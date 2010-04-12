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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 6426642764286429 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.2 5 915 1. Нет сбережений в валюте 10% 90 2. до 20% 5% 46 3. от 20% до 50% 7% 68 4. от 50% до 75% 14% 126 5. более 75% 64% 585 Всього голосів : 915 Додано: П'ят 05 жов, 2018 20:05 Trast написав: Володя, подготовьтесь переобуться, потому что в этот раз будет все настолько быстро, что вы даже в воздухе не успеете кеды поменять!

Смотрите через 2 недели на всех экранах страны.. Володя, подготовьтесь переобуться, потому что в этот раз будет все настолько быстро, что вы даже в воздухе не успеете кеды поменять!Смотрите через 2 недели на всех экранах страны..



Очередные сказки-пугалки от загонял, но после предыдущего пролета с "па 30 в сентябре" доверие у оленей упало

Бой за планку в 28 продолжается Очередные сказки-пугалки от загонял, но после предыдущего пролета с "па 30 в сентябре" доверие у оленей упалоБой за планку в 28 продолжается Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.

Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию. Alex2006 Повідомлень: 3275 З нами з: 13.06.15 Подякував: 92 раз. Подякували: 424 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 жов, 2018 21:01 Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, выросший в четверг относительно доллара на 14,50 коп., на торгах пятницы повысился на 9,03 коп., оказавшись на уровне 28,0848 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 05-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв заметные 9,76 коп., составил 28,0832 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 05 октября с уровней предыдущего закрытия 28,13/28,16 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.03 курс доллара, выйдя в реальную сферу, заметно потерял в цене, упав к 28,10/28,12 UAH/USD, не покидая эту отметку до 10.38 Киева.

На указанный час курс доллара понизился до 28,08/28,10, а спустя 28 минут, на 11.08, оказался на уровне 28,07/28,08 UAH/USD.



К 11.45 «американец» на МЕЖБАНКЕ упал до 28,06/28,07 UAH/USD, и этот внутридневной минимум цен заставил регулятор появиться на переполненном долларами рынке для скупки «зеленой» ликвидности с платформы Matching по 28,08 UAH/USD.



Кроме регулятора, как и накануне, серьезных покупателей СКВ на рынке не было – нерезиденты свернули свой проект репатриации дивидендов еще в среду, уйдя с рынка около 12.18 Киева.



Второй причиной пролонгации падения курса доллара стала пассивность импортеров, которые обычно приобретают СКВ на излете месяца.



Мероприятия НБУ, пополнившего свои резервы суммой больше $10,0 млн., меж тем, принесли свои плоды – к 11.51 откат «американца» на МЕЖБАНКЕ прекратился, а доллар даже приподнялся к 28,08/28,10 UAH/USD.



Пополудни, около 12.23 НБУ ушел на обед, а доллар на этом фоне сузил спред до 28,06/28,09 UAH/USD.



Вскоре, с 13.00 стартовал «порционный» рост долларовых цен, вызванный, по всей видимости, появлением на рынке игроков, предпочитавших проводить выходные, пребывая в «старом надежном» долларе, а также вовремя вспомнивших о том, что 08 октября Америка отмечает День Колумба.



Послеобеденное «зеленое» ралли на пустеющем МЕЖБАНКЕ подняло цену «американца» на финише торгов до 28,08/28,10 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими до закрытия торгов.



Сессия по безналичному доллару на МЕЖБАНКЕ в пятницу завершились в районе этой отметки.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,0848 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ понизился на 0,06% с 28,0672 UAH/USD до 28,0848 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 05 октября гривня overnight котировалась банками по 16,00/18,00% годовых (с 12.14 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 05 октября, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, начиная со второй половины среды заметно вырос приток экспортной выручки, 50% которой подлежало обязательной продаже.



Во-вторых, поскольку нерезиденты свернули свои покупки СКВ, завершив сезон репатриации дивидендов, а импортеры также саботировали спрос, на рынке случился дефицит покупателей СКВ. Регулятор, с платформы Matching выкупал долларовые «излишки», но заморозить «медвежий» тренд «американца» ему было не по силам. Да, собственно, этой цели у НБУ и не было.



В-третьих, коррекцию безналичного «американца» поддержал «медвежий» тренд наличного доллара.



В-четвертых, коррекции доллара на МЕЖБАНКЕ в пятницу способствовали признаки некоторого «сжатия» гривневой ликвидности, о чем дали понять опустившиеся с уровня 50 962,6 млн. грн. к отметке 50 203,9 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 05 октября немного понизились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, рынок доллара стал менее «медвежьим» (если накануне доллар потерял 14,50 коп. по средневзвешенному курсу, нынче СКВ понизилась на 9,03 коп.).



Во-вторых, к пятнице падает приток экспортной выручки и-за рубежа, снижая объем ее обязательных продаж.



В-третьих, на рынке 05-го снова появился НБУ с гривневой интервенцией, однако он на сей раз выкупил меньше долларовой ликвидности, чем в четверг.



Наличный рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Днепр, Запорожье, Харьков, Одесса и Крыжополь) до полудня 05 октября довольно динамично снижался, после обеда сменив тренд и начав демонстрировать рост в паре доллар-гривня, с одной стороны не желая на выходных оставаться «в бумаге», с другой, помня о выходном дне в США (08-го Америка отмечает День Колумба), который внесет свои коррективы в сценарий торгов валютного межбанка 09-го, в условиях непоступления в понедельник на счета экспортеров внешнеторговой выручки. Натурально, понедельник на межбанке будет «скучным» из-за непопулярности в Украине доллара валютированием «завтра» или tom.



Подавляющее большинство рынков вышеперечисленных населенных пунктов завершило сессию 05-го в равновесии спрос/предложение, однако лишь валютчики Днепра и Запорожья могли похвалиться прогрессом на участке ликвидности. Остальным пришлось довольствоваться повторением показателей предыдущей сессии.



В течение пятницы позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Киев, Запорожье, Харьков), либо повысилась на 3,0-5,0 коп. (Днепр, Одесса).



По сравнению с закрытием четверга биды наличного «неформального» «американца» либо не изменились (Киев), либо потеряли 1,0-3,0 коп. (Днепр, Запорожье, Одесса), либо выросли на 2,0 коп. (Харьков).

Позиция «предложение» за сутки с 04-го либо не изменилась (Киев, Харьков), либо стала ниже на 2,0-3,0 коп. (Днепр, Запорожье, Одесса).



Вмешательство в рутину торгов валютного межбанка американского «внеочередного» выходного дня делает попытки прогноза на ближайшие торги безналичным долларом бессмысленными. Хотя, как мы указали выше, «обмеление» притока экспортной СКВ из-за выходного дня в США дает хороший шанс «зеленым быкам» на торгах во вторник.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 05 октября в первом приближении отражает общую картину пятницы на украинском рынке наличных. Поэтому мы на рынке Днепра и сосредоточимся, не забыв упомянуть важный «нюанс» в курсовых хрониках наличного рынка Днепра в эту пятницу. Дело в том, что местные дилеры-«неформалы» уже на старте торгов превентивно заметно понизили действующие цены в паре доллар-гривня, что позволило им до полудня не беспокоиться о гривнедефиците, от которого страдали рынки остальных системных центров валютообменного бизнеса.



Впрочем, по порядку.



Торги 05 октября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,05-07/28,12-14 UAH/USD, евро – 32,40/32,60 UAH/EUR, рубль – 0,412/0,422 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги пятницы в условиях равновесия покупок и продаж валюты. Это равновесие из-за заметного опережения падающего рынка дисконтированными на старте ценами, до полудня по сути не нуждалось в ценовой поддержке.



Около 12.17 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного «размылись» приостановив коррекцию. Этому способствовало равновесие покупок и продаж и остановка коррекции «зеленого» безнала.



К указанному часу в городе действовали цены: 28,02-03/28,08-10 UAH/USD, евро – 32,35/32,57 UAH/EUR, рубль 0,415/0,425 UAH/RUB.



В дальнейшем валютчики Днепра заморозили снижение цен и даже немного приподняли их, не желая на выходные оставаться «в бумаге». Этот привычный для пятницы «маневр» не нарушил равновесие покупок и продаж, благодаря которому обороты немного выросли, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «пятерку», констатировав улучшение показателей предыдущей сессии.



В течение 05 октября позиция «спрос» наличного «неформального» розничного доллара выросла на 3,0-5,0 коп., офера стали выше на 2,0-4,0 коп.

О причинах внутридневного роста наличной пары доллар-гривня в Днепре мы сообщили выше (выходной день в США 08 октября и нежелание оставаться в гривне на субботу-воскресенье).



Меж тем, по сравнению с закрытием четверга биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре понизились на 1,0-3,0 коп., офера стали ниже на 2,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги пятницы в котором завершились уровнями 28,05-07/28,12,0-14,0 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию заниженными уровнями цен в равновесии спроса и предложения, которое до полудня не нуждалось в ценовой поддержке из-за динамичного падения курса безналичного «американца» на межбанке.



К полудню оптовики Днепра решили «разнообразить» ценовую политику, «размыв» котировки и одновременно попытавшись сузить спред.



По состоянию на 12.20 в городе действовали цены: 28,02-03/28,08-10 UAH/USD, евро – 32,35/32,57 UAH/EUR, рубль 0,415/0,425 UAH/RUB, сопровождаясь балансом спрос/предложение и «средними» оборотами.



После обеда оптовики Днепра по вышеупомянутым причинам приподняли действующие цены, сохранив при этом равновесие спроса и предложение. Последнее в комплекте с продуманной в течение пятницы ценовой стратегией обеспечило рост оборотов – ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «четверку с плюсом», улучшила показатели предыдущей сессии.



На протяжении 05 октября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросли на 3,0-5,0 коп., офера прибавили 2,0-4,0 коп.



По сравнению с закрытием 04 октября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизились на 1,0-3,0 коп., офера потеряли 2,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 05 октября уровнями 32,40/32,60 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы пятикопеечную прибавку бидов и стабильность оферов.



По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового наличного евро в Днепре не претерпели изменений.



Как рассказали дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение первой половины пятницы хватало хлопот с падающим курсом «американцем», который впоследствии небезуспешно попытался восстановиться, вернувшись в большинстве случаем к уровням открытия.



Тем не менее, несмотря на обделенность пары евро-гривня вниманием валютчиков, сосредоточенных в долларе, дилеры все-таки учли отскок пары евро-доллар на мировом рынке forex после 15.30 Киева, прибавив в течение пятницы 5,0 коп. более значимым бидам наличного евро.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницу (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар не изменился с уровня $1,1507, хотя в течение этого промежутка времени было много всякого.



Полагаю, наши дилеры проигнорировали эту «стабильность», учтя состоявшийся около 16.00 Киева подскок пары евро-доллар к отметке $1,1535, в районе которой пара пребывала до 17.20 Киева, упав впоследствии поближе к цифре $1,1500.

Кроме того, наши валютчики не оставили без внимания внутридневное подорожание наличного доллара.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 05 октября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1512, пара евро-доллар к началу европейской сессии рынка forex понизилась к $1,1500.



Как водится европейские торги главной валютной пары сопровождались изрядными разнополярными курсовыми колебаниями в широком диапазоне $1,1492-1,1515 до 16.00 Киева, когда США обнародовали важную статистику с рынка труда (безработица в сентябре, прирост новых рабочих мест вне агросектора и динамика почасового жалованья).



Реагируя на вышедшую статистику, пара евро-доллар занервничала, пытаясь выбрать направление движения. Уже с 16.00 стартовало краткое ралли, поднявшее пару до $1,1535, где она пребывала до 17.20 Киева, опустившись впоследствии в рамки диапазона $1,1500-1,1520, который не покидала до 21.30 Киева.



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Американская валюта на европейской сессии форекса дорожает в ходе седьмой сессии подряд, чего не наблюдалось с декабря прошлого года, в ожидании статданных по рынку труда США.



Евро торгуется к 15.05 Киева в районе $1,1507 против $1,1514 на закрытие прошлой сессии.



Курс евро находится к указанному времени на уровне ¥131,06 по сравнению со ¥131,16 в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет ¥113,89 против ¥113,91 в четверг.



Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,03%. Индекс растет седьмую сессию подряд.



Инвесторы ждут публикации отчета по рынку труда в 15.30 Киева.



Эксперты в среднем прогнозируют, что количество рабочих мест в экономике увеличилось за минувший месяц на 168 тыс., а безработица опустилась до минимальных с 1969 года 3,8% по сравнению с 3,9% в августе.



Тем временем фунт стерлингов торгуется в районе $1,3052 против $1,3021 днем ранее, а к евро британская валюта подорожала до Є1,1338 за фунт, что является максимальным уровнем с июля.



Трейдеры позитивно восприняли прогресс в переговорах по Brexit в преддверии саммита ЕС, который намечен на 18 октября.



Между тем эксперты Westpac полагают, что падение курса австралийского доллара, в результате которого он опустился с $0,8 в начале текущего года почти до $0,7 в настоящий момент, вероятно, подошло к концу. С начала недели нацвалюта Австралии подешевела на 2,2% относительно американской.



Доллар после выхода данных с рынка труда США провел в нерешительности полчаса и лишь потом выбрал направление реакции на смешанный отчет по рынку труда - курс американской валюты начал снижаться.

Справедливости ради стоит заметить: первая реакция курса была вниз.



Трейдеры реагировали на цифры роста занятости в сентябре: они сильно не дотянули до прогнозов. Вторая реакция - вверх. Трейдеры реагировали на сильный пересмотр предыдущих данных по росту занятости вверх.

В заключение этой многоходовки реакция идет уже на зарплаты, рост которых совпал с прогнозами и предыдущим показателем. Максимумы сессии доллар получил на фоне повышения доходности казначейских облигаций. Индекс доллара USDX немного снизился после данных, потери составили 0,07%, индикатор просел к до 95,68 пункта.



Итак, к 16.00 пара евро-доллар растет до дневного максимума $1,1533 после того, как ранее падала к минимуму сессии $1,1484. Не исключено, что пара была ограничена в движении экспирацией больших опционов на $1,1500.



На цифре $1,1466 расположена поддержка Боллинджера. Почти на Є2,3 млрд. истекает опцион со страйком $1,1450.

Сопротивление расположено на минимуме 28 сентября $1,1570.



Пара доллар-иена упала до отметки ¥113,81 в реакции на снижение доходности десятилетних трежерис до 3,2062% против максимума 3,23%. Ключевое сопротивление находится на достигнутом в четверг максимуме с начала года ¥114,55.



Пара доллар-иена поднялась выше ¥114 как первая реакция на отчет по занятости в США, но быстро изменила курс к ¥113,80. Ежемесячный отчет, опубликованный в пятницу в Бюро статистики труда США, показал, что занятость в несельскохозяйственном секторе в сентябре увеличилась на 134 000, что ниже ожиданий рынка в 190 000 человек.



Уровень безработицы снизился до 3,7% с 3,9% в августе, а августовские цифры были пересмотрены до 270 000 с 201 000.



Наконец, инфляция заработной платы, измеряемая среднегодовым заработком в годовом исчислении, снизилась до 2,8%, как ожидалось.



Индекс доллара США, который оставался относительно спокойным в течение первой половины дня, поднялся до дневного максимума около 96 пунктов. На данный момент индекс снизился на 0,15% до 95,60 пункта. Инвесторы будут следить за выступлением члена FOMC Бостика.



На первый взгляд, можно сделать очень «ястребиный» вывод из данных по занятости в США: меньший найм и более низкий уровень безработицы согласуется с идеей о том, что в экономике остается все меньше и меньше свободных рук. Низкий рост занятости в сентябре нивелируется огромным пересмотр вверх на общую величину в 87 000 в июле и августе. Кроме того, почти 300 тысяч человек не работали из-за погоды. Вероятно, лучший вывод - не стоит искать слишком многого в пятничных данных, поскольку они искажены. К счастью, зарплаты вышли на уровне прогноза, что, возможно, является сильным результатом. Все говорят, это уж точно - это не «слабый» отчет, и может быть даже истолкован как несколько сильный.



Ожидания были повышены позитивными данными по опросам ADP и ISM в течение недели, и в этом контексте рост числа занятых на 134 000 в сентябре первоначально рассматриваться как разочарование. Тем не менее, общий пересмотр с повышением на 87 000 предыдущих данных затмил отставание от консенсус-прогноза, и остальная часть деталей в докладе также выглядела хорошо.



Уровень безработицы снизился на две десятых до 3,7% (консенсус-прогноз 3,8%), несмотря на отсутствие изменений доли экономически активного населения, благодаря большой росту занятости в опросе домашних хозяйств.

Меж тем роста заработной платы, которые вырос на предыдущем месяце, соответствовал ожиданиям, часовая зарплата выросла на 0,3% за месяц и годовым темпом 2,8%.



Таким образом, пятничные результаты по-прежнему соответствуют сильной экономике США и постепенному увеличению инфляционного давления. Обеспечивая поддержку ужесточения до «нейтральной» отметки монетарной политики посредством повышения ставок ФРС и «технически» укрепляя доллар.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое «самостоятельной» курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 32,40/32,60 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную пятикопеечную прибавку в бидах на фоне стабильности оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «самостоятельно», потеряв в течение пятницы по 30 пунктов по спросу по предложению.



Торги рублем в пятницу в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,412/0,422 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием четверга биды оптового рубля упали на 80 пунктов, потеряв 50 пунктов по предложению.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 05 октября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «четверку с плюсом», улучшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по не изменившимся с закрытия четверга спросу и предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 05 октября по спросу упали на 80 пунктов, потеряв 50 пунктов по предложению.



На пятничных торгах отечественного валютного межбанка повторилась история предыдущей сессии: доллара было много, а его покупателей – мало. Регулятор, по сути, в одиночку выкупавший «зеленую» ликвидность, не смог предотвратить неуклонное приближение цены «американца» к пороговой отметке 28,00 UAH/USD.



Как и накануне, коррекция безналичного доллара была поддержана аналогичными настроениями на наличном рынке, хотя, признаться, дообеденное снижение цен наличного «американца» было довольно сдержанным и сменилось после обеда ростом.



На безналичном рынке темп отката курса доллара заметно понизился, давая повод ожиданиям терминации «медвежьего» тренда СКВ в ближайшем будущем и вхождения пары доллар-гривня в «буферный» «боковик» предшествующий началу движения валютного маятника в противоположную сторону.

Не исключено, что в реализации подобного сценария примет участие выходной день в США 08 октября, когда у нас будет работаться безналичный доллар непопулярным в Украине валютированием «завтра», а на торгах вторника может случиться дефицит предложения «американца».



Наконец, нелишне напомнить: никто режима «курсовых качелей» или циклических изменений в трендах на межбанке еще не отменял.



US Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 67485 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4267 раз. Подякували: 7790 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 жов, 2018 23:37 признаться, дообеденное снижение цен наличного «американца» было довольно сдержанным и сменилось после обеда ростом.

Добавлю пару слов к посту ДС.

Так же, как раньше нал не хотел расти вслед за МБ, теперь не очень торопится падать.

Гагарин опускал приём днём до 28,08, к вечеру слегка отыграл назад на 28,10. При том что вчера-позавчера при заметно более высоком МБ было 28,15. Добавлю пару слов к посту ДС.Так же, как раньше нал не хотел расти вслед за МБ, теперь не очень торопится падать.Гагарин опускал приём днём до 28,08, к вечеру слегка отыграл назад на 28,10. При том что вчера-позавчера при заметно более высоком МБ было 28,15. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом ЛАД 2 Повідомлень: 10484 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3271 раз. Подякували: 3097 раз. Профіль 1 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 жов, 2018 08:36 ЛАД написав: yama написав: спасибо спасибо господа. Мнения разделились. Я буду играть на понижение ... вот только не знаю вабанк или нет спасибо спасибо господа. Мнения разделились. Я буду играть на понижение ... вот только не знаю вабанк или нет

На понижение чего?

В смысле ставите на рост доллара? На понижение чего?В смысле ставите на рост доллара? да . да . свинорыл yama Повідомлень: 314 З нами з: 12.08.17 Подякував: 617 раз. Подякували: 41 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 жов, 2018 08:39 Re: Валютный рынок в контексте ....в нас тут частину дороги в центрі ремонтували, якою проїзджаю на роботу.... - вже відкрили і от бачу, де був маг. "золото/срібло", там вже "космолот", а через 20м. - знову нац-лотерея"



.... і все би було весело, якби не було так сумно! © ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!

https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 Долярчик

Повідомлень: 4913 З нами з: 19.10.15 Подякував: 230 раз. Подякували: 243 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 жов, 2018 08:44 Долярчик написав: ....в нас тут частину дороги в центрі ремонтували, якою проїзджаю на роботу.... - вже відкрили і от бачу, де був маг. "золото/срібло", там вже "космолот", а через 20м. - знову нац-лотерея"



.... і все би було весело, якби не було так сумно! © ....в нас тут частину дороги в центрі ремонтували, якою проїзджаю на роботу.... - вже відкрили і от бачу, де був маг. "золото/срібло", там вже "космолот", а через 20м. - знову нац-лотерея".... і все би було весело, якби не було так сумно! © підтверджую дороги ремонтують, хоч і не якісно, але ремонтують . Так де зрада ? Зрада в іншому - майже всі книжкові магазини на пл.Міцкевича замінили на магазин одягу підтверджую дороги ремонтують, хоч і не якісно, але ремонтують . Так де зрада ? Зрада в іншому - майже всі книжкові магазини на пл.Міцкевича замінили на магазин одягу свинорыл yama Повідомлень: 314 З нами з: 12.08.17 Подякував: 617 раз. Подякували: 41 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6426642764286429 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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