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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6425642664276428

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 915
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
585
Всього голосів : 915
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 17:40

  edvardd написав:Супермикро ставила на свои серверные материнки чип, размером с клопа, который позволял китайцам сливать с них данные...таки помидоры...

Ставили на китайских заводах американской компании. Идею Трампа вернуть производство домой поймут со времнем.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 17:43

  Shram написав:
  pesikot написав:Shram
так замените "дефолт" на "гиперинфляцию" - суть не поменяется :-)
Или вы не читатель, а пейсатель ? :)


Вы понимаете разницу между двумя этими понятиями?
Это как заменять круглое теплым...

Я-то понимаю.
Как и понимаю то, что вы и вам подобные постоянно генерите новостной шум, как в Украине будет плохо. И не важно, гиперинфляция или дефолт, суть понятий не важна, вы жонглируете такими понятиями, о которых даже представления не имеете.
Вам важно "сообщить", что в ближайший год-два в Украине обязательно случится что-то нехорошее.
Неважно, 2014 год, 2015 год или 2018 год сейчас.
Теперь понятно, ольгинец ? :-)
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 18:00

pesikot
Кроме "козни ольгинцев" на валютной ветке есть что сказать?
ДС сегодня что-то излишне демократичен
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 18:10

  antey1969 написав:pesikot
Кроме "козни ольгинцев" на валютной ветке есть что сказать?
ДС сегодня что-то излишне демократичен

Сегодня пятница, не понятно почему потерли последние сообщения.
Где купить биткоин: https://www.bestchange.ru/?p=188598
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 18:25

"Более 40% доходов государственного бюджета предстоит оплатить на погашение и обслуживание государственного долга, что уменьшает возможности бюджета для осуществления социально-экономических расходов. А значит уменьшаются возможности для повышения пенсий, зарплат и социальных выплат, а также для строительства дорог, новых школ, больниц, детских садов и вообще развития инфраструктуры" - заявил Пацкан.

https://kurs.com.ua/novost/83812-schetnaja-palata-deneg-na-povishenie-zarplat-i-pensii-net/
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 18:27

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Там ключова фраза - резерви покривають 2.8 місяців імпорту.
Станом на 1 листопада ситуація буде ще гірша,ЗВР вже не покриватимуть 2.8 місяців,а менше

Скажем так, последние месяцы этого года - малорепрезентативные. Ведь скоро заканчивается действие льготного акциза и НДС на импорт авто. И через пару месяцев многие модели подорожают вдвое. Для многих желающих колесницу - последний шанс подсуетиться/занять/кредитнуться и тд или покупка отодвинется на год - два позже. Это провоцирует аномальный рост импорта.
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  #<1 ... 6425642664276428
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