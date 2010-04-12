RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6426642764286429>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 915
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
585
Всього голосів : 915
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 17:40

  edvardd написав:Супермикро ставила на свои серверные материнки чип, размером с клопа, который позволял китайцам сливать с них данные...таки помидоры...

Ставили на китайских заводах американской компании. Идею Трампа вернуть производство домой поймут со времнем.
Где купить биткоин: https://www.bestchange.ru/?p=188598
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6298
З нами з: 21.09.12
Подякував: 466 раз.
Подякували: 764 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 18:25

"Более 40% доходов государственного бюджета предстоит оплатить на погашение и обслуживание государственного долга, что уменьшает возможности бюджета для осуществления социально-экономических расходов. А значит уменьшаются возможности для повышения пенсий, зарплат и социальных выплат, а также для строительства дорог, новых школ, больниц, детских садов и вообще развития инфраструктуры" - заявил Пацкан.

https://kurs.com.ua/novost/83812-schetnaja-palata-deneg-na-povishenie-zarplat-i-pensii-net/
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 10483
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3271 раз.
Подякували: 3096 раз.
 
Профіль
1
2
4
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 18:27

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Там ключова фраза - резерви покривають 2.8 місяців імпорту.
Станом на 1 листопада ситуація буде ще гірша,ЗВР вже не покриватимуть 2.8 місяців,а менше

Скажем так, последние месяцы этого года - малорепрезентативные. Ведь скоро заканчивается действие льготного акциза и НДС на импорт авто. И через пару месяцев многие модели подорожают вдвое. Для многих желающих колесницу - последний шанс подсуетиться/занять/кредитнуться и тд или покупка отодвинется на год - два позже. Это провоцирует аномальный рост импорта.
serega_rubin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 583
З нами з: 22.01.15
Подякував: 30 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 18:54

  serega_rubin написав:
  tea написав:Там ключова фраза - резерви покривають 2.8 місяців імпорту.
Станом на 1 листопада ситуація буде ще гірша,ЗВР вже не покриватимуть 2.8 місяців,а менше

Скажем так, последние месяцы этого года - малорепрезентативные. Ведь скоро заканчивается действие льготного акциза и НДС на импорт авто. И через пару месяцев многие модели подорожают вдвое. Для многих желающих колесницу - последний шанс подсуетиться/занять/кредитнуться и тд или покупка отодвинется на год - два позже. Это провоцирует аномальный рост импорта.

Вы не в теме.....ничего не подорожает,наоборот планируют в октябре,ноябре решить новые правила растаможки.
Ставки будут чуть дешевле,чем сейчас.
komant733
 
Повідомлень: 132
З нами з: 07.03.16
Подякував: 8 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 19:09

Євродепутати обурені, що дірки в бюджеті України створюють олігархи, а закриває ЄС
Депутати Європарламенту вважають, що в Україні необхідно змінити законодавство і унеможливити концентрацію багатства і політичної влади в декількох приватних руках.
... їх (депутатів Європарламенту - ред) зачепило те, що ЄС доводиться надавати стільки фінансової підтримки Україні для закриття дірок в бюджеті", - сказав Антонюк.

"У висновках (до звіту - ЕП) ми говоримо, що ці 540 млн доларів дорівнюють річній фінансовій допомозі Євросоюзу для закриття бюджетних дірок. Ці діри створюють олігархи, а їх повинен закривати ЄС з бюджету. Депутатів це обурило", - додав він.

За словами Антонюка, реакція депутатів європарламенту полягала в твердженнях, що в Україні необхідно прибирати вплив олігархів.

"Потрібно вийти з системи, де стільки багатства і політичної влади сконцентровано в кількох приватних руках. Ви ж розумієте, що гроші, залишені в Україні, працювали б на її економіку, а так вони працюють на чужу економіку", - заявив він.

Для зміни поточної ситуації необхідно почати розробляти зміни до законодавства, які усунули б цю проблему.

"Потрібно змусити компанії стати більш публічними. Потрібно змусити ДФС розкривати інформацію за експортними операціями. Належний контроль повинен здійснюватися і за самими експортними операціями. Також слід внести в список офшорних юрисдикцій такі держави як Швейцарія або Люксембург і проаналізувати податкові ставки в різних країнах, через які здійснюються подібні операції", - резюмував він.
https://www.epravda.com.ua/news/2018/10/5/641341/
jump
 
Повідомлень: 1919
З нами з: 18.08.09
Подякував: 62 раз.
Подякували: 375 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 19:11

Re: Валютный рынок в контексте

  komant733 написав:Вы не в теме.....ничего не подорожает,наоборот планируют в октябре,ноябре решить новые правила растаможки.
Ставки будут чуть дешевле,чем сейчас.

Может быть что я ошибаюсь, позвольте уточнить о каком проекте законотворчества Вы говорите ?
Насколько я знаю еще ничего не приняли, а раз так, то ставки возрастают, к тем, что действовали раньше до льгот.
А тот, что предложили принять - так же значительно удорожает наиболее популярные на рынке авто, но удешевляет более современные.
serega_rubin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 583
З нами з: 22.01.15
Подякував: 30 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 19:31

  Zebra написав:Откупил на всю свободную гривну.


Малладеец!!! А гривен было сколько ,сто или тысяця ?
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1131
З нами з: 23.05.14
Подякував: 230 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 19:43

  ЛАД написав:
  prodigy написав:.......
и в этом году треть на долги, но в реальности будет больше 35% (бюджет не выполнен по наполнению), сумма долгов -цифра реальная, а бюджет -это forecast

Это понятно, но я не к тому.
Я больше хотел отметить конец цитаты - обслуживание долга почти равно погашению. А что будет, если заменять долги перед МВФ под низкие % рыночными под 10+%?

Будем "работать только на проценты"
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6320
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4237 раз.
Подякували: 1457 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 19:44

  Trast написав:Володя, подготовьтесь переобуться, потому что в этот раз будет все настолько быстро,
Смотрите через 2 недели на всех экранах страны.. :)

А что будет в указанный срок? У вас будет новый ник и вы скажете "почти достали" тот курс,"который я увидел во сне?" :lol:

Зебре,об обслуживании долга: да 7 % и выше по гособлигациям это швах,но у нас есть ещё резервы и ситуация не катастрофическая,дадут 10% в валюте населению,принесут 10 ярдов,плюс мировые спекули подсуетятся,на пятёрку лет хватит,а дальше будемпосмотреть)))
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9818
З нами з: 30.12.09
Подякував: 249 раз.
Подякували: 1716 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 20:01

  tea написав:
  THB написав:
  tea написав:.
Гіперінфляції точно не буде.

.
Вот так прямо "точно" :? У вас есть машина времени?

У нас з 2014 по 2018 рік курс стрибнув більше,ніж втричі,а максимальна інфляція,яка була за цей період,якщо не зражєує пам"ять,48% за якийсь рік.
Це далеко не гіперінфляція.
Максимум,що я очікую,як писав Провидець,девальвацію відсотків у 40%.І то ще зірки повинні так невдало скластить,щоб була така інфляція.

Эти букффы равносильны пуканию в лужу или тазик , так как же и в море :|
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1131
З нами з: 23.05.14
Подякував: 230 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6426642764286429>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 640, 641, 642
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6419 1361178
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 жов, 2018 15:02
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1343, 1344, 1345
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13447 1515009
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 жов, 2018 14:45
Surfer
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 246030
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (9395)
05.10.2018 21:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.