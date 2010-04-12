Кстати, трасса Харьков - (раньше был Донецк, щас Констаха) - 200 км - уже идеальная!
Заснуть можно...Правда, на въезде в Харьков, со стороны Донецка, очень быстро просыпаешься... Центр и дальше гораздо лучше.
Если таки Полтаву сделают (капец - это не то слово!). Жить - можно.
Дальше до Закарпатья довольно неплохо (вымораживает токо отсутствие нормальной объездной Столицы).Ровно и Львов немного узковато, но терпимо. Ну и в Закарпатье довольно хреновасто (говорят, наши мадьярам делать дороги запретили). А так, там прилично. Слегка грязновато по коммуналке.