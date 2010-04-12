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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6427642864296430

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 915
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
585
Всього голосів : 915
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 11:12

  Zochan написав:
Долярчик написав:....в нас тут частину дороги в центрі ремонтували, якою проїзджаю на роботу.... - вже відкрили і от бачу, де був маг. "золото/срібло", там вже "космолот", а через 20м. - знову нац-лотерея"

.... і все би було весело, якби не було так сумно!
І найбільша концентрація їх на привокзальному.


Разливайки, ломбарды, игровые заведения - нынче их много и продолжают появляться. Тенденция.
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 11:45

  rasmus написав:
  Zochan написав:
Долярчик написав:....в нас тут частину дороги в центрі ремонтували, якою проїзджаю на роботу.... - вже відкрили і от бачу, де був маг. "золото/срібло", там вже "космолот", а через 20м. - знову нац-лотерея"

.... і все би було весело, якби не було так сумно!
І найбільша концентрація їх на привокзальному.


Разливайки, ломбарды, игровые заведения - нынче их много и продолжают появляться. Тенденция.

... от чесно, вірите, чи ні, а от Я б, як в тому фільмі "Чужі"(здається 4ч."), де Сігурні Вівер палила з вогнемета чужих в тих банках, так і Я б палив би це все(ці всі заклади) вогнеметом!!!!! :twisted:
(так, фантазії.... - але скільки, ці всі заклади зла несуть!!! )
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 12:04

Re: Валютный рынок в контексте

  Долярчик написав:вже відкрили і от бачу, де був маг. "золото/срібло", там вже "космолот", а через 20м. - знову нац-лотерея"


це перепрошую на слові гівно відкривається кожні 10-30 метрів
у Львові множиться як скажена хвороба

хто власник сего непотрібу?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 12:10

  greenozon написав:хто власник сего непотрібу?


Связывают с депутатом от БПП Третьяковым.
https://politeka.net/ua/news/653105-nar ... divljajut/

Два главных конкурента Космолота очень удачно для Космолота попали под санкции СНБО.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 12:25

  freeze написав:
  greenozon написав:хто власник сего непотрібу?


Связывают с депутатом от БПП Третьяковым.
https://politeka.net/ua/news/653105-nar ... divljajut/

Два главных конкурента Космолота очень удачно для Космолота попали под санкции СНБО.

Так як сьогодні вихідний,то можна подискутувати на непрофільні теми.
До виборів президента залишається півроку.Мені зараз ситуація в деяких моментах нагадує 2009 рік.Тоді за півроку до виборів президента рейтинг Ющенка був 5%,багато чиновників розуміли,що в 2010 році буде новий президент,їх знімуть з посад,щоб поставити своїх людей,тому крали все що могли.
Та сама ситуація і зараз.Рейтинг Порошенка 5%,він не є ані лідером перегонів,ані навіть не потрапляє в другий тур.Багато його ставлеників розуміють,що їм на своїх місцях залишилось працювати менше півроку,тому крадуть,наче живуть останні дні.
Тільки от різниця є між Ющенком і Порошенком.Ющенко прийшов до влади внаслідок мирного Майдану,а Порошенко прийшов до влади після Революції Гідності,в якій є більше сотні загиблих.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 12:56

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Порошенко прийшов до влади після Революції Гідності,в якій є більше сотні загиблих.

Наших военных уже не считаем за погибших? И цивильное население на донбассе? и погибших в Крыму?
PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 13:03

  tea написав:Рейтинг Порошенка 5%,він не є ані лідером перегонів,ані навіть не потрапляє в другий тур.
Тільки от різниця є між Ющенком і Порошенком.Ющенко прийшов до влади внаслідок мирного Майдану,а Порошенко прийшов до влади після Революції Гідності,в якій є більше сотні загиблих.


Маячня. Як про Порошенка, так i про Ющенка..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 13:13

yama
Низы прошли.... Считаю факт стопроцентный! :wink:
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 13:19

  PrimusInterPares написав:
  tea написав:Порошенко прийшов до влади після Революції Гідності,в якій є більше сотні загиблих.

Наших военных уже не считаем за погибших? И цивильное население на донбассе? и погибших в Крыму?

Я писав - після яких подій у 2014 році Порошенко прийшов до влади.
Звичайно,за 4 роки війни додались і більше 10 тис.загиблих на фронті.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 13:25

buratinyo
частичная электрификация автомобильного транспорта в Украине
Сильно сказано! :D Плюсую.
дарий
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