Додано: П'ят 05 жов, 2018 21:01

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, выросший в четверг относительно доллара на 14,50 коп., на торгах пятницы повысился на 9,03 коп., оказавшись на уровне 28,0848 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 05-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв заметные 9,76 коп., составил 28,0832 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 05 октября с уровней предыдущего закрытия 28,13/28,16 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.03 курс доллара, выйдя в реальную сферу, заметно потерял в цене, упав к 28,10/28,12 UAH/USD, не покидая эту отметку до 10.38 Киева.

На указанный час курс доллара понизился до 28,08/28,10, а спустя 28 минут, на 11.08, оказался на уровне 28,07/28,08 UAH/USD.



К 11.45 «американец» на МЕЖБАНКЕ упал до 28,06/28,07 UAH/USD, и этот внутридневной минимум цен заставил регулятор появиться на переполненном долларами рынке для скупки «зеленой» ликвидности с платформы Matching по 28,08 UAH/USD.



Кроме регулятора, как и накануне, серьезных покупателей СКВ на рынке не было – нерезиденты свернули свой проект репатриации дивидендов еще в среду, уйдя с рынка около 12.18 Киева.



Второй причиной пролонгации падения курса доллара стала пассивность импортеров, которые обычно приобретают СКВ на излете месяца.



Мероприятия НБУ, пополнившего свои резервы суммой больше $10,0 млн., меж тем, принесли свои плоды – к 11.51 откат «американца» на МЕЖБАНКЕ прекратился, а доллар даже приподнялся к 28,08/28,10 UAH/USD.



Пополудни, около 12.23 НБУ ушел на обед, а доллар на этом фоне сузил спред до 28,06/28,09 UAH/USD.



Вскоре, с 13.00 стартовал «порционный» рост долларовых цен, вызванный, по всей видимости, появлением на рынке игроков, предпочитавших проводить выходные, пребывая в «старом надежном» долларе, а также вовремя вспомнивших о том, что 08 октября Америка отмечает День Колумба.



Послеобеденное «зеленое» ралли на пустеющем МЕЖБАНКЕ подняло цену «американца» на финише торгов до 28,08/28,10 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими до закрытия торгов.



Сессия по безналичному доллару на МЕЖБАНКЕ в пятницу завершились в районе этой отметки.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,0848 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ понизился на 0,06% с 28,0672 UAH/USD до 28,0848 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 05 октября гривня overnight котировалась банками по 16,00/18,00% годовых (с 12.14 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 05 октября, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, начиная со второй половины среды заметно вырос приток экспортной выручки, 50% которой подлежало обязательной продаже.



Во-вторых, поскольку нерезиденты свернули свои покупки СКВ, завершив сезон репатриации дивидендов, а импортеры также саботировали спрос, на рынке случился дефицит покупателей СКВ. Регулятор, с платформы Matching выкупал долларовые «излишки», но заморозить «медвежий» тренд «американца» ему было не по силам. Да, собственно, этой цели у НБУ и не было.



В-третьих, коррекцию безналичного «американца» поддержал «медвежий» тренд наличного доллара.



В-четвертых, коррекции доллара на МЕЖБАНКЕ в пятницу способствовали признаки некоторого «сжатия» гривневой ликвидности, о чем дали понять опустившиеся с уровня 50 962,6 млн. грн. к отметке 50 203,9 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 05 октября немного понизились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, рынок доллара стал менее «медвежьим» (если накануне доллар потерял 14,50 коп. по средневзвешенному курсу, нынче СКВ понизилась на 9,03 коп.).



Во-вторых, к пятнице падает приток экспортной выручки и-за рубежа, снижая объем ее обязательных продаж.



В-третьих, на рынке 05-го снова появился НБУ с гривневой интервенцией, однако он на сей раз выкупил меньше долларовой ликвидности, чем в четверг.



Наличный рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Днепр, Запорожье, Харьков, Одесса и Крыжополь) до полудня 05 октября довольно динамично снижался, после обеда сменив тренд и начав демонстрировать рост в паре доллар-гривня, с одной стороны не желая на выходных оставаться «в бумаге», с другой, помня о выходном дне в США (08-го Америка отмечает День Колумба), который внесет свои коррективы в сценарий торгов валютного межбанка 09-го, в условиях непоступления в понедельник на счета экспортеров внешнеторговой выручки. Натурально, понедельник на межбанке будет «скучным» из-за непопулярности в Украине доллара валютированием «завтра» или tom.



Подавляющее большинство рынков вышеперечисленных населенных пунктов завершило сессию 05-го в равновесии спрос/предложение, однако лишь валютчики Днепра и Запорожья могли похвалиться прогрессом на участке ликвидности. Остальным пришлось довольствоваться повторением показателей предыдущей сессии.



В течение пятницы позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Киев, Запорожье, Харьков), либо повысилась на 3,0-5,0 коп. (Днепр, Одесса).



По сравнению с закрытием четверга биды наличного «неформального» «американца» либо не изменились (Киев), либо потеряли 1,0-3,0 коп. (Днепр, Запорожье, Одесса), либо выросли на 2,0 коп. (Харьков).

Позиция «предложение» за сутки с 04-го либо не изменилась (Киев, Харьков), либо стала ниже на 2,0-3,0 коп. (Днепр, Запорожье, Одесса).



Вмешательство в рутину торгов валютного межбанка американского «внеочередного» выходного дня делает попытки прогноза на ближайшие торги безналичным долларом бессмысленными. Хотя, как мы указали выше, «обмеление» притока экспортной СКВ из-за выходного дня в США дает хороший шанс «зеленым быкам» на торгах во вторник.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 05 октября в первом приближении отражает общую картину пятницы на украинском рынке наличных. Поэтому мы на рынке Днепра и сосредоточимся, не забыв упомянуть важный «нюанс» в курсовых хрониках наличного рынка Днепра в эту пятницу. Дело в том, что местные дилеры-«неформалы» уже на старте торгов превентивно заметно понизили действующие цены в паре доллар-гривня, что позволило им до полудня не беспокоиться о гривнедефиците, от которого страдали рынки остальных системных центров валютообменного бизнеса.



Впрочем, по порядку.



Торги 05 октября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,05-07/28,12-14 UAH/USD, евро – 32,40/32,60 UAH/EUR, рубль – 0,412/0,422 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги пятницы в условиях равновесия покупок и продаж валюты. Это равновесие из-за заметного опережения падающего рынка дисконтированными на старте ценами, до полудня по сути не нуждалось в ценовой поддержке.



Около 12.17 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного «размылись» приостановив коррекцию. Этому способствовало равновесие покупок и продаж и остановка коррекции «зеленого» безнала.



К указанному часу в городе действовали цены: 28,02-03/28,08-10 UAH/USD, евро – 32,35/32,57 UAH/EUR, рубль 0,415/0,425 UAH/RUB.



В дальнейшем валютчики Днепра заморозили снижение цен и даже немного приподняли их, не желая на выходные оставаться «в бумаге». Этот привычный для пятницы «маневр» не нарушил равновесие покупок и продаж, благодаря которому обороты немного выросли, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «пятерку», констатировав улучшение показателей предыдущей сессии.



В течение 05 октября позиция «спрос» наличного «неформального» розничного доллара выросла на 3,0-5,0 коп., офера стали выше на 2,0-4,0 коп.

О причинах внутридневного роста наличной пары доллар-гривня в Днепре мы сообщили выше (выходной день в США 08 октября и нежелание оставаться в гривне на субботу-воскресенье).



Меж тем, по сравнению с закрытием четверга биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре понизились на 1,0-3,0 коп., офера стали ниже на 2,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги пятницы в котором завершились уровнями 28,05-07/28,12,0-14,0 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию заниженными уровнями цен в равновесии спроса и предложения, которое до полудня не нуждалось в ценовой поддержке из-за динамичного падения курса безналичного «американца» на межбанке.



К полудню оптовики Днепра решили «разнообразить» ценовую политику, «размыв» котировки и одновременно попытавшись сузить спред.



По состоянию на 12.20 в городе действовали цены: 28,02-03/28,08-10 UAH/USD, евро – 32,35/32,57 UAH/EUR, рубль 0,415/0,425 UAH/RUB, сопровождаясь балансом спрос/предложение и «средними» оборотами.



После обеда оптовики Днепра по вышеупомянутым причинам приподняли действующие цены, сохранив при этом равновесие спроса и предложение. Последнее в комплекте с продуманной в течение пятницы ценовой стратегией обеспечило рост оборотов – ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «четверку с плюсом», улучшила показатели предыдущей сессии.



На протяжении 05 октября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросли на 3,0-5,0 коп., офера прибавили 2,0-4,0 коп.



По сравнению с закрытием 04 октября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизились на 1,0-3,0 коп., офера потеряли 2,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 05 октября уровнями 32,40/32,60 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы пятикопеечную прибавку бидов и стабильность оферов.



По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового наличного евро в Днепре не претерпели изменений.



Как рассказали дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение первой половины пятницы хватало хлопот с падающим курсом «американцем», который впоследствии небезуспешно попытался восстановиться, вернувшись в большинстве случаем к уровням открытия.



Тем не менее, несмотря на обделенность пары евро-гривня вниманием валютчиков, сосредоточенных в долларе, дилеры все-таки учли отскок пары евро-доллар на мировом рынке forex после 15.30 Киева, прибавив в течение пятницы 5,0 коп. более значимым бидам наличного евро.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницу (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар не изменился с уровня $1,1507, хотя в течение этого промежутка времени было много всякого.



Полагаю, наши дилеры проигнорировали эту «стабильность», учтя состоявшийся около 16.00 Киева подскок пары евро-доллар к отметке $1,1535, в районе которой пара пребывала до 17.20 Киева, упав впоследствии поближе к цифре $1,1500.

Кроме того, наши валютчики не оставили без внимания внутридневное подорожание наличного доллара.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 05 октября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1512, пара евро-доллар к началу европейской сессии рынка forex понизилась к $1,1500.



Как водится европейские торги главной валютной пары сопровождались изрядными разнополярными курсовыми колебаниями в широком диапазоне $1,1492-1,1515 до 16.00 Киева, когда США обнародовали важную статистику с рынка труда (безработица в сентябре, прирост новых рабочих мест вне агросектора и динамика почасового жалованья).



Реагируя на вышедшую статистику, пара евро-доллар занервничала, пытаясь выбрать направление движения. Уже с 16.00 стартовало краткое ралли, поднявшее пару до $1,1535, где она пребывала до 17.20 Киева, опустившись впоследствии в рамки диапазона $1,1500-1,1520, который не покидала до 21.30 Киева.



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Американская валюта на европейской сессии форекса дорожает в ходе седьмой сессии подряд, чего не наблюдалось с декабря прошлого года, в ожидании статданных по рынку труда США.



Евро торгуется к 15.05 Киева в районе $1,1507 против $1,1514 на закрытие прошлой сессии.



Курс евро находится к указанному времени на уровне ¥131,06 по сравнению со ¥131,16 в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет ¥113,89 против ¥113,91 в четверг.



Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,03%. Индекс растет седьмую сессию подряд.



Инвесторы ждут публикации отчета по рынку труда в 15.30 Киева.



Эксперты в среднем прогнозируют, что количество рабочих мест в экономике увеличилось за минувший месяц на 168 тыс., а безработица опустилась до минимальных с 1969 года 3,8% по сравнению с 3,9% в августе.



Тем временем фунт стерлингов торгуется в районе $1,3052 против $1,3021 днем ранее, а к евро британская валюта подорожала до Є1,1338 за фунт, что является максимальным уровнем с июля.



Трейдеры позитивно восприняли прогресс в переговорах по Brexit в преддверии саммита ЕС, который намечен на 18 октября.



Между тем эксперты Westpac полагают, что падение курса австралийского доллара, в результате которого он опустился с $0,8 в начале текущего года почти до $0,7 в настоящий момент, вероятно, подошло к концу. С начала недели нацвалюта Австралии подешевела на 2,2% относительно американской.



Доллар после выхода данных с рынка труда США провел в нерешительности полчаса и лишь потом выбрал направление реакции на смешанный отчет по рынку труда - курс американской валюты начал снижаться.

Справедливости ради стоит заметить: первая реакция курса была вниз.



Трейдеры реагировали на цифры роста занятости в сентябре: они сильно не дотянули до прогнозов. Вторая реакция - вверх. Трейдеры реагировали на сильный пересмотр предыдущих данных по росту занятости вверх.

В заключение этой многоходовки реакция идет уже на зарплаты, рост которых совпал с прогнозами и предыдущим показателем. Максимумы сессии доллар получил на фоне повышения доходности казначейских облигаций. Индекс доллара USDX немного снизился после данных, потери составили 0,07%, индикатор просел к до 95,68 пункта.



Итак, к 16.00 пара евро-доллар растет до дневного максимума $1,1533 после того, как ранее падала к минимуму сессии $1,1484. Не исключено, что пара была ограничена в движении экспирацией больших опционов на $1,1500.



На цифре $1,1466 расположена поддержка Боллинджера. Почти на Є2,3 млрд. истекает опцион со страйком $1,1450.

Сопротивление расположено на минимуме 28 сентября $1,1570.



Пара доллар-иена упала до отметки ¥113,81 в реакции на снижение доходности десятилетних трежерис до 3,2062% против максимума 3,23%. Ключевое сопротивление находится на достигнутом в четверг максимуме с начала года ¥114,55.



Пара доллар-иена поднялась выше ¥114 как первая реакция на отчет по занятости в США, но быстро изменила курс к ¥113,80. Ежемесячный отчет, опубликованный в пятницу в Бюро статистики труда США, показал, что занятость в несельскохозяйственном секторе в сентябре увеличилась на 134 000, что ниже ожиданий рынка в 190 000 человек.



Уровень безработицы снизился до 3,7% с 3,9% в августе, а августовские цифры были пересмотрены до 270 000 с 201 000.



Наконец, инфляция заработной платы, измеряемая среднегодовым заработком в годовом исчислении, снизилась до 2,8%, как ожидалось.



Индекс доллара США, который оставался относительно спокойным в течение первой половины дня, поднялся до дневного максимума около 96 пунктов. На данный момент индекс снизился на 0,15% до 95,60 пункта. Инвесторы будут следить за выступлением члена FOMC Бостика.



На первый взгляд, можно сделать очень «ястребиный» вывод из данных по занятости в США: меньший найм и более низкий уровень безработицы согласуется с идеей о том, что в экономике остается все меньше и меньше свободных рук. Низкий рост занятости в сентябре нивелируется огромным пересмотр вверх на общую величину в 87 000 в июле и августе. Кроме того, почти 300 тысяч человек не работали из-за погоды. Вероятно, лучший вывод - не стоит искать слишком многого в пятничных данных, поскольку они искажены. К счастью, зарплаты вышли на уровне прогноза, что, возможно, является сильным результатом. Все говорят, это уж точно - это не «слабый» отчет, и может быть даже истолкован как несколько сильный.



Ожидания были повышены позитивными данными по опросам ADP и ISM в течение недели, и в этом контексте рост числа занятых на 134 000 в сентябре первоначально рассматриваться как разочарование. Тем не менее, общий пересмотр с повышением на 87 000 предыдущих данных затмил отставание от консенсус-прогноза, и остальная часть деталей в докладе также выглядела хорошо.



Уровень безработицы снизился на две десятых до 3,7% (консенсус-прогноз 3,8%), несмотря на отсутствие изменений доли экономически активного населения, благодаря большой росту занятости в опросе домашних хозяйств.

Меж тем роста заработной платы, которые вырос на предыдущем месяце, соответствовал ожиданиям, часовая зарплата выросла на 0,3% за месяц и годовым темпом 2,8%.



Таким образом, пятничные результаты по-прежнему соответствуют сильной экономике США и постепенному увеличению инфляционного давления. Обеспечивая поддержку ужесточения до «нейтральной» отметки монетарной политики посредством повышения ставок ФРС и «технически» укрепляя доллар.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое «самостоятельной» курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 32,40/32,60 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную пятикопеечную прибавку в бидах на фоне стабильности оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «самостоятельно», потеряв в течение пятницы по 30 пунктов по спросу по предложению.



Торги рублем в пятницу в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,412/0,422 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием четверга биды оптового рубля упали на 80 пунктов, потеряв 50 пунктов по предложению.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 05 октября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «четверку с плюсом», улучшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по не изменившимся с закрытия четверга спросу и предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 05 октября по спросу упали на 80 пунктов, потеряв 50 пунктов по предложению.



На пятничных торгах отечественного валютного межбанка повторилась история предыдущей сессии: доллара было много, а его покупателей – мало. Регулятор, по сути, в одиночку выкупавший «зеленую» ликвидность, не смог предотвратить неуклонное приближение цены «американца» к пороговой отметке 28,00 UAH/USD.



Как и накануне, коррекция безналичного доллара была поддержана аналогичными настроениями на наличном рынке, хотя, признаться, дообеденное снижение цен наличного «американца» было довольно сдержанным и сменилось после обеда ростом.



На безналичном рынке темп отката курса доллара заметно понизился, давая повод ожиданиям терминации «медвежьего» тренда СКВ в ближайшем будущем и вхождения пары доллар-гривня в «буферный» «боковик» предшествующий началу движения валютного маятника в противоположную сторону.

Не исключено, что в реализации подобного сценария примет участие выходной день в США 08 октября, когда у нас будет работаться безналичный доллар непопулярным в Украине валютированием «завтра», а на торгах вторника может случиться дефицит предложения «американца».



Наконец, нелишне напомнить: никто режима «курсовых качелей» или циклических изменений в трендах на межбанке еще не отменял.



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