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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6428642964306431

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 915
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
585
Всього голосів : 915
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 13:53

Re: Валютный рынок в контексте

Кстати, трасса Харьков - (раньше был Донецк, щас Констаха) - 200 км - уже идеальная!
Заснуть можно...Правда, на въезде в Харьков, со стороны Донецка, очень быстро просыпаешься... :mrgreen: Центр и дальше гораздо лучше.
Если таки Полтаву сделают (капец - это не то слово!). Жить - можно. :!:
Дальше до Закарпатья довольно неплохо (вымораживает токо отсутствие нормальной объездной Столицы).Ровно и Львов немного узковато, но терпимо. Ну и в Закарпатье довольно хреновасто (говорят, наши мадьярам делать дороги запретили). А так, там прилично. Слегка грязновато по коммуналке.
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 14:41

Re: Валютный рынок в контексте

Бідні французи з норвежцями не знають що сонячна енергетика невигідна :)
https://ecology.unian.net/alternativeen ... -foto.html

А українці знають все і бояться :)
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Корнеев
 
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  #<1 ... 6428642964306431
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