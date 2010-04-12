Долярчик написав:....в нас тут частину дороги в центрі ремонтували, якою проїзджаю на роботу.... - вже відкрили і от бачу, де був маг. "золото/срібло", там вже "космолот", а через 20м. - знову нац-лотерея"
.... і все би було весело, якби не було так сумно!
І найбільша концентрація їх на привокзальному.
Разливайки, ломбарды, игровые заведения - нынче их много и продолжают появляться. Тенденция.
Долярчик написав:....в нас тут частину дороги в центрі ремонтували, якою проїзджаю на роботу.... - вже відкрили і от бачу, де був маг. "золото/срібло", там вже "космолот", а через 20м. - знову нац-лотерея"
.... і все би було весело, якби не було так сумно!
І найбільша концентрація їх на привокзальному.
Разливайки, ломбарды, игровые заведения - нынче их много и продолжают появляться. Тенденция.
... от чесно, вірите, чи ні, а от Я б, як в тому фільмі "Чужі"(здається 4ч."), де Сігурні Вівер палила з вогнемета чужих в тих банках, так і Я б палив би це все(ці всі заклади) вогнеметом!!!!! (так, фантазії.... - але скільки, ці всі заклади зла несуть!!! )
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Два главных конкурента Космолота очень удачно для Космолота попали под санкции СНБО.
Так як сьогодні вихідний,то можна подискутувати на непрофільні теми. До виборів президента залишається півроку.Мені зараз ситуація в деяких моментах нагадує 2009 рік.Тоді за півроку до виборів президента рейтинг Ющенка був 5%,багато чиновників розуміли,що в 2010 році буде новий президент,їх знімуть з посад,щоб поставити своїх людей,тому крали все що могли. Та сама ситуація і зараз.Рейтинг Порошенка 5%,він не є ані лідером перегонів,ані навіть не потрапляє в другий тур.Багато його ставлеників розуміють,що їм на своїх місцях залишилось працювати менше півроку,тому крадуть,наче живуть останні дні. Тільки от різниця є між Ющенком і Порошенком.Ющенко прийшов до влади внаслідок мирного Майдану,а Порошенко прийшов до влади після Революції Гідності,в якій є більше сотні загиблих.
tea написав:Рейтинг Порошенка 5%,він не є ані лідером перегонів,ані навіть не потрапляє в другий тур. Тільки от різниця є між Ющенком і Порошенком.Ющенко прийшов до влади внаслідок мирного Майдану,а Порошенко прийшов до влади після Революції Гідності,в якій є більше сотні загиблих.