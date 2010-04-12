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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 06 жов, 2018 11:12
Zochan написав: Долярчик написав:
....в нас тут частину дороги в центрі ремонтували, якою проїзджаю на роботу.... - вже відкрили і от бачу, де був маг. "золото/срібло", там вже "космолот", а через 20м. - знову нац-лотерея"
.... і все би було весело, якби не було так сумно!
І найбільша концентрація їх на привокзальному.
Разливайки, ломбарды, игровые заведения - нынче их много и продолжают появляться. Тенденция.
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rasmus
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Додано: Суб 06 жов, 2018 11:45
rasmus написав: Zochan написав: Долярчик написав:
....в нас тут частину дороги в центрі ремонтували, якою проїзджаю на роботу.... - вже відкрили і от бачу, де був маг. "золото/срібло", там вже "космолот", а через 20м. - знову нац-лотерея"
.... і все би було весело, якби не було так сумно!
І найбільша концентрація їх на привокзальному.
Разливайки, ломбарды, игровые заведения - нынче их много и продолжают появляться. Тенденция.
... от чесно, вірите, чи ні, а от Я б, як в тому фільмі "Чужі"(здається 4ч."), де Сігурні Вівер палила з вогнемета чужих в тих банках, так і Я б палив би це все(ці всі заклади) вогнеметом!!!!!
(так, фантазії.... - але скільки, ці всі заклади зла несуть!!! )
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Суб 06 жов, 2018 12:04
Долярчик написав:
вже відкрили і от бачу, де був маг. "золото/срібло", там вже "космолот", а через 20м. - знову нац-лотерея"
це перепрошую на слові гівно відкривається кожні 10-30 метрів
у Львові множиться як скажена хвороба
хто власник сего непотрібу?
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