Ставили на китайских заводах американской компании. Идею Трампа вернуть производство домой поймут со времнем.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 17:40
Ставили на китайских заводах американской компании. Идею Трампа вернуть производство домой поймут со времнем.
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 18:25
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Додано: П'ят 05 жов, 2018 18:27
Re: Валютный рынок в контексте
Скажем так, последние месяцы этого года - малорепрезентативные. Ведь скоро заканчивается действие льготного акциза и НДС на импорт авто. И через пару месяцев многие модели подорожают вдвое. Для многих желающих колесницу - последний шанс подсуетиться/занять/кредитнуться и тд или покупка отодвинется на год - два позже. Это провоцирует аномальный рост импорта.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 18:54
Вы не в теме.....ничего не подорожает,наоборот планируют в октябре,ноябре решить новые правила растаможки.
Ставки будут чуть дешевле,чем сейчас.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 19:09
Євродепутати обурені, що дірки в бюджеті України створюють олігархи, а закриває ЄС
Депутати Європарламенту вважають, що в Україні необхідно змінити законодавство і унеможливити концентрацію багатства і політичної влади в декількох приватних руках.
... їх (депутатів Європарламенту - ред) зачепило те, що ЄС доводиться надавати стільки фінансової підтримки Україні для закриття дірок в бюджеті", - сказав Антонюк.
"У висновках (до звіту - ЕП) ми говоримо, що ці 540 млн доларів дорівнюють річній фінансовій допомозі Євросоюзу для закриття бюджетних дірок. Ці діри створюють олігархи, а їх повинен закривати ЄС з бюджету. Депутатів це обурило", - додав він.
За словами Антонюка, реакція депутатів європарламенту полягала в твердженнях, що в Україні необхідно прибирати вплив олігархів.
"Потрібно вийти з системи, де стільки багатства і політичної влади сконцентровано в кількох приватних руках. Ви ж розумієте, що гроші, залишені в Україні, працювали б на її економіку, а так вони працюють на чужу економіку", - заявив він.
Для зміни поточної ситуації необхідно почати розробляти зміни до законодавства, які усунули б цю проблему.
"Потрібно змусити компанії стати більш публічними. Потрібно змусити ДФС розкривати інформацію за експортними операціями. Належний контроль повинен здійснюватися і за самими експортними операціями. Також слід внести в список офшорних юрисдикцій такі держави як Швейцарія або Люксембург і проаналізувати податкові ставки в різних країнах, через які здійснюються подібні операції", - резюмував він.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 19:11
Re: Валютный рынок в контексте
Может быть что я ошибаюсь, позвольте уточнить о каком проекте законотворчества Вы говорите ?
Насколько я знаю еще ничего не приняли, а раз так, то ставки возрастают, к тем, что действовали раньше до льгот.
А тот, что предложили принять - так же значительно удорожает наиболее популярные на рынке авто, но удешевляет более современные.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 19:31
Додано: П'ят 05 жов, 2018 19:43
Будем "работать только на проценты"
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Додано: П'ят 05 жов, 2018 19:44
А что будет в указанный срок? У вас будет новый ник и вы скажете "почти достали" тот курс,"который я увидел во сне?"
Зебре,об обслуживании долга: да 7 % и выше по гособлигациям это швах,но у нас есть ещё резервы и ситуация не катастрофическая,дадут 10% в валюте населению,принесут 10 ярдов,плюс мировые спекули подсуетятся,на пятёрку лет хватит,а дальше будемпосмотреть)))
Додано: П'ят 05 жов, 2018 20:01
Эти букффы равносильны пуканию в лужу или тазик , так как же и в море
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