pesikot написав:Shram так замените "дефолт" на "гиперинфляцию" - суть не поменяется Или вы не читатель, а пейсатель ?
Вы понимаете разницу между двумя этими понятиями? Это как заменять круглое теплым...
Я-то понимаю. Как и понимаю то, что вы и вам подобные постоянно генерите новостной шум, как в Украине будет плохо. И не важно, гиперинфляция или дефолт, суть понятий не важна, вы жонглируете такими понятиями, о которых даже представления не имеете. Вам важно "сообщить", что в ближайший год-два в Украине обязательно случится что-то нехорошее. Неважно, 2014 год, 2015 год или 2018 год сейчас. Теперь понятно, ольгинец ?
"Более 40% доходов государственного бюджета предстоит оплатить на погашение и обслуживание государственного долга, что уменьшает возможности бюджета для осуществления социально-экономических расходов. А значит уменьшаются возможности для повышения пенсий, зарплат и социальных выплат, а также для строительства дорог, новых школ, больниц, детских садов и вообще развития инфраструктуры" - заявил Пацкан.
tea написав:Там ключова фраза - резерви покривають 2.8 місяців імпорту. Станом на 1 листопада ситуація буде ще гірша,ЗВР вже не покриватимуть 2.8 місяців,а менше
Скажем так, последние месяцы этого года - малорепрезентативные. Ведь скоро заканчивается действие льготного акциза и НДС на импорт авто. И через пару месяцев многие модели подорожают вдвое. Для многих желающих колесницу - последний шанс подсуетиться/занять/кредитнуться и тд или покупка отодвинется на год - два позже. Это провоцирует аномальный рост импорта.