, почитайте Кудрявого на соседней ветке, опять про голод.
История не имеет сослагательного наклонения - это три.
В Украине дефолтов, в классическом его определении не было. Дефолт был в России в 1998 году.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 17:17
На понижение чего?
В смысле ставите на рост доллара?
"Фантастика в следующем зале".
С реструктуризацией Яресько мне не очень понятно - с одной стороны, вроде, до 2019, с другой, выплаты с 2021.
Там, кстати, списали 20% долга, и это считается очень хорошим результатом.
Должны всем - и МВФ, и ЕС, и США. По соглашению Яресько должны частным кредиторам.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 05 жов, 2018 17:43, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Додано: П'ят 05 жов, 2018 17:19
Shram
так замените "дефолт" на "гиперинфляцию" - суть не поменяется
Или вы не читатель, а пейсатель ?
Додано: П'ят 05 жов, 2018 17:30
Супермикро ставила на свои серверные материнки чип, размером с клопа, который позволял китайцам сливать с них данные...таки помидоры...
Додано: П'ят 05 жов, 2018 17:33
Ого, нехило...
вроде ожидали меньшего снижения.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: П'ят 05 жов, 2018 17:34
Вы понимаете разницу между двумя этими понятиями?
Это как заменять круглое теплым...
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: П'ят 05 жов, 2018 17:37
Где Вы увидели "высокопарность" - это раз.
Что "вещают" из-за поребрика, меня, в отличие от Вас, волнует слабо - это два. (Кстати, Вам совет - меньше обращайте внимание на эти "вещания" или вообще не читайте их).
"История не имеет сослагательного наклонения - это три." Согласен. Но при этом желательно усваивать её уроки и не забывать, что если повезло один раз, это не значит, что повезёт повторно.
Я где-то писал, что в Украине был дефолт? Это четыре.
P.s. Хотелось бы хоть раз увидеть Ваш пост по делу.
Может, Вы расскажете, как может жить государство, у кот. импорт почти постоянно превышает экспорт, а иностранные инвестиции крайне низкие?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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